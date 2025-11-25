モラハラの原因・理由・対処方法・影響｜夫婦間のモラハラ（モラルハラスメント）に関する実態調査（第4報）
なぜ、モラハラは起き、どう向き合い、何が残るのか
1. はじめに
既婚者マッチングアプリ「Healmate（ヒールメイト）」を運営するレゾンデートル株式会会社；https://raisondetre-inc.co.jp/（東京都渋谷区）による夫婦間のモラハラ実態調査の第4報です。
第3報では、モラハラの被害者が「どんな行為に最も心を傷つけられたのか」を分析しました。
最終となる第4報では、さらに一歩踏み込みます。
なぜモラハラは起きてしまうのか（原因・理由）。
傷ついた人は、そのあとどう向き合ったのか（対処方法）。
そして、夫婦関係や生活にはどんな影響が残ったのか（影響）。
この三つの視点から、夫婦間モラハラの「背景」と「その後」を見つめます。
怒りや支配の構造だけでは見えない、“関係のすれ違い”や“心の限界”をたどり、
その中にある「気づき」や「再生のきっかけ」に焦点を当てました。
人の心を傷つける行為は、理由にかかわらず決して容認されるものではありません。
しかし、その行為の裏側に目を向けてみると、「そうすることでしか自分の苦しさを表せない未成熟さ」が見えてくるケースもあります。
モラハラが起こる構造を理解することが、関係を第一歩になる可能性もあるのです。
本報では、数字の背後にある声や感情をたどりながら、
モラハラを“終わり”ではなく、“理解と再生のはじまり”として見つめます。
＜調査概要＞
・調査タイトル：夫婦間のモラハラ（モラルハラスメント）に関する実態調査（第4報）
・調査期間：2025年9月29日～10月１日
・調査対象者：20～59歳の男女800人（夫婦間のモラハラ（モラルハラスメント）に関するスクリーニング調査にて「モラハラを受けたことがある」と回答された方）
・調査方法：インターネット（セルフ型アンケートツールFreeasyを利用）
・エリア：全国
・調査機関：レゾンデートル株式会社（https://raisondetre-inc.co.jp/）
・調査報告の掲載：https://healmate.jp/survey/
・本報告の発表日：2025年11月9日
＜調査対象者について＞
夫婦間のモラハラ（モラルハラスメント）に関するスクリーニング調査にて「モラハラを受けたことがある」と回答された800名を対象としております。
男女、各年代とも100名ずつと均等なサンプル数になっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333877&id=bodyimage1】
2. モラハラが起きる理由 ― 感情の出口を見失うとき
「配偶者があなたにモラハラ行為をする理由は何だと思いますか？」という質問では、
男女ともに最も多かったのは「ストレスや疲労」（男性36％、女性41％）でした。
次いで「感情のコントロールが苦手／怒りっぽい性格」（男性32％、女性37％）、「性格の不一致」（男性25％、女性31％）が続きました。
図1：配偶者がモラハラをする理由（男女別）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333877&id=bodyimage2】
※実際の質問：Q. 配偶者があなたにモラハラ行為をする理由は何だと思いますか？（複数回答）
（夫婦間のモラハラ（モラルハラスメント）に関する実態調査 （C）レゾンデートル株式会社）
ストレスの蓄積や感情の不安定さが、モラハラの温床になっていることがうかがえます。
日々の疲労や精神的な負担が、最も近い存在に向かって噴き出してしまう。
多くの場合、怒りをぶつけたいというよりも、“自分の感情を持て余す苦しさ”が背景にあるようです。