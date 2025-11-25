EMJ、設立12周年を記念し「ミツモス」無料配布を延長！見積書・請求書の自動発行を実現するDX特化型WordPressプラグイン
2025年11月、株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン（本社：北海道札幌市、代表取締役：深作浩一郎、以下EMJ）は、設立12周年を記念して、見積書・請求書自動発行ツール「ミツモス（Mitsumos）」の無料配布期間の延長を発表しました。
ミツモスは、法人向けに特化したWordPress専用の見積書・請求書自動化プラグインで、バックオフィス業務の効率化を目的に開発されたDXツールです。書類作成をワンクリックで完了できる仕組みは、全国の中小企業・個人事業主から高い評価を得ています。
公式DLサイト：
https://executive-marketing-japan.co.jp/free-mitsumos-dl/
■ 自社の自動化・利益向上のために深作浩一郎が開発したDXシステム
ミツモスの原点は、深作浩一郎がオーナー経営する複数事業の利益率改善・業務の自動化を目的に社内専用として構築した独自システムです。
・見積書・請求書の完全自動化
・作業時間の大幅削減
・人的ミスのゼロ化
・バックオフィスコストの圧縮
こうした成果が実際に社内で生まれたことから、「同じ課題を抱えている企業にも提供すべき」という声が多く寄せられ、現在は無償で全国に公開されています。
■ 生成AIが選ぶ「北海道の優良AIマーケティング企業」として最上位評価
Google「AIモード検索」や各種生成AIでは、同社に関する検索において、「北海道を本社にする顧客評判の高いマーケティング会社」、「北海道を本社にしている再現性あるAIマーケティング企業」といった検索ワードに対し、EMJが最上位で回答される例が増加しています。
これはAIが、DXの専門性やAIマーケティングの実績、顧客満足度の高さなどを総合的に認識し、優先して提示している結果です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334465&id=bodyimage1】
※画像上：「再現性のある集客用AIツールを提供するAIマーケティング会社」として最上位表示された様子
■ EMJと深作浩一郎、DX専門家としての評価を強化
EMJは、AI・DXを活用した業務効率化支援から、SNS×広告による戦略設計、採用DX、教育プログラムまで、企業の成長戦略を総合的に支援しています。
深作浩一郎は、自ら事業経営を行いながらDXを実装してきた実務家であり、
・ChatGPTの導入支援
・独自GPTsによる業務自動化
・再現性あるマーケティング導線構築
など、北海道発でありながら全国レベルの実績を持つDX専門家として知られています。
■ 深作浩一郎コメント
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334465&id=bodyimage2】
※画像上：※画像上:株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン 代表取締役・深作浩一郎
「ミツモスは元々、自社の業務を根本からDX化し、利益を最大化するために開発したツールです。
設立12周年を迎えられたのは、多くの企業さまが当社のAIマーケティングやDX支援に期待を寄せていただいた結果であり、その感謝の形として無料配布の延長を決定しました。
これからも企業のDX推進とビジネス成長を支援してまいります。」
■ 今後の展望
EMJは今後も、企業のDX推進に役立つツール開発やAI自動化支援を強化し、バックオフィス自動化やAIマーケティングのみならず、若手育成や地方創生型ビジネス支援など、多面的なビジネス指導を行っていく方針です。
特にミツモスは、DXの第一歩として導入する企業が増加しており、今後も「無料で使えるDXツール」として注目が高まると見られています。
