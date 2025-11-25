製造現場で誰でも使えるAI検査を実演 ― Phoxter、ものづくりワールド福岡(12/3-5)に出展
株式会社Phoxter（フォクスター、本社：大阪府豊中市、代表取締役：園田 淳一）は、2025年12月3日（水）～5日（金）にマリンメッセ福岡で開催される「第3回 ものづくりワールド福岡」に出展いたします。
今回の展示では、製造現場で需要が高まる“汎用AI外観検査”の最新デモンストレーションに加え、アノテーション不要でAIモデルを構築できる当社製品「StellaController2.0」をご体験いただけます。
会場ブースイメージ
■ 展示の見どころ1｜「最適な光学系 × AI検査」による、難検査ワークの実演
これまでAI導入の障壁とされてきた“難検査製品”にも対応可能な検査アルゴリズムと光学設計を組み合わせ、インサート成形品および食品のリアルな不良検出デモを実施します。
製造現場でニーズの高い「汎用AI検査」の実力を、実際のサンプルを用いてご覧いただけます。
2｜アノテーション不要。短時間で高精度なAIモデルを構築
当社が開発した「StellaController2.0」では、従来必要とされていたアノテーション作業をスキップでき、必要なのはわずかな初期設定のみ。
これにより、
- 導入準備・立ち上げ工数を大幅削減
- ラインごとのチューニング負荷を軽減
- 複数ライン・複数工場への横展開が容易といったメリットを実現します。
3｜誰でも簡単に操作できるUIを“その場で体験”
「StellaController2.0」は、専門知識がなくても直感的に扱えるユーザーインターフェースを採用しており、
- 検査設定
- パラメータ調整
- 運用時のモニタリングを誰でも簡単に実行できます。展示会では実際に操作いただき、現場導入後のイメージを掴んでいただけます。
■ ご紹介キャンペーンも同時開催！
展示会の開催にあわせて、「外観検査・AMR導入ご紹介キャンペーン」を実施します。
＜キャンペーン概要＞
AI外観検査の自動化やAMRによる搬送自動化をご検討中のお客様をご紹介いただくと、紹介した方・された方の両方に「Phoxterオリジナル レザースタイル・マルチケース（黒または白）」をプレゼントします。応募方法等の詳細は会場スタッフまでお気軽にお尋ねください。
レザースタイル マルチケース（黒）
レザースタイル マルチケース（白）
[表: https://prtimes.jp/data/corp/135061/table/17_1_0e9da9cea69c3458a459f1291ee4881f.jpg?v=202511251258 ]
■ 出展概要
第3回 ものづくりワールド福岡
期間：2025年12月3日(水)～5日(金) 10:00-17:00
会場：マリンメッセ福岡
ブースNo：5-12
入場料：無料(入場の際は来場事前登録または招待券が必要です)
事前来場登録：https://www.manufacturing-world.jp/kyushu/ja-jp/register.html
株式会社Phoxterについて
Phoxterは、AI・ロボティクスなどの最新・最適技術を用いて、製造・物流の現場に自動化が根付くことを支援するソリューションベンダーです。
「AI外観検査システム」と「自動搬送ロボット」を両軸に、250社以上のAI外観検査導入経験、国内2,000台超のAMR導入実績をもとに、現場運用とAIなど最新技術の融合を推進しています。
■会社概要：
会社名：株式会社Phoxter（フォクスター）
代表者：園田 淳一
本社所在地：大阪府豊中市新千里東町1-5-3 千里朝日阪急ビル20F
TEL：06-6155-6744
HP：https://www.phoxter.co.jp/
設立：2017年10月
■お問い合わせ先
取締役CFO 小川
TEL：06-6155-6744 E-mail：pxinfo@phoxter.co.jp