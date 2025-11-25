米国発の革新的ライトブランド「NEBO」は、2025年11月26日(水)～11月28日(金)に東京ビッグサイトで開催される「レジャー＆アウトドアジャパン2025」に初出展いたします。





NEBOのロゴ





「レジャー＆アウトドアジャパン2025」は、レジャー・アウトドア・アクティビティ産業に特化した日本最大級の専門展示会です。

「NEBO」は、LED照明のパイオニアとして50カ国以上で販売され、アウトドア、キャンプ、フィッシング、スポーツ、災害対策、DIYなどあらゆるシーンに対応する高性能・多機能ライトを展開。高輝度・耐久性・革新的なデザイン・多機能性を兼ね備えた製品は、アウトドア愛好者からプロフェッショナルまで幅広く支持されています。





NEBO 未来を明るくする





本展示会では、日本初上陸となる新モデルや最新のハイブリッドパッケージデザイン(※)など多数ご紹介します。

(※)プラスチック不使用、かつ商品に触れて試すことができる、機能性・環境性能を同時に実現するパッケージ。

また、製品の性能を実際にご体感いただける「体験ルーム」では、暗闇の中で、NEBO史上最も明るい18,000ルーメンの超高輝度ライトをはじめ、すべての製品の明るさや照射特性を実際にお試しいただけます。





「NEBO」は、日本での展開も積極的に拡大しており、さらなる認知拡大と販売網の強化を目的として、アウトドア・スポーツラインにおける販売パートナーを募集しています。

今回の展示会は実際に手に取って体験いただける貴重な機会となります。ぜひこの機会に「NEBO」の世界観に触れ、最先端の技術をお試しください。









■展示会概要

レジャー&アウトドアジャパン2025

開催日時 ： 2025年11月26日(水)～11月28日(金)

会場 ： 東京ビッグサイト(東展示棟)

ブース番号： E7-4-66

URL ： https://leisure-japan.jp