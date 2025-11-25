こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
待望の人気プレミアムメニューが復活！「海老満喫！チリディッシュ」・「宮崎県産豚のこだわり生姜焼き」が11月25日（火）より再登場
当社は「世界中の人々が健康で豊かに生活できる未来を届ける。」のミッションの下、管理栄養士と専属のシェフが開発した、糖質30g以下・塩分2.5g以下の食事を冷凍でお客様にお届けするサービスを提供しています。買い出し・調理・片付けが不要なので、リモートワークや日常の家事を軽減することが可能です。ユーザーを飽きさせることなく食事を楽しんでいただくため、継続的にメニューの入れ替えやリニューアルを行い、新商品も続々と登場しています。
このたび、過去販売し大人気の「海老満喫！チリディッシュ」と「宮崎県産豚のこだわり生姜焼き」がボリュームやおいしさそのままに復活。プレミアムだからこそ楽しめる贅沢な味わいをぜひご堪能ください。
◾️新商品概要
商品名：海老満喫！チリディッシュ（通常料金＋250円）
発売日：11月25日
メニューURL：https://nosh.jp/menu/detail/1006
栄養価：
・カロリー 379kcal
・たんぱく質 24.2g
・糖質 27.5g
・脂質 18.6g
・塩分 2.5g
「海老チリを存分に堪能していただきたい」という想いで開発した、海老を贅沢に使用した食べ応えのある特製海老チリプレートです。甘酒と塩麹で辛味と酸味をまろやかに仕上げたチリソースを、海老や添え野菜の揚げナスにたっぷり絡めてお召し上がりください。
副菜にも海老をふんだんに使用しており、桜海老入りの青梗菜のあえ物、プリプリ食感のえび焼売、エビ油が香るコーンとオクラのごまだれです。
＊レンジ加熱時に容器のふたを必ず3〜4cmほどしっかり剥がして加熱してください。
商品名：宮崎県産豚のこだわり生姜焼き（通常料金＋250円）
発売日：11月25日
メニューURL：https://nosh.jp/menu/detail/1007
栄養価：
・カロリー 350kcal
・たんぱく質 23.3g
・糖質 13.2g
・脂質 21.5g
・塩分 2.5g
宮崎県産豚ロースを使用した、こだわりの生姜焼きが再登場。温暖な気候と豊かな自然に恵まれた宮崎で育った豚は、やわらかく旨みが濃いのが特長です。その上質な肉に、生姜の風味がガツンと効いた特製だれと千切り生姜を合わせ、厚めにカットした豚肉にしっかりと絡むよう仕上げました。トッピングのネギと生姜だれをたっぷり絡めてお召し上がりください。
副菜は、なすの野沢菜和え、ほぐし鶏入りで旨みのあるほうれん草のおひたし、マイルドな味わいのインゲンのツナマヨです。
＊レンジ加熱時に容器のふたを必ず3〜4cmほどしっかり剥がして加熱してください。
※1個当たりの栄養成分です。
※栄養成分値は当社都合で変更になる場合がございます。
◼️nosh’s シェフのこだわり
当社のお弁当は、管理栄養士と専属のシェフが共同で開発を行っています。糖質・塩分に配慮し健康を第一に考え、また見た目や味にもこだわっています。お客さまに少しでも食生活を楽しんでいただくために、日々新商品の開発や既存商品のリニューアルに取り組んでいます。和食、中華、フレンチなど、様々なジャンルのシェフがいるため、幅広いお食事をお届けすることが可能です。
◼️ナッシュ株式会社について
「世界中の人々が健康で豊かに生活できる未来を届ける。」をミッションとする当社は、商品の企画・製造・販売までを一貫して自社で行っています。 多忙な毎日の中で健康的な食事の準備をすることは簡単ではありません。そうした中で、手軽に栄養管理ができる「nosh」は、自宅に常備される“国民食”となることを目指しています。管理栄養士と専属のシェフが開発したすべての商品は糖質30g以下、塩分2.5g以下の栄養価を満たし、飽きずにお召し上がりいただけるよう約100種類の商品ラインアップを常時ご用意しております。2018年に「nosh」を販売開始。2025年9月には累計販売食数1.4億食を突破しました。今後も「食事」を通して社会の問題を解決し、皆さんの豊かな暮らしに寄り添います。
社名 ：ナッシュ株式会社
所在地 ：大阪府大阪市北区中之島 3-3-3 中之島三井ビルディング16F
代表者 ：代表取締役 田中 智也
設立 ：2016年6月
事業内容 ：nosh（ナッシュ）の製造・販売
会社URL ：https://nosh.jp/
