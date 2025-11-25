漫画投稿サイト「めちゃコミック クリエイターズ」が河出書房新社＆エブリスタとコラボした「５分シリーズ 短編ホラー小説 コミカライズコンテスト」を開催
株式会社アムタス(https://www.amutus.co.jp/)(東京都港区 代表取締役社長 児玉隆志 以下アムタス)が提供する漫画投稿サイト「めちゃコミック クリエイターズ(めちゃクリ)(https://creators.mechacomic.jp/)」は、「５分シリーズ 短編ホラー小説 コミカライズコンテスト」を開催いたします。
「５分シリーズ」は河出書房新社から刊行されている人気短編集です。アムタスのグループ会社である株式会社エブリスタ（東京都港区 代表取締役社長 山下正樹）が運営する小説投稿サイト「エブリスタ」から厳選された、珠玉の短編小説が様々なテーマ別で掲載されています。今回、めちゃコミック クリエイターズ×河出書房新社×エブリスタが共同企画し、コミカライズコンテストを開催いたします。
■５分シリーズ 短編ホラー小説 コミカライズコンテスト
https://creators.mechacomic.jp/contest/5minutes_horror
＜開催時期＞
2025年11月25日(火)10:00～2026年1月29日 (木)23:59
＜各賞と賞金・特典＞
【大賞】
賞金 ：10万円
特典：５分シリーズ書籍に受賞作品掲載
※掲載される５分シリーズ書籍は2026年夏頃の刊行予定です
【期待賞】
QUOカードPay5000円分を贈呈
＜応募条件＞
下記の3つの短編ホラー小説作品の中から作品を選んで漫画にして応募してください。
構図やコマ割りは自由に考えていただきOKです！
■お題作品：以下よりコミカライズしたい作品を選んで応募してください。
※作品は小説投稿サイト「エブリスタ」で読むことができます。
※どのお題を選んだかを応募作品の「説明文」部分に記載してください。
●作品１：『理想の関係』 作：久里
▶作品URL：https://estar.jp/novels/25727164
（『５分後に最凶のラスト』収録作品）
●作品２：『最後の写真』 作：水沢ながる
▶作品URL：https://estar.jp/novels/25595955
（『５分後に奇奇怪怪のラスト』収録作品）
●作品３：『あっ！何か落としましたよ』 作：須賀ゆうすけ
▶作品URL：https://estar.jp/novels/25728911
（『５分後に奇奇怪怪のラスト』収録作品）
※版面（ページ読み）作品のみ
※ページ数指定なし、完成原稿のみ
＜審査員＞
河出書房新社「５分シリーズ」編集部、めちゃコミック クリエイターズ編集部
「めちゃコミック クリエイターズ」は2021年11月のサービス提供開始以降、多くの漫画家の方に作品をご投稿いただき、コンテスト受賞者をはじめ続々と「めちゃコミック」でデビューしています。
今後も「めちゃコミック クリエイターズ」出身の漫画家の方のデビュー作品を順次配信予定ですので、楽しみにお待ちください。
配信中の「めちゃコミック」デビュー作品一覧はこちら(https://mechacomic.jp/books?utf8=%E2%9C%93&text=&genre=&sort=&tags%5B%5D=1615)！
今後もお客様のニーズに応えるため、サービスの充実を図るとともに、デビューを目指す多くの漫画家の方々を応援してまいります。
【めちゃコミック クリエイターズ（めちゃクリ） 基本情報】
サービス名称：めちゃコミック クリエイターズ（めちゃクリ）https://creators.mechacomic.jp/
サービス紹介はこちらからご覧ください。https://www.amutus.co.jp/service/creators/
■めちゃコミック クリエイターズ(めちゃクリ)とは？
「めちゃコミック クリエイターズ(めちゃクリ)」は、国内最大級の電子書籍・漫画ストア「めちゃコミック」が運営する漫画投稿サービスです。
ジャンル不問、いつでも誰でも簡単に PC・スマートフォン・タブレットから作品を投稿し、読者や編集部からのリアクションやコメント、講評を確認することができます。投稿作品には広告表示設定が可能で、作品が閲覧される際に発生する広告収入は投稿者の皆さまへ 100%還元いたします。
【めちゃコミック（めちゃコミ） 基本情報】
サービス名称：めちゃコミック（めちゃコミ）https://mechacomic.jp/
サービス紹介はこちらからご覧ください。https://www.amutus.co.jp/service/comics/
■めちゃコミック（めちゃコミ）とは？
「めちゃコミック（めちゃコミ）」は、2006年よりサービスを開始した電子コミックサービスです。
最新の人気コミックや定番コミック、オリジナルのコミックをスマートフォンの画面サイズに最適化された縦読みで楽しめることや、無料漫画が豊富にあり、気になったらすぐに試し読みできることから、国内電子書籍市場においてトップクラスの利用者数を誇っています。
