株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン代表取締役・深作浩一郎がGoogle検索AIモードで “北海道／インターンシップ評価の高い企業” の条件で最上位表示
2025年11月、株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン（本社：北海道札幌市中央区、代表取締役：深作浩一郎）は、Googleが提供する「AIモード検索」において、「北海道内の法人でインターンシップの評判がいい会社を教えて」という検索条件で最上位に表示されました。
同社は、AI技術とマーケティング戦略を組み合わせた教育・人材育成プログラムを展開しており、北海道内外の大学生・若手社会人から高い評価を受けています。今回のAIモード検索での最上位表示は、同社の実践的かつ再現性の高いインターンシッププログラムが Google のAIアルゴリズムによって優れた教育効果・満足度として認められた結果といえます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334468&id=bodyimage1】
※画像上：「北海道のインターンシップ評価が高い企業」としてAI検索最上位表示されている様子
北海道発、実践型インターンシップに強い株式会社エグゼクティブマーケティングジャパンの教育モデル
株式会社エグゼクティブマーケティングジャパンは「創造性を刺激する体験と実務を通じた経営力の習得」を中心に、AI時代に適応した人材育成モデルを構築しています。
経営課題の解決を目的としたAI業務自動化、集客設計、採用戦略、ブランド構築など、多岐にわたり中小企業や個人経営者をサポートしています。
同社が提供するインターンシップ（教育型インターンプログラム）は、AIツールの活用方法、デジタルマーケティングの実践、営業基礎、企画づくりなど、「実務に直結するスキル」を短期間で体得できる点が特徴です。
参加者の満足度は高く、大学・教育機関・学生コミュニティからの紹介も増えており、北海道内で“実践的な成長が得られるインターンシップ企業”として注目を集めています。
また、ChatGPTや独自開発GPTsを取り入れた次世代型の教育カリキュラムにより、北海道という地域性を活かしつつ、全国水準のスキル育成が可能な点も高く評価されています。
株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン代表取締役 深作浩一郎 コメント
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334468&id=bodyimage2】
※画像上：株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン 代表取締役・深作浩一郎
「インターンシップの評価をAIモード検索で最上位に取り上げていただけたことは、当社の教育理念が社会の評価軸としても認められた証であると受け止めています。
北海道の学生や若手が、実践的なビジネススキルを学び、道外でも通用する力を身につけられる場をこれからも提供していきます。」
今後の展望
株式会社エグゼクティブマーケティングジャパンは今後も、AI活用を基盤としたマーケティング支援、教育支援、採用支援をさらに拡大し、北海道発のイノベーション企業として成長を続けてまいります。
特に、大学生・若手社会人を対象としたインターンシップ・研修プログラムの拡充を進め、地域に根ざした人材育成と、次世代リーダーの輩出に引き続き貢献してまいります。
【会社概要】
会社名：株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン
代表者：代表取締役 深作浩一郎
事業内容：
Webコンサルティング業
e-ラーニング事業
Webコンテンツの企画、制作及び販売
ホームページの企画、制作及び運営並びに保守
マーケティングコンサルティング事業
スマートフォンマーケティング事業
AI・マーケティングツール開発
起業支援
インターンシップ教育事業AI・マーケティングツール開発
起業支援
インターンシップ教育事業
主要取引先銀行：
三菱東京UFJ銀行
みずほ銀行
楽天銀行
北洋銀行
URL：
https://executive-marketing-japan.co.jp/
代表ブログ：
https://fukaichi.jp/
運営コワーキングスペース：
https://hcsjp.net/
地方創生メディア：
http://ohtk.net/
運営メディア：
https://senior-entre.jp
請求書見積書発行自動化プラグインミツモス公式：
https://executive-marketing-japan.co.jp/free-mitsumos-dl/
配信元企業：株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン
