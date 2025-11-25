こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
LIXIL、10製品が「German Design Award 2026」を受賞
最優秀賞《Gold》に「bathtope」、優秀賞《Winner》に「SEAMLESS」が選出
株式会社LIXIL（以下LIXIL）は、この度、国際的に権威のあるドイツのデザイン賞「German Design Award 2026」において、国内製品からはシステムバスルーム「bathtope」が最優秀賞にあたる《Gold》を、NODEAのパノラマウィンドウ「SEAMLESS」が優秀賞にあたる《Winner》を受賞しました。また、海外製品からは、GROHEブランドを中心とした8製品が選出され、合計10製品が賞を獲得しました。
「German Design Award」は、ドイツ連邦議会により1953年に設立されたドイツデザイン評議会（The German Design Council）が主催する、国際的に最も権威のあるデザイン賞の1つです。ドイツデザイン評議会が参加作品をノミネートする点が特徴的で、ノミネート自体が名誉とされています。Gold（最優秀賞）、Winner（優秀賞）、Special Mention（特別賞）が選出されます。
■受賞作品の紹介
・最優秀賞《Gold》ー システムバスルーム「bathtope」
「bathtope」は、布製の浴槽（fabric bath）にお湯をためて入浴し、使用後はコンパクトにたたんで収納できるリムーバブルな浴槽を備えた浴室空間です。浴槽が固定された従来の浴室では手狭に感じる0.75坪の空間でも、時間、季節、気分に合わせて浴槽を着脱できるため、広い浴槽と広いシャワールームを切り替えることができます。従来の浴槽とは異なる、fabric bathならではの軽やかな素材感、洗練されたデザイン、包まれるような入り心地で、新感覚のリラックス空間をご提供します。
（受賞部門：Excellent Product Design／Bath and Wellness）
・受賞デザイナーコメント
権威あるGerman Design Awardにおいて、最高の栄誉である《GOLD》を受賞できたこと、チーム一同、心より光栄に感じております。bathtopeの持つ「固定概念のリフレーム」というビジョンが、世界的な共感を呼んだ証です。すでにiF DESIGN AWARD、Red Dot Awardといった国際的な評価もいただいておりますが、今後も私たちはこの革新的な製品を通じて、未来の住まい方・ライフスタイルに、より豊かで自由な選択肢を提供し続けてまいります。
（写真左から）LIXIL Water Technology Japan 浴室事業部 浴室開発部 デザイングループリーダー 長瀬徳彦、デザイナー 西澤研一、今村竜太
・優秀賞《Winner》ー NODEAのパノラマウィンドウ「SEAMLESS」
電動パラレル＆スライド開閉により、窓を閉めた際にまるで一枚のガラスのような面一のガラス面を創り出しています。高性能素材CFRPの独自技術「FORCE CARBON」をガラスエッジに採用することで、フレームレスと言えるほどの極細かつ凹凸のないフレームを実現。
極限まで無駄を削ぎ落とし洗練を極めた「SEAMLESS」は、端正な存在感と相まって程よい緊張感と自然と一体となる空間をご提供します。
（受賞部門：Excellent Product Design／Building and Elements）
その他の受賞作品については、German Design AwardのWebサイトをご参照ください。
https://www.german-design-award.com/en/gallery
LIXILは、ロンドン、ニューヨーク、東京、デュッセルドルフ、シンガポールなど、建築の中心地となる世界８都市にデザインスタジオを設置。デザインの力を軸に据えて、暮らしの未来を日々探求しています。
100名を超える社内デザイナーは、今よりも少し先の暮らしを思い描きながら、製品の色や形、機能やサービスだけでなく、人びとのライフスタイルそのものをデザインします。消費者をより深く知り、理解することが、LIXILのデザインの基盤となります。結果として、LIXIL製品は毎年数々の国際的なデザイン賞を受賞し、グローバルに高い評価を得ています。
LIXILは今後も、生活者視点に立ったデザインを製品開発に取り入れることで、日々の暮らしの課題を解決するイノベーションを生み出していきます。
※LIXIL Global DesignのInstagramはこちら：https://bit.ly/3WsKC1C
※LIXILデザインアワードWebサイトはこちら：https://www1.lixil.co.jp/design_award/?utm_source=award_25GDA_news+release&utm_medium=email&utm_campaign=25GDA_news+release_lixil
About LIXIL
LIXILは、世界中の誰もが願う豊かで快適な住まいを実現するために、日々の暮らしの課題を解決する先進的なトイレ、お風呂、キッチンなどの水まわり製品と窓、ドア、インテリア、エクステリアなどの建材製品を開発、提供しています。ものづくりの伝統を礎に、INAX、GROHE、American Standard、TOSTEMをはじめとする数々の製品ブランドを通して、世界をリードする技術やイノベーションで、人びとのより良い暮らしに貢献しています。現在約53,000人の従業員を擁し、世界150カ国以上で事業を展開するLIXILは、生活者の視点に立った製品を提供することで、毎日世界で10億人以上の人びとの暮らしを支えています。
株式会社LIXIL（証券コード: 5938）は、2025年3月期に1兆5,047億円の連結売上高を計上しています。
LIXILグローバルサイト：https://www.lixil.com/jp/
関連リンク
German Design Award
https://www.german-design-award.com/en/gallery
LIXIL Global DesignのInstagram
https://bit.ly/3WsKC1C
LIXILデザインアワードWebサイト
https://www1.lixil.co.jp/design_award/?utm_source=award_25GDA_news+release&utm_medium=email&utm_campaign=25GDA_news+release_lixil
LIXILグローバルサイト
https://www.lixil.com/jp/
