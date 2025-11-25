高度な神経調節療法の需要が高まる中、神経刺激装置市場は2033年までに226億4000万米ドルに急成長する見込み
世界の神経刺激デバイス市場は、変革的な成長期を迎えており、2024年の98億4,000万米ドルから2033年には226億4,000万米ドルへと拡大すると予測されています。これは、2025年から2033年にかけて9.7%という驚異的な年平均成長率（CAGR）を示しています。この急速な成長は、神経調節における技術革新、臨床応用の拡大、そして世界中で低侵襲性慢性疼痛管理ソリューションへの注目度が高まっていることが要因です。
特定の神経経路に標的を定めた電気刺激を与える神経刺激デバイスは、慢性疼痛、パーキンソン病、てんかん、うつ病、尿失禁・便失禁などの疾患管理において不可欠なツールとなりつつあります。世界的な神経疾患の有病率が上昇し続ける中、医療システムや医療機器企業は、患者の転帰改善を目指し、次世代神経刺激プラットフォームの開発を優先しています。
アプリケーションの拡大が市場を牽引
過去10年間で、神経刺激技術は飛躍的に進化し、従来の脊髄刺激（SCS）から脳深部刺激（DBS）、迷走神経刺激（VNS）、仙骨神経刺激（SNS）、胃電気刺激（GES）へと拡大しました。医療提供者によるこれらのデバイスの導入は、以下の理由から増加しています。
難治性慢性疼痛の管理における有効性と精度の向上
オピオイド依存に対する世界的な懸念の中、非オピオイド系疼痛管理への関心の高まり
クローズドループシステム、Bluetooth対応デバイス、AI駆動型アダプティブ刺激などの技術進歩
特に北米、欧州、アジア太平洋地域における高齢化の進展
神経調節療法に対する保険償還支援の拡大
ウェアラブル、充電式、小型化された神経刺激ソリューションへの移行も、市場の拡大を加速させています。
北米が市場を牽引、アジア太平洋地域が高成長地域として台頭
北米は現在、活発な研究開発活動、医療費の増加、そして先進的な神経調節デバイスの早期導入により、地域最大の市場となっています。米国は、成熟した規制環境と、薬物を使用しない代替治療法に対する臨床的選好の高まりに支えられ、引き続き主要な収益源となっています。
アジア太平洋地域は、2033年まで最も高い成長を記録すると予測されており、その原動力は以下のとおりです。
神経疾患および慢性疼痛疾患の負担増大
先進的治療へのアクセス拡大
インド、シンガポール、韓国、タイなどの国における医療ツーリズムの増加
神経内科センターおよび疼痛管理クリニックの急速な拡大
ヨーロッパは、特にドイツ、フランス、英国、イタリアにおいて、先進的なSCSおよびDBSシステムの需要増加に伴い、引き続き着実な成長を維持しています。
神経刺激装置市場における主要企業：
● アボット・ラボラトリーズ
● アドバンスト・バイオニクス
● B. ブラウン・メルズンゲンAG
● ボストン・サイエンティフィック・コーポレーション
● ブレインズウェイ
● コクレア
● コンメッド・コーポレーション
● コニンクリケ・フィリップス
● ラボリー・メディカル・テクノロジーズ
● メドエル・メディカル・エレクトロニクス
● メドトロニックPLC
● ネブロ・コーポレーション
● ジンマー・バイオメット・ホールディングス
● その他の主要企業
