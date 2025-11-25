Windows版、Android版、 iOS/macOS版『旺文社国語辞典 第十二版』好評発売中！
ロゴヴィスタ株式会社は、Windows版、Android版、 iOS/macOS版『旺文社国語辞典 第十二版』を、現在発売しております。
見やすく、引きやすく、わかりやすい。
王道の一冊の全面改訂第十二版
『旺文社国語辞典 第十二版』は、収録語数は約85,000。日常生活に必要な語をはじめ、科学技術・情報・医学などの最新語、和歌（百人一首・現代短歌）・現代俳句や、人名・地名・作品名などの固有名詞、故事ことわざ・慣用句を豊富に収録。常用漢字・人名用漢字はすべて見出しとして収載した定評のある国語辞典です。
付録には「アルファべット略語・略号集」、読みの難しい漢字・熟語を画数で引ける「漢字・難読語一覧」、活字体・筆写体の字形の違いを解説した「字体について」など、役立つ記事が満載です。
■製品ラインナップ
●Windows（ダウンロード）版「旺文社国語辞典 第十二版」
希望小売価格合計：3,410円（税込）
詳細はこちら
https://www.logovista.co.jp/LVERP/shop/ItemDetail?contents_code=LVDBS05120
●Android版「旺文社国語辞典 第十二版」
販売価格：3,100円（税込）
詳細はこちら
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.OUKOKU12
※ご利用には、「辞書・辞典－ロゴヴィスタアプリ」が必要です。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.lvedbrsr
●iOS/macOS版「旺文社国語辞典 第十二版」
販売価格：3,100円（税込）
詳細はこちら
https://www.logovista.co.jp/LVERP/information/ios_web/product/j/43.html
※ご利用には「辞書・辞典－ロゴヴィスタアプリ」のアプリ内課金でご購入してください。
https://itunes.apple.com/jp/app/id1339041727?mt=8
■製品に関するお問い合わせ先
ロゴヴィスタ株式会社
TEL: 042-338-1792 FAX: 042-338-1791
e-mail：inq@logovista.jp
URL:https://www.logovista.co.jp /
