7人組 女性アイドルグループ「BOCCHI。」結成5周年！12/2(火)、Zepp SHINJUKUで記念ライブを開催！
芸能事務所GDL Entertainment(以下、GDL)所属の女性アイドルグループ、「BOCCHI。(ぼっち。)」の5周年記念ライブが再来週12月2日(火)、Zepp SHINJUKU(TOKYO)にて開催される。
昨年3月、同会場にてワンマンライブを大盛況に終えた彼女たちだが、メンバーの遷移を経て新たなBOCCHI。を見せてくれる反面、“過去を超える”ことへの難しさは彼女たちが一番体感しているだろう。悔しい思いや葛藤、目標とするROCK IN JAPANへ向け挑戦を続ける7人に期待と注目が集まる。
BOCCHI。
■SEVENTEEN FES presents■
「SEVENTEEN FES」とは、GDLのインディーズレーベル「SEVENTEEN RECORDS」から名付けられたイベントタイトルである。2020年12月20日「BOCCHI。」のデビュー後、2022年11月23日には第2グループとなる「きっとずっと青春。」が、昨年11月29日に「らびゅあたっく。」へと改変し再デビュー。今年2月22日には第3グループとなる「なないろパンダちゃん。」がデビュー。自社で対バンができる体制となり、それを「SEVENTEEN FES」と名付けた。
8月にはBOCCHI。としては2年ぶりとなる茨城・阿字ヶ浦の海の家で「SEVENTEEN 2025 Summer FES」を開催。普段のライブハウスとは違う環境での対バンライブ、そして3組のグループとファンとの交流は初の「SEVENTEEN FES」として大きな盛り上がりを見せた。
Summer FESの様子
10月には新宿FACEにて「SEVENTEEN 2025 Autumn FES」を開催、同じく全3組で出演した。BOCