株式会社フィル・カンパニー

「まちのスキマを『創造』で満たす。」というパーパスを掲げる、フィル・カンパニーグループ（中核企業：株式会社フィル・カンパニー代表：外山晋吾 グループ本社：東京都中央区 以下、当グループ）は、東京建物不動産販売株式会社（東京都中央区八重洲一丁目5番20号 代表取締役 菅谷健二）とビジネスマッチング契約を締結しました。

■東京建物不動産販売株式会社について

東京建物不動産販売(株)は、1980年、東京建物(株)の不動産流通部門を担って発足。不動産流通分野で幅広い事業を展開しています。「信頼・創造・未来」を企業理念に掲げ、東京建物グループの一員として長年にわたり培った実績と信頼を礎に、グループの広範なネットワークと豊富なリソースを活かし、お客様の視点に立ったきめ細やかなサービスの提供をしています。急速に変化する不動産市場において、「仲介事業」「アセットソリューション事業」「賃貸管理事業」の緊密な連携を強みに、東京建物グループならではの総合的なサポートをワンストップで実現。多様化するお客様のニーズに的確に応え、不動産の可能性を最大限に引き出すことを使命としています。

■背景と目的

当社グループは、各地域における不動産ソリューション事業を手掛ける企業様と連携しながら、土地活用に課題を持つ土地オーナー様に対して空中店舗「フィル・パーク」および、ガレージ付賃貸住宅「プレミアムガレージハウス」をその土地に応じて提案することにより、 土地オーナー様・入居者様・地域の皆様にとって三方良しとなる企画を実現してまいりました。

このたび、東京建物グループの広範なネットワークとお客様の信頼を最も重要な価値としている東京建物不動産販売(株)様とビジネスマッチング契約を締結することにより、同社のお客様の想い、考え、地域や土地の可能性を最大限に引き出し、当社が築いてきたオーダーメイド型のまちづくりを提供し、様々な暮らしのスタイルに革新を起こします。

今後、同社と共に同社のお客様や地域の課題解決を実現していくことで、当社の事業展開をさらに加速してまいります。

■今後の展望

当社は「まちのスキマを『創造』で満たす。」というパーパスのもと、日本全国の都市や地方が抱えるさまざまな課題（スキマ）に向き合い、地域ごとのニーズに応じたオーダーメイドの空間ソリューションを提供しています。今後も、企画から設計、建築、テナント誘致までを一貫して手がけ、地域に根ざしたオーダーメイドのまちづくりを推進してまいります。

■東京建物不動産販売株式会社 会社概要

会社名 ：東京建物不動産販売株式会社

設立 ：1980年5月17日

代表者 ：菅谷 健二

事業内容 ：仲介事業、アセットソリューション事業、賃貸管理事業

URL ：https://www.ttfuhan.co.jp/

所在地 ：東京都中央区八重洲一丁目5番20号

■株式会社フィル・カンパニー 会社概要

会社名 ：株式会社フィル・カンパニー

設立 ：2005年6月3日

代表者 ：外山 晋吾

事業内容 ：空中店舗「フィル・パーク」、ガレージ付賃貸住宅「プレミアムガレージハウス」等の空間ソリューション事業

URL ：https://philcompany.jp/

本社 ：104-0045 東京都中央区築地三丁目1-12 フィル・パークTOKYO GINZA Shintomi Lab.

資本金 ：7億8,964万7,000円