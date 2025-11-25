【特設ページ公開】Sobagni （ソバニ） 「贈る楽しさ広がる！Sobagni クリスマスギフト特集2025」公開 ギフト診断・メッセージカード・15％OFFクーポン付き
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335187&id=bodyimage1】
【特設ページ公開】Sobagni （ソバニ）
「贈る楽しさ広がる！Sobagni クリスマスギフト特集2025」公開
ギフト診断・メッセージカード・15％OFFクーポン付き
自動車内装合成皮革表皮材でグローバルでのシェアはトップクラスを誇る、共和レザー株式会社（本社：静岡県浜松市、取締役社長執行役員：花井幹雄）が展開するエシカル合皮ブランド Sobagni（ソバニ）はこの度、クリスマスキャンペーンを開催いたします。本店サイトでは特設ページを公開し、体験型のギフト診断コンテンツをお楽しみいただけます。贈る相手への気持ちや好みを選択していくと、お相手にぴったりのギフトが見つかります。
また、ギフト購入者には、ラッピングと一緒に無料のメッセージカードをお付けしており、ギフトに言葉のぬくもりを添えて届けられます。さらに、次回のお買い物にもよろこびを繋ぐキャンペーンとして、ギフトご購入者様限定で、次回のお買い物に使える「15％OFFクーポン」を配布します。
加えて、ギフトとしてお相手のお届け先を指定した際も、ご注文者様へ「配達完了メール」をお送りします。
「安心」も一緒にお届けしたいという、他店舗にはない Sobagni 独自のサービスです。
“贈る”気持ちに寄り添う楽しい内容となっていますので、ぜひ特設ページをご訪問ください。
https://sobagni.jp/xmas/
Sobagni（ソバニ）は、自動車用内装合成表皮材で国内トップ、世界でもトップクラスのシェアを占める合成皮革メーカー共和レザー株式会社（浜松市中央区）から立ち上がったブランドです。高い耐久性を持つ合皮製品の販売を通じ、「物を長く使い続けることこそエシカルである」というメッセージを伝えています。シンプルで洗練されたデザインと、使いやすさを重視した機能性が特徴です。ギフトにも最適なアイテムを揃え、ラッピングサービスやカスタムオーダーにも対応しています。Sobagni公式サイトで購入でき、季節ごとの特集やキャンペーンも充実しています。
【対象サイト】 ソバニ本店サイト https://sobagni.jp/
【期間】 2025年11月24日（月）より12月23日（火）
【キャンペーン概要】 （1）ギフト診断コンテンツ （2）無料のメッセージカード付き （3）次回のお買い物に使える15％OFFクーポンプレゼント （4）ギフト利用で〈送り先変更〉の場合、ご注文者様へ「配達完了メール」ご送付
Sobagniは、1935年（昭和10年）8月1日に創立した共和レザー株式会社から立ち上がったブランドです。
Sobagniは人にも地球にも優しい素材を使用し様々な商品をみなさまにお届けしてまいります。
＊Sobagniの素材とは？→公式HPをチェック！https://sobagni.jp/
ーーーーーーーーーー
会社概要
社名 共和レザー株式会社（KYOWA LEATHER CLOTH CO., LTD.）
代表者 取締役社長執行役員 花井 幹雄 本社所在地 〒430-8510 静岡県浜松市中央区東町1876番地
Sobagni公式サイト https://sobagni.jp/ 楽天サイト https://www.rakuten.co.jp/sobagni/
メールアドレス sobagni@kyowale.co.jp
本リリースのお問合わせは、 Sobagni事業部 村尾まで
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335187&id=bodyimage2】
配信元企業：共和レザー株式会社
