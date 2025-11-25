日本でクマ被害なぜ増加？熊よけ鈴の効果は？

Shenzhen Jiashi Qihang Technology Co., Ltd.

日本で「クマ被害」なぜ増加？

ヒマラヤ山脈のふもとにあるインド北部ウッタラカンド州で、人がクマに襲われる事例が相次いでいる。タイムズ・オブ・インディア紙は17日、今年に入り計6人が死亡したとし、えさとなる果物の不作など、ヒマラヤ地方での環境変化の影響が背景にあると報じた。2025年度（速報値）では、都道府県別の人身被害者数で秋田県が最も多く、次いで岩手県、福島県と続いています。

「熊よけ鈴」の効果は？

2016年には秋田県で十和利山熊襲撃事件が発生し、複数人が死亡する痛ましい事態も起きています。

近年、全国的にクマの生息域が拡大傾向にあることや、餌となるブナの実の不作などが原因で、クマが人里近くまで出没し、人との遭遇機会が増えていることが被害増加の背景にあります。

日本においてクマによる人身被害が頻繁に発生する地域は、主に北海道と東北地方、特に秋田県、岩手県、青森県などです。

北海道: エゾヒグマが生息しており、道北地域や大雪山系などで人身被害が発生しています。ヒグマは体が大きく力も強いため、被害が甚大になることがあります。

東北地方: ニホンツキノワグマの生息地であり、特に秋田県、岩手県、青森県で出没件数、人身被害ともに多く報告されています。

https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0FVYBNYY4

