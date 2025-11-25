リヤカー専門店リヤカーの森の軽量・高積載のアルミ製リヤカーが選ばれる理由ー料高・燃料高時代の新たな物流手段
燃料高騰・脱炭素時代に注目される「人力物流」
近年の燃料価格の高騰や脱炭素社会の実現に向けた動きにより、車両や機械に頼らない低コストの物流手段が注目されています。
その中で、リヤカー専門店リヤカーの森（以下「同社」）が展開するアルミ製折りたたみリヤカーが、多くの自治体・法人・農業従事者・防災機関の方々から高い評価をいただいています。
同社は日本で唯一の折りたたみアルミリヤカー専門店として、創業以来10年以上にわたり、誰もが安心して使えるリヤカーを適正価格で提供することを理念としてまいりました。
アルミ製リヤカーは軽量でありながら高い積載性能を持ち、燃料を使用せずに200～250kgの荷物を運搬できることが特長です。
環境への負荷を抑えながら、人力で効率的な小規模物流を実現するツールとして注目されています。
軽量・高積載・折りたたみ―現場が求める機能性
主力モデルであるR255kは、アルミフレーム構造により200kgの耐荷重を確保しつつ、本体重量はわずか約25.5kgです。
工具を使用せずに組み立てが可能で、折りたたみ式のため保管や持ち運びも容易です。
イベント会場、学校、自治体、防災現場など、さまざまなシーンで導入が進んでいます。
R255kの詳細はこちら：
https://rear-car.jp/aluminum-rear-car-255k/
また、全モデルにノーパンクタイヤを標準装備しています。
空気補充やパンク修理の必要がなく、屋内外を問わず安定した走行を実現しています。
これにより、定期的なメンテナンスを省き、長期間にわたり安心してご使用いただけます。
高品質と低価格を両立するリヤカー専門店リヤカーの森の直販体制
リヤカー専門店リヤカーの森では、国内設計・海外自社工場生産・国内直販という一貫体制を採用しています。
中間業者を排除することで、同等スペックの他社製品に比べて30～60％低価格を実現しています。
また、埼玉県鶴ヶ島市にある敷地750坪の自社倉庫に在庫を常時確保し、正午までのご注文は即日発送、最短翌日納品に対応しています。
すべてのモデルには1年から3年の保証が付き、主要部品を国内倉庫に常備しています。
修理・交換の際も迅速に対応できる体制を整えており、法人様・自治体様からの信頼をいただいています。
リヤカー専門店リヤカーの森の導入実績と社会貢献
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332917&id=bodyimage1】
リヤカー専門店リヤカーの森の製品は、東京大学、京都大学、神奈川県、品川区、札幌市、三菱地所、茨城県警察など、全国の教育機関・自治体・法人で多数採用されています。
防災分野では、消防団や自治体による物資運搬・備蓄用途として導入が進んでいます。
さらに、2024年の能登半島地震では、同社より緊急救援物資としてリヤカーを提供いたしました。
環境配慮と社会貢献の両立を目指し、SDGsの目標3（健康と福祉）、9（産業と技術革新）、12（つくる責任・つかう責任）、17（パートナーシップ）に積極的に取り組んでいます。
リヤカー専門店リヤカーの森の今後の展開について
同社では、燃料を使用しない環境配慮型の物流機器の普及を今後も推進してまいります。
地域の防災備蓄、資源回収、イベント運営など、現場の多様なニーズにお応えできる製品開発を継続してまいります。
リヤカー専門店リヤカーの森 公式サイトはこちら：
https://rear-car.jp/
配信元企業：株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン
