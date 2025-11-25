あの「mofusand」がスイーツに！　もふもふにゃんこの“かたにゃきバウム”新発売

株式会社 ぶどうの森

もふもふでとってもキュート。でもちょっぴりシュールなにゃんこたちを描いた「mofusand」が、型ぬきバウムになりました。味わいは、「いちご」、「バナナ」、「ミルク」の3種類。それぞれの味わいにあわせたモチーフを、にゃんこがかわいく抱えています。

一番上の、メレンゲ仕立ての生地にプリントされた絵柄を切れ目にそって「かた“にゃ”き」すると…もふもふにゃんこがお皿の上にぽんっと現れます。かわいさと遊び心、おいしさがひとつになった、わくわくする体験をぜひお楽しみください。

商品概要

販売情報

mofusand かたにゃきバウム いちごほんのり甘酸っぱい香りが広がる、いちご味mofusand かたにゃきバウム バナナやさしい甘さとまろやかさが魅力の、バナナ味mofusand かたにゃきバウム ミルクしっとりとした口あたりに、やさしいミルクの風味◎3個セットは、かわいいスリーブパッケージつき表面裏面- mofusand かたにゃきバウム いちご価格：594円(税込)- mofusand かたにゃきバウム バナナ価格：594円(税込)- mofusand かたにゃきバウム ミルク価格：594円(税込)- mofusand かたにゃきバウム 3個セット（いちご、バナナ、ミルク各１個入り） 価格：1,782円(税込)

2025年11月28日（金）より販売

・カタヌキヤ 銀座本店

・カタヌキヤ 東京スカイツリータウン・ソラマチ店

・カタヌキヤ エキュートエディション渋谷店

※各店の詳細情報はカタヌキヤブランドサイト：店舗のご案内(https://www.katanuki-ya.com/shop/)よりご確認ください。

・カタヌキヤ公式オンラインショップ

▶「mofusand かたにゃきバウム」の販売ページはこちらから：https://www.budoo-shop.jp/Form/Product/ProductList.aspx?shop=0&cat=200100015&bid=katanukiya(https://www.budoo-shop.jp/Form/Product/ProductList.aspx?shop=0&cat=200100015&bid=katanukiya)

※カタヌキヤの催事・期間限定ショップにおいても順次取り扱いを予定しております。開催時期や会場の詳細は、決定次第、カタヌキヤ公式Instagram（@katanuki_ya_official(https://www.instagram.com/katanuki_ya_official?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)）にてお知らせいたします。

12月初旬より販売予定

mofusand もふもふストア

※「mofusand かたにゃきバウム 3個セット」のお取扱いはございません。

mofusandについて

SNSにてイラスト投稿を行う、人気イラストレーター「ぢゅの」さんによる作品。もふもふのにゃんこがサメの着ぐるみを着た『サメにゃん』をはじめ、とってもキュートでちょっとシュールなにゃんこたちを描いたシリーズです。

●公式X(旧twitter) ：＠mofu_sand(https://x.com/mofu_sand)

●公式Instagram：＠mofu_sand(https://www.instagram.com/mofu_sand?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)

カタヌキヤについて

銀座一丁目に本店を構える、型ぬきバウム専門店 カタヌキヤ。

お菓子作りの独自の技術とデザインで、美味しさだけじゃない、楽しさのあるお菓子作りをこだわりとしています。

ていねいに、ていねいに幾重にも焼き重ねられた平焼きバウムクーヘン。切れ目を入れて、絵をえがいて―それがカタヌキヤのしごと。さいごの型ぬきをお客様の“おたのしみ”にしたら、他にはない、体験のあるとっておきの型ぬきバウムの出来上がり。型ぬきしながら、めしあがれ。

●カタヌキヤ公式ブランドサイト：https://www.katanuki-ya.com(https://www.katanuki-ya.com/)

