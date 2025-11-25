昭和の夜が、”たんたん拍子”でよみがえる。 船越英一郎さん・黒木瞳さん・山崎弘也さん・綱啓永さんら豪華キャストが昭和レトロなスナックで織りなす、にしたんクリニック新CM『恋のたんたん拍子』篇公開！

医療法人社団直悠会

「にしたんクリニック」（医療法人社団直悠会／東京都新宿区）は、船越英一郎さん・黒木瞳さん・山崎弘也さん・綱啓永さん・幻冬舎 代表取締役社長の見城徹さん・西村誠司社長の豪華キャストが出演する新TVCM『恋のたんたん拍子』篇を、2025年11月25日（火）より全国で放送いたします。

「にしたんクリニック」は、2019年11月25日（月）に開院し、本日で開院から6周年を迎えました。

本作の舞台は、2023年に放送された『サスペンスドラマ』篇で登場した“あのスナック”。

当時語られることのなかった裏設定が今回ついに明かされます。

実はこのスナックのママこそが、黒木瞳さん演じる昼は未亡人、夜は人気店のママという2つの顔を持つ謎めいた女性。彼女の素性を探っていたはずの刑事・船越英一郎さんは、なんといつの間にか彼女とデュエットを披露するまでの仲に…。

そんな上司を心配し、様子を見に来た警察官役の綱啓永さんと西村誠司社長も、制服姿のままスナックに足繁く通い気がつけばすっかり顔なじみのお客さんに。

さらに、カウンターで静かにグラスを傾ける常連客役・見城徹さん、場を明るく盛り上げるタンバリン担当のボーイ・山崎弘也さんも登場し、“恋か、調査か”という曖昧な空気のなかストーリーは次第にスナックらしい人間模様を深めていきます。

本CM最大の見どころは、今回のために書き下ろされたオリジナルデュエット曲『恋のたんたん拍子』。「にし」「たん」と繰り返される言葉遊びがクセになる歌詞と、どこか懐かしさ漂う昭和歌謡メロディが融合した一曲です。

ステージでは黒木さんと船越さんが、絶妙な距離感でしっとりと見つめ合いながらデュエットを披露。“スキスキキライ”とじゃれ合うような軽妙なやり取りがスナックの空気を一層引き立て、見城さんがグラス越しにその様子を気にしながらそっと目をやる姿も印象的です。

フロアでは山崎さんがタンバリン片手に大盛り上がり。綱さんと西村社長の「クリニック～！」という絶妙な合いの手も加わり、昭和のスナックならではの温かくて賑やかな一体感が醸し出されていきます。

クライマックスでは、山崎さんの“くる～”ポーズに続き、西村社長＆綱さんの敬礼、そしてなぜか感極まった見城さんのハンカチ涙が炸裂。

店内が“沸点”に達したところで、黒木さんの「♪にし」、船越さんの「♪たんたん」、そして全員の「♪にしたんクリニック！」の大合唱が響き渡る爽快なラストシーンで幕を閉じます。

オリジナル楽曲『恋のたんたん拍子』は、なんとカラオケ配信・音楽配信・楽曲販売も実施！



さらにカラオケでは、CM本編の映像とともに歌える“スペシャルバージョン”で提供予定。

船越英一郎さん・黒木瞳さんのデュエットシーンをはじめ、山崎弘也さん・綱啓永さん・見城徹さん・西村社長といった全出演キャストの熱演がそのまま楽しめる貴重な映像体験をお届けします！

年末の忘年会や宴席でも盛り上がること間違いなしの“歌って踊れる”CMとして、観て・聴いて・歌って楽しめる“にしたん流”の新しいエンタメCMに仕上がりました。

ご家族やご友人ともぜひご一緒に、カラオケでも宴会シーズンにピッタリな『恋のたんたん拍子』を歌ってみてください。

昭和レトロな懐かしい賑やかなスナックの空気感と大人の恋。そして、にしたんらしい温かいユーモアと笑いと遊び心がたっぷり詰まった『恋のたんたん拍子』篇。

出演者全員の魅力が詰まったこの“観る×歌う×盛り上がる”一作を、今年の締めくくりにぜひご堪能ください。

・にしたんクリニック新TVCM「恋のたんたん拍子」篇 カットシート（30秒）

・にしたんクリニック新TVCM「恋のたんたん拍子」篇 撮影秘話

都内某所にて行われた今回の「恋のたんたん拍子」篇の撮影では、昭和の情緒あふれるスナックセットが登場。

スタジオに入るや、西村社長は待機していたエキストラ陣に「よろしくお願いします」と丁寧にご挨拶。監督・撮影チームが厳選した“昭和感”たっぷりのキャストに、西村社長も「本当にスナックにいそう」と思わず感心していました。

