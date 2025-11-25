本日開催！エアーコンプレッサー専門店エアセルフがYahoo!ショッピング ブラックフライデーに登場！ 人気の高性能モデルを特別価格で販売開始！
Yahoo!ショッピング ブラックフライデーがスタート
エアーコンプレッサー専門店エアセルフ（運営:株式会社メカニスタ、本社:北海道札幌市中央区、代表取締役:小野寺鉄）は、2025年11月25日（火）から11月30日（日）までの期間、Yahoo!ショッピングにて開催される「ブラックフライデーセール」に人気の高性能エアーコンプレッサーを出品し、特別価格で販売を開始しました。
プロの現場からDIY用途まで、幅広いユーザーから支持されるエアセルフの主力モデルが、期間限定の特別価格で登場。
静音性・耐久性・パワーを兼ね備えたエアセルフ製品をお得に手に入れる絶好のチャンスです。
【エアコンプレッサー専門店エアセルフのYahoo!ショッピング ブラックフライデー 対象商品ラインナップ】
今回のセールでは、ユーザーの利用シーンに合わせて選べる4タイプのエアーコンプレッサーを厳選し、Yahoo!ショッピング限定の特別価格でご提供します。
1. エアーコンプレッサー 静音 オイルレス 100V 50L AIRSELF
人気の静音オイルレスモデルのエアーコンプレッサー。
40Lサイズをお探しの方にも好評なお得で大容量な50Lサイズです。
従来のエアーコンプレッサーに比べて静かでうるさくない音により、近隣住民の騒音トラブルや使用者の健康被害を回避します。
オイルレス型なのでメンテナンスが簡単で、長く安心して使っていただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333834&id=bodyimage1】
※画像上：エアーコンプレッサー 静音 オイルレス 100V 50L AIRSELF
特別価格：59,900円（税込）
商品ページはこちら：https://store.shopping.yahoo.co.jp/aircompressor/etop9w.html?sc_i=shopping-pc-web-category-storeitm-rsltlst-img
2. エアーコンプレッサー 静音 オイルレス 100V 30L AIRSELF
人気の静音オイルレスモデルのエアーコンプレッサー。
コンパクトで軽量な小型・車載サイズのため、キャンプやDIYなどで活躍します。
従来モデルに比べて静かな音により、近隣住民の騒音トラブルや使用者の健康被害を回避。
オイルレス型でメンテナンスが簡単なため、長期使用にも最適です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333834&id=bodyimage2】
※画像上：エアーコンプレッサー 静音 オイルレス 100V 30L AIRSELF
特別価格：39,900円（税込）
商品ページはこちら：https://store.shopping.yahoo.co.jp/aircompressor/etop24w.html?sc_i=shopping-pc-web-category-storeitm-rsltlst-img
3. エアーコンプレッサー 静音 オイルレス 三相 200V 80L AIRSELF 大型サイズ 吐出量 450L（大気圧時）
三相200V仕様でパワフルなのに静か。
騒音対策が必要な整備工場や住宅街でも安心して使用できます。
充填スピードも速く、空気圧は最大0.8MPa。
タイヤ交換・塗装・エアダスター・食品加工など、幅広い用途に対応します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333834&id=bodyimage3】
※画像上：エアーコンプレッサー 静音 オイルレス 三相 200V 80L AIRSELF 大型サイズ 吐出量 450L（大気圧時）
特別価格：139,900円（税込）
商品ページはこちら：https://store.shopping.yahoo.co.jp/aircompressor/airself03.html?sc_i=shopping-pc-web-category-storeitm-rsltlst-img
