愛犬のごはんを買うだけで保護犬の支援に。ニュートラムがクリスマス限定マッチングドネーション企画を実施

2024年4月から日本で発売開始された、世界30カ国以上で愛用される、天然素材にこだわったプレミアムドッグフード「Nutram（ニュートラム）」が、保護犬支援を目的とした「クリスマスマッチングドネーション」を開始しました。2025年12月1日から15日までの間、Nutram（ニュートラム）と提携する保護団体を通じて公式サイトにアクセスしてドッグフードを購入すると、購入者が選んだ商品と同じ内容を、Nutram（ニュートラム）から各保護団体へ寄付する仕組みです。愛犬のごはんを購入するだけで、保護犬へのサポートにつながる“参加しやすい社会貢献”を実現します。

Xmasマッチングドネーション寄付対象商品

公式サイト：https://nutram.jp/

■ 企画背景

Nutram（ニュートラム）は日本での発売開始以来、「ニュートラムが贈る、365日の愛と健康。」をコンセプトに、飼い主様が安心して愛犬にあげられるドッグフードの提供しています。

また、当初より動物福祉を重視して、保護団体との連携を取りながらドッグフードの寄付や保護犬活動のサポートを行い、「すべての犬が健康に暮らせる社会」を目指して取り組みを行ってきました。

日本では保護犬の受け入れや医療費など、保護団体の活動費用は年々増加しており、継続的な支援が求められています。そのため、飼い主の皆さまが「無理なく続けられる寄付の仕組み」を形にしたいという思いから、本企画を実施することとなりました。

■ 「クリスマスマッチングドネーション」概要

● 実施期間

2025年12月1日（月）～12月15日（月）

● 対象商品

Nutram公式サイトで販売中のドッグフード（2kg）商品

※お一人様4袋迄

● 寄付方法（仕組み）

提携保護団体が発行する専用リンクからNutram公式サイトへアクセス

購入時に保護団体ごとのコードを入力して商品を購入

ご購入内容と同じ製品をNutramが保護団体へ寄付

※購入者に追加費用はかかりません

※後日、一括して保護団体へ寄付を行います

以下のリンクからニュートラム公式サイトに遷移すると自動的にコードが入力されます

● 参加保護団体

・LEBEND RESCUE （https://lebend.net/） ★この団体に寄付する(https://nutram.jp/discount/LEBEND2025XMAS)★

・LEY-LINE （https://ley-line.info/） ★この団体に寄付する(https://nutram.jp/discount/LEYLINE2025XMAS)★

・Little By Little （https://www.instagram.com/littlelifeforanimals/） ★この団体に寄付する(https://nutram.jp/discount/LITTLES2025XMAS)★

■ Nutram（ニュートラム）について

Nutramは1993年創業のカナダ発プレミアムドッグフードブランドです。HACCPおよびBRC認証を取得した工場で製造され、厳格な安全基準と高品質原材料にこだわっています。穀物不使用、自然素材中心のレシピは、世界30カ国以上で愛犬家から高い信頼を得ています。2024年春より、大阪梅田・京橋で英会話教室を4校運営している株式会社CLOCK（本社：大阪市都島区／代表取締役：村上剛）がnutram社と輸入総代理店契約を結び、日本国内での販売をスタートしました。

■会社概要

会社名：株式会社CLOCK

所在地：大阪市都島区東野田町1-14-1 第5晃進ビル5F

代表：村上剛

資本金：10,000,000円

事業内容：ペットフードの輸入販売事業、英語・英会話関連市場へのサービス提供

代表の村上自身が愛犬家であり、カナダ産プレミアムドッグフード「Nutram」の存在を知り、その品質の高さに惚れ込む。是非日本にも高品質のドッグフードを広めたいと考え、日本輸入総代理店の契約を締結し、2024年春から国内販売を開始。

■ 本件に関するお問い合わせ先

Nutram Japan（ニュートラム・ジャパン） 株式会社CLOCK ペットライフ事業部

E-mail：info@nutram.jp

TEL：06-6809-5588