船越さん＆黒木さんのデュエットシーンでは、山崎さんからの「歌、練習されたんですか？」の問いに「ボイトレ行ったよ！デビューだよ」と照れる船越さん。

また、船越さんと黒木さんの互いに見つめ合う演出に、船越さんは「恥ずかしい（笑）」と笑い合い現場は和やかな雰囲気に。難易度の高い“にし・たんたん”のフル尺歌唱撮影にも苦戦しながらも、最後は息ぴったりの振り付けを披露し大きな拍手が湧きました。

撮影中、黒木さんが「腕の位置はこうした方が映えるよ」とさりげなく船越さんにアドバイス。それに船越さんが「監督、ここにもいるからね」と返すと、本物の監督も「黒木さんは大監督です！」と一同爆笑。

山崎さん＆見城さんのシーンでは、見城さんが「ハンカチある？忘れてきちゃった」とお茶目な一面を見せつつ、渋い演技を堂々披露。「演技できない」と照れながらも、山崎さんから「ここは見せ場ですよ！」と背中を押される場面も。スタジオの小道具にも細かなこだわりが光り、見城さんの背後には“幻冬舎”をもじった架空の演歌歌手「花山歌心の『幻の冬の舎』」のレトロポスターも登場しました。

ボーイ役タンバリン担当の山崎さんは、声あり撮影にもかかわらず、うっかり無言で始めてしまい監督から即カット。「静かすぎて誰かがしゃべる番だと思ったんだよな～」と照れ笑いし、再び笑いが巻き起こりました。

その後は「最高クリニック！」「にしたんがくる～！」など、即興の合いの手が炸裂。タンバリンの輪を頭にのせ「わー、天使になりました～」と言いながら“天使ポーズ”を決めたときにスタジオ全体が大爆笑の渦に包まれました。

綱啓永さん＆西村社長のパートでは、「クリニック～！」の合いの手や敬礼ポーズをぴったり揃えるため、何度もリハーサルを重ねて撮影に臨みました。綱さんはポーズの角度や声のタイミングを細かくチェックしながら丁寧に動きを確認し、西村社長とアイコンタクトを取りながら呼吸を合わせていく姿が印象的。現場では綱さんの真摯な姿勢や柔らかな雰囲気づくりが、撮影全体の空気を和らげていました。

そしてラストの全員集合シーンは、まさに一足早い“忘年会”そのもの。賑やかすぎて監督の「カット！」の声すらかき消されるほど。山崎さんが「物語が見えてきましたね」と言えば、見城さんが「ほんとかよ」とツッコミを入れるなど自然なやり取りも。

船越さんは「意外と難しいな」と言いつつも、最後は全員がビシッと息を合わせて「♪にしたんクリニック！」でポーズを決め、達成感あふれるフィナーレとなりました。

・にしたんクリニック新TVCM「恋のたんたん拍子」篇 概要

■基本概要

・放送開始日：2025年11月25日（火）～

・放送エリア：全国

・出演者：船越英一郎さん・黒木瞳さん・山崎弘也さん・綱啓永さん・幻冬舎 代表取締役社長の見城徹さん・西村誠司社長

・特設サイト：https://www.nishitanclinic.jp/cm/koitan2025/

・YouTube動画：https://youtu.be/nDMfdMCTyrc

■オリジナル楽曲『恋のたんたん拍子』概要

昭和レトロなスナックを舞台に展開する、にしたんクリニックCM『恋のたんたん拍子』篇のために書き下ろされたオリジナルデュエット曲『恋のたんたん拍子』。

歌うのはCMでも息の合ったコンビネーションを見せる、船越英一郎さんと黒木瞳さんのスペシャルユニット「英一郎＆瞳」。

中毒性のある“にし・たんたん”のフレーズと懐かしのメロディが、年末の宴会やカラオケでも盛り上がること間違いなしの一曲です。

■楽曲詳細

楽曲名：恋のたんたん拍子

アーティスト名：「英一郎＆瞳」（読み：えいいちろうあんどひとみ）

作詞者名：中尾孝年

作曲者名：中尾孝年、ツキダタダシ

編曲者名：ツキダタダシ

■楽曲配信（ストリーミング）

・Apple Music

・Spotify

・LINE MUSIC 他

配信開始日：2025年11月25日（火）11:00～

■楽曲販売（ダウンロード）

・iTunes（Apple）

・Amazon Music

・レコチョク 他

販売開始日：2025年11月25日（火）11:00～

価格：255円（税込）

■カラオケ配信

・JOYSOUND

配信開始日：2025年11月26日（水）10:00～

・にしたんクリニック 基本情報

■基本情報

名称：にしたんクリニック

【新宿院】〒160-0022 東京都新宿区新宿三丁目17-10 HULIC &New SHINJUKU 7階

【渋谷院】〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町32-7 YY UDAGAWA BLD. 6階

【銀座院】〒104-0061 東京都中央区銀座7-9-11 モンブラン銀座ビル 9階

電話番号：0120-222-545

診療項目：美容内科、美容皮膚科

公式サイト：https://www.nishitanclinic.jp/

内観デザイン：