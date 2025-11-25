福岡支店　移転のお知らせ

スパイラル株式会社

デジタルで未来最適をリードするスパイラル株式会社（東京都港区、代表取締役グループCEO 佐谷 宣昭）は、人員増員による業務拡充に伴い、福岡支店を下記の新拠点へ移転し、本日2025年11月25日より業務を開始いたしましたので、お知らせいたします。

新拠点は、福岡市地下鉄空港線「天神駅」2番出口から徒歩3分ほどの立地にあり、博多駅や天神南駅へのアクセスも良好です。これにより、営業社員の外出やお客様のご来訪がよりスムーズになりビジネスの利便性向上にもつながります。

- 移転先情報※今回の移転に際して、支払口座や担当窓口、電話番号、FAX番号に変更はございません。[表: https://prtimes.jp/data/corp/56349/table/175_1_b964919d43e461f0e121392f0d6d4c2a.jpg?v=202511251258 ]

福岡支店では、当社主力製品のローコード開発プラットフォーム「SPIRAL」を軸としたサービス提案を通じて、九州地方を中心に金融機関、製造業界、小売業界など、さまざまな業界・業種のお客様の課題解決に向けたソリューション提供をおこなっています。今後も「“地域の未来最適”を共創するDXパートナー」として、福岡という地の利を活かしながらお客様に寄り添った伴走支援をおこない、お客様の課題解決およびDX推進に貢献してまいります。

併せて、当社は2025年4月3日に創業25周年を迎えました。この節目にあたってさらなる成長とサービスの充実を図り、地域に根ざした体制の強化とお客様の満足向上に努めてまいります。

今後ともより一層のご指導ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

- ＜ご参考＞当社サービス「SPIRAL」導入事例九州地方のお客様導入事例もご覧いただけます。URL： https://www.spiral-platform.co.jp/case/- 「SPIRAL」とは「SPIRAL」は、国内最大規模のローコード開発プラットフォーム「SPIRAL ver.1」と、Webサイトや業務アプリケーションの作成ができるローコード開発プラットフォーム「SPIRAL ver.2」の総称です。「SPIRAL ver.1」は、官公庁、金融、医療、不動産、教育機関など、のべ14,000社以上（2025年4月末時点）の幅広い業種・業態のお客様にご利用いただいている国内最大規模のローコード開発プラットフォームです。販売促進やCRMにおける顧客情報から、給与明細のような従業員情報まで、重要情報資産をクラウド上で安全に管理し、情報活用のためのWebアプリケーションを手軽に開発できます。URL： https://www.spiral-platform.co.jp/service/spiralv1/「SPIRAL ver.2」は、Webサイトの作成から登録データの運用までワンストップでできる機能を揃えたローコード開発プラットフォームです。国際化対応はもちろんのこと、業務担当者にもご利用いただける管理画面だけでなく、開発会社が必要とするWebアプリケーションやサイト運営に必要なコンポーネントが揃っています。プログラミング知識がなくても、マウス操作で自社専用のWebアプリケーションを手に入れることができます。URL： https://spiral.pi-pe.co.jp/- スパイラル株式会社 概要【会社名】 スパイラル株式会社【所在地】 東京都港区赤坂2-9-11 オリックス赤坂2丁目ビル【代表者】 代表取締役グループCEO 佐谷 宣昭【事業内容】 ローコード開発プラットフォーム事業、クラウドSI事業、オンサイト事業、Enabler事業、SaaS事業、行政・自治体向けDX事業、ECソリューション事業、美容業界向けDX事業、タウンマネジメントのDX推進事業、メディア事業【Webサイト】https://www.spiral-platform.co.jp/- 本件に関するお問い合わせ先スパイラル株式会社 福岡支店TEL：092-725-8105E-mail：fukuoka@spiral-platform.co.jp※「SPIRAL」はスパイラル株式会社の登録商標です。※内容は発表日現在のものです。予告なしに変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。