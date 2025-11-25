[代田ファクトリー生成AIイメージプラン始動]

株式会社代田ファクトリー

2025年11月27日、株式会社代田ファクトリー（本社：〒168-0074 東京都杉並区上高井戸1-24-20 霜山第2ビル2階、代表取締役：熊谷俊明）は、生成AIイメージプランの提供を開始します。

この新サービスは、商品の写真（物撮り）から、AIが最適な背景や構図のイメージカットを生成する

ことにより、低コストかつスピーディなイメージ画像の提供を実現いたします。

詳細は https://www.daitafactory.co.jp/aiimage にてご確認いただけます。

サービスの目的や背景

株式会社代田ファクトリーは、高品質なイメージカット制作における

コストと時間（納期）の課題を解決するために、生成AIイメージプランを導入いたします。

このサービスは、AIによる自動提案や、具体的な指示に基づく画像生成、プロのレタッチ・合成を

提供し、HPやECサイト運営者の販売促進に直結する魅力的なビジュアル素材のニーズに応えます。

サービス詳細

生成AIイメージプランは、AIによる自動提案カットから、細部指示・高難易度の合成まで対応する

3つのプランを備え、EC・販促担当者に特化しています。本サービスは、EC事業者様だけでなく、

個人のクリエイターや中小規模の事業主様など、高品質なビジュアルを求めるあらゆるお客様のニーズにお応えし、2025年11月27日からサービスを開始します。

サービス料金

生成AIイメージプランは、お試しAIカット（2回目以降2カット1,000円）から、

ハイクオリティAIカット（1カット5,000円）までの3段階の料金プランを設定しており、

初期導入を検討しているユーザー向けに初回のお試しAIカットは5枚納品（2回目以降は枚数が異なります） も用意しています。

生成AIイメージプラン紹介動画

Shrot ver

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=LNdb5kEJvw4 ]

Long ver

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=RMNrI9TKN-A ]

社長コメント

代表取締役社長／熊谷 俊明

「私たちは、ただAIを導入したわけではありません。“イメージづくりの常識を変化させるために、このサービスを立ち上げました。場所も、時間も、コストも、--もう制約に縛られる時代は終わりです。お客様が思い描く世界観を、最短で、最安に。

“最大限の欲しいを今すぐに” その執念だけで、ここまで走り続けてきました。代田ファクトリーは、これからも既存の枠を壊し、

新しい表現の可能性を追い求めていきます。」

【会社概要】

- 会社名：株式会社代田ファクトリー- 所在地：東京都杉並区上高井戸1-24-20霜山第2ビル2階- 代表者：熊谷俊明- 設立：2016年12月12日- URL：https://www.daitafactory.co.jp/- 事業内容：EC向け商品撮影・モデル撮影

【お客様からのお問い合わせ先】

- HPcontact：https://www.daitafactory.co.jp/contact- e-mail：info@daitafactory.co.jp- TEL：03-5357-8088

【お知らせ】

11月27日(木)・28日(金)に有明GYM-EX（ジメックス）で開催される「店舗・EC DXPO 東京’25 秋」に代田ファクトリーが出展致します。

皆様のご来場を、心よりお待ちしております。

- 開催日時:2025年11月27日(木)・28日(金) 9:30~17:00- 会場:有明GYM-EX（ジメックス）出展小間番号：7-11- 入場料:5,000円 ※来場事前登録で無料になります。- アクセス:ゆりかもめ「有明テニスの森駅」徒歩5分りんかい線「国際展示場駅」徒歩17分- 店舗・EC DXPO 東京’25 秋公式HP：https://dxpo.jp/real/fox/tokyo2/store/- 会場案内図:https://dxpo.jp/s/pre-assets/pdf/map-dtka25-fox.pdf