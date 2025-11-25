Lメッセージで売上UP！LINE集客＆運用セミナーを開催
株式会社ミショナ（本社：福岡県福岡市、代表：鈴木隆宏）は、2025年10月28日（火）に「LINE集客＆代理店説明会」をオンラインで開催しました。
本説明会では、LINE公式アカウントを活用した顧客との関係構築法や、拡張ツール「L Message（エルメ）」による自動化の仕組みが紹介されました。
■信頼関係をベースにした“売らない集客”
セミナー前半では、LINEを活用した「顧客との信頼関係づくり」に焦点が当てられました。
「人は“信頼できる人・企業”から購入する」という心理原則をもとに、LINEを通じて“売り込まずに選ばれる関係”を構築することの重要性が強調されました。
続いて、顧客との接点を「来店前・来店後・フォローアップ」という3段階で設計し、以下のような具体策が紹介されました。
・来店前：あいさつメッセージや自己紹介動画で「安心感」を与える
・来店後：アンケートやお礼メッセージで「信頼」を深める
・フォローアップ：リピート特典や定期配信で「つながり」を継続する
特に注目されたのは、LINE公式アカウントのリッチメニューや自動配信機能を活用し、店舗や事業ごとに最適化された“関係構築シナリオ”を作成できる点です。
「1対1の信頼を、1対多数でも再現できることがLINEの強み」と説明されました。
また、実際の導入事例としては、次のような成果が共有されました。
・美容院：来店翌日に送る自動フォローメッセージと、次回予約導線の設置によってリピート率が約2倍に向上。
・学習塾：退会者や体験参加者への再配信シナリオを構築し、休眠顧客の再登録率が約3倍に増加。
・整体院やエステ：予約リマインダーの自動送信により無断キャンセル率を半減。
このように、「売り込む」よりも「関係を築く」ことを重視したLINE活用が、業種を問わず成果を上げていることが共有されました。
■副業・フリーランスとしての新しい働き方
セミナー後半では、「LINE制作を仕事にする」という新しい働き方に焦点が当てられました。
L Messageを活用することで、デザインやプログラミングの専門知識がなくても、LINE公式アカウントの制作代行や運用サポートを提供できる点が紹介されました。
また、株式会社ミショナが運営する代理店制度についても説明があり、L Messageの導入や運用支援を行うことで、継続的な月額収益を得られる仕組みがあることが説明されました。
▼セミナーで紹介された収益モデルのイメージ
・副業型モデル
本業を続けながら、空き時間で店舗や事業者のLINE制作・運用をサポート。毎月5万円前後の安定収入を得る形が紹介されました。
・既存クライアントのアップセル型モデル
すでに取引のあるクライアントに対して、「LINE公式アカウント＋L Messageによる集客・自動化支援」を追加提案し、契約単価アップやリピート率向上につなげる方法が解説されました。
こうした事例を通じて、「未経験からでも始めやすく、仕組みづくりによって継続的な収益を生み出せる働き方」として、LINE制作の可能性が示されました。
■成果事例：オンラインスクールで売上10倍
L Messageを導入したオンラインスクールが売上を10倍に伸ばした成功事例も共有されました。
成功の要因として挙げられたのは、次の3点です。
1. 体験申込から契約までの自動化：シナリオ配信や自動応答による24時間対応
