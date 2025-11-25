芸能事務所GDL Entertainment(以下、GDL)所属の女性アイドルグループ、「BOCCHI。(ぼっち。)」の5周年記念ライブが再来週12月2日(火)、Zepp SHINJUKU(TOKYO)にて開催される。

昨年3月、同会場にてワンマンライブを大盛況に終えた彼女たちだが、メンバーの遷移を経て新たなBOCCHI。を見せてくれる反面、“過去を超える”ことへの難しさは彼女たちが一番体感しているだろう。悔しい思いや葛藤、目標とするROCK IN JAPANへ向け挑戦を続ける7人に期待と注目が集まる。





BOCCHI。





■SEVENTEEN FES presents■

「SEVENTEEN FES」とは、GDLのインディーズレーベル「SEVENTEEN RECORDS」から名付けられたイベントタイトルである。2020年12月20日「BOCCHI。」のデビュー後、2022年11月23日には第2グループとなる「きっとずっと青春。」が、昨年11月29日に「らびゅあたっく。」へと改変し再デビュー。今年2月22日には第3グループとなる「なないろパンダちゃん。」がデビュー。自社で対バンができる体制となり、それを「SEVENTEEN FES」と名付けた。

8月にはBOCCHI。としては2年ぶりとなる茨城・阿字ヶ浦の海の家で「SEVENTEEN 2025 Summer FES」を開催。普段のライブハウスとは違う環境での対バンライブ、そして3組のグループとファンとの交流は初の「SEVENTEEN FES」として大きな盛り上がりを見せた。





Summer FESの様子





10月には新宿FACEにて「SEVENTEEN 2025 Autumn FES」を開催、同じく全3組で出演した。BOCCHI。は直前に急遽セットリストを変更。冒頭をSEではなく板付きで登場し、昨年のZepp公演や今年のVeats SHIBUYAワンマンでの悔しい思い、これからの思いを語ったあと、9曲40分のノンストップライブを披露。らびゅーず(＝「らびゅあたっく。」のファン)、はちパン(＝「なないろパンダちゃん。」のファン)とともに、おひとりさま。(＝BOCCHI。のファン)を沸かす全力のライブとなった。





Autumn FESの様子

Autumn FESの様子





■ 今回の5周年は、“総力戦！” ■

今回のBOCCHI。5周年記念ライブは、SEVENTEEN FES presentsとして「らびゅあたっく。」「なないろパンダちゃん。」の出演は発表されていたが、先日GDL所属の「茜紬(あずみ)うた」のソロデビュー、4人組「BLUE REGRET。」の結成が発表。追って、本公演の追加ゲストとして出演が発表された。





《ソロアイドル 茜紬うた》

グラビアアイドル、タレント、俳優としてマルチに活動中。同事務所初となるソロアイドルとしてデビューが決定。過去にアイドルグループで活動してきた経験があり、彼女が魅せるどこか懐かしい昭和アイドルのようなステージに注目。





《4人組アイドルグループ BLUE REGRET。》

同事務所4組目となるアイドルグループ「BLUE REGRET。」。

「“蒼く残る後悔は、明日へ向かうメロディになる。”メロディックロック系アイドル」をコンセプトに初見でも耳に残りやすく、フロアを熱く揺らすステージを目指し、12/2(火)プレデビュー(オープニングアクト)。





12月2日はGDL Entertainmentアイドル総出で盛り上げ、先輩・BOCCHI。をお祝いする。常に先導して突き進むBOCCHI。の5周年記念ライブで、BOCCHI。の背中を見て活動してきた妹グループのステージも必見だ。









■ 今後のSEVENTEEN FESで使える『17プレミアムカード』を進呈 ■

BOCCHI。結成5周年を記念して、来場者(手売りチケット入場者を除く)には『17プレミアムカード』を配布。今後のSEVENTEEN FES入場時に提示すると「サインありチェキ券1枚」がもらえるそうだ。次回以降もお得に特典会に参加できるので、ぜひ今回の記念ライブに参加したい。









■ BOCCHI。を代表し“澄川れみ”からのメッセージ ■

5年間応援してくれたおひとりさま。、BOCCHI。に関わってくださった全ての方に感謝の気持ちを込めて、心に響くライブをお届けします！

今までのBOCCHI。ではなく、それ以上のもの見せられたらと思っています。

ぜひ5周年記念ライブを一緒に楽しんでください！









■ ライブ情報 ■

2025年12月2日(火) BOCCHI。 5th Anniversary LIVE

会場：Zepp SHINJUKU(TOKYO)

出演：BOCCHI。／らびゅあたっく。／なないろパンダちゃん。／茜紬うた／

BLUE REGRET。(オープニングアクト)

時間：開場17:15／開演18:00

料金：グッズ付きVIPエリアチケット(ファストパス付き) 20,000円

前方エリアチケット(ファストパス付き) 10,000円

カメラエリアチケット(ファストパス付き) 10,000円

一般チケット 1,000円

予約：【一般発売】10/25(土)21:00～12/1(月)23:59





詳細はこちら

https://bocchi.club/news/article/?date=2025-10-02





5周年記念ライブ





■BOCCHI。Information

▼BOCCHI。公式ホームページ

https://bocchi.club

▼大嶋みく 公式X：@osima_miku

https://x.com/oshima__miku

▼坂本梨奈 公式X：@sakamotia34

https://x.com/sakamotia34

▼牧野みなた 公式X：@ookimenonasu

https://x.com/ookimenonasu

▼澄川れみ 公式X：@sumikawaremi

https://x.com/sumikawaremi

▼七瀬あおい 公式X：@aoi_anyon

https://x.com/aoi_anyon

▼天田ららい 公式X：@raraix_x

https://x.com/raraix_x

▼佐藤めい 公式X：@sato_mei_chan

https://x.com/sato_mei_chan









■らびゅあたっく。公式

ホームページ： https://loveu-attack.club

X ： https://x.com/LOVEU_GDL





らびゅあたっく。





■なないろパンダちゃん。公式

ホームページ： https://nanapan.club

X ： https://x.com/NANAPAN_GDL





なないろパンダちゃん。





■茜紬うた 公式X：@utagra624

https://x.com/utagra624?s=20





茜紬うた





■BLUE REGRET。公式

ホームページ： https://bluereg.club

X ： https://x.com/BLUEREGRET_GDL





BLUE REGRET。





■GDL Entertainment公式

ホームページ： https://gdl-entertainment.tokyo/

X ： https://x.com/GDL_ent