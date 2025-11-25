体験型エンタメ施設「REEAST ROOM（リーストルーム）」を運営する株式会社BrickWall（本社：東京都、代表取締役：河東誠）は、同施設の法人利用が前年比20％増と大きく伸長し、特に 物壊し（BREAK ROOM） と 斧投げ（AXE THROWING） を組み合わせた企業レクリエーションが高い人気を獲得していることをお知らせいたします。REEAST ROOMは「やってはいけないことを、より楽しく、よりFUNNYに!!」をコンセプトにした新感覚アミューズメント施設で、東京都新宿と池袋に店舗を展開しており、ストレス解消・感情開放・非日常体験をテーマに、チームビルディング、社内レクリエーションとしての利用が年々増加しています。🔻REEAST ROOM 公式ページhttps://reeastroom.com/🔻THE AXE THROWING BAR®︎ 公式ページhttps://theaxethrowingbar.com/

企業が“物壊し × 斧投げ”を選ぶ3つの理由

① 破壊体験で一気に“心の壁”が外れる用意された専用空間で、バットを使ってモノを思い切り壊すという非日常体験は、参加者のストレスを解放し、自然と笑顔とコミュニケーションを生み出します。普段見せない表情や個性が現れるため、チームビルディング目的の企業から高い評価を得ています。② 斧投げがチームの一体感を生む“競技性”を提供アメリカやカナダで人気のスポーツ「AXE THROWING（斧投げ）」を、安全設計された専用レーンで誰でも楽しめます。的に斧が刺さった瞬間の爽快感と、勝敗を競うミニゲームの盛り上がりが、参加者の会話を促進し、チームの連帯感を強めます。③ 飲み会より“心理的距離が縮まる”レクリエーションとして定番化企業がREEAST ROOMを選ぶ理由として多いのは、「短時間で心の距離が縮まる」 という点です。・初対面でも場が一気に明るくなる・感情の解放により打ち解けやすい・参加者のスキル差が出にくく全員が楽しめる飲み会や一般的なレクでは体験できない“素の表情”と“盛り上がり”が得られることから、企業の年間行事としてリピートされるケースも増えています。

人気の法人プログラム例

● 物壊し体験（BREAK ROOM）ガラス製品や家電などをバットで破壊。思い切り振り抜くことで瞬間的な感情解放を得られます。● 斧投げ体験（AXE THROWING）初心者でも数分で投げられるシンプルなスポーツ。チーム対抗戦やスコア競争など、ゲーム形式での盛り上がりが人気です。

企業利用が急増中。利用目的のTOP3は？

企業からの貸切利用が年々増加しており、特に人気の目的は以下の通りです。1）チームビルディング・部署内交流「破壊 × 斧投げ」で笑顔と熱量が生まれやすく、自然な関係構築に最適。2）新人研修・オンボーディング非日常体験を通じて“初対面の壁”を超えやすく、新人教育に導入する企業が増加。3）ストレスマネジメント・メンタルヘルス支援破壊体験は安全に感情開放ができ、心理的リフレッシュ効果が大きいとして人気。

利用企業からの声（一部）

「破壊の爽快感と、斧が刺さる“成功体験”でチームが自然に盛り上がった」「飲み会より距離が縮まるスピードが圧倒的に早い」「普段見られない社員の表情が見られた」「ストレスマネジメントの一環として効果を感じた」

安全設計：7年間の実績で積んだ運営クオリティ

REEAST ROOMは、安全に“危険な体験を楽しむ”ために、徹底した安全設計を行っています。◎フェイスガード・手袋などの特殊装備◎完全に仕切られた物壊し空間◎斧投げ専用レーンでの距離・角度の管理◎専任スタッフの常駐オペレーション企業利用でも安心してご利用いただけます。

AXE THROWING(斧投げ)の紹介

AXE THROWING(斧投げ)とは、ダーツ感覚で、斧を木の的に投げて得点を競い合う新種のエンタメスポーツとなります。ルールは、シングルマッチ形式で対戦し、1人10回投げて得点が高い方が勝利となります。アメリカを中心に流行しているAXE THROWINGは、誰でも気軽に楽しめることから、ダーツバーのようにBARに併設されるスタイルで流行しており、北米には約1,000店舗のAXE THROWINGの施設が存在しています。さらに、2018年よりアメリカのAXE THROWING協会主催の斧投げ世界選手権を、スポーツ専門チャンネルESPNで放送されているなど、新進気鋭のスポーツとして流行、普及しています。

対象店舗の紹介

REEAST ROOMの紹介

🔻概要「やってはいけないことを、より楽しく、よりFUNNYに!!」をコンセプトにした新感覚のアミューズメント施設です。「日常ではやってはいけないこと」をエンタメコンテンツとして提供していくことで、誰でも一度は思ったことがある「やってはいけないことがしたい」という本能的欲求を、"楽しく、FUNNUYに"、満たすことが許される唯一の空間を創造し続けます。🔻店舗一覧[1]店舗名：REEAST ROOM 西新宿店住所：東京都新宿区西新宿1-15-9 VINTAGE1 B1アクセス：新宿西口より徒歩5分程度[2]店舗名：REEAST ROOM 池袋店住所：東京都豊島区東池袋1-44-17アクセス：JR池袋駅から徒歩5分程度🔻公式サイトhttps://reeastroom.com/

斧投げバー"THE AXE THROWING BAR"の紹介

🔻概要斧投げバー"THE AXE THROWING BAR®︎"は2021年2月1日に日本初上陸した、ダーツバーのような感覚でお酒とフィンガーフードを片手に、アメリカを中心に流行中の新種のエンタメスポーツ"AXE THROWING(斧投げ)"を楽しむことができる、スポーツBARとなります。🔻店舗一覧[1]店舗名：THE AXE THROWING BAR®︎ 大阪 心斎橋店住所：大阪府大阪市中央区心斎橋筋１丁目３－１３ 茶茶心斎橋ビル B1[2]店舗名：THE AXE THROWING BAR®︎ 東京 浅草店住所：東京都台東区駒形１丁目２－１３ 那須駒形ビル B1[3]店舗名：THE AXE THROWING BAR®︎ 名古屋 錦店住所：愛知県名古屋市中区錦２丁目１２－８御幸本町ビルB1🔻公式サイトhttps://theaxethrowingbar.com/

会社概要

株式会社BrickWallは「ワクワクで、人類をつなぐ。」をMISSIONに掲げたスタートアップ企業です。会社名：株式会社BrickWall設立：2019年1月25日代表取締役社長兼CEO： 河東 誠所在地：東京都新宿区西新宿1-15-9 地下一階事業内容：アミューズメント事業、飲食事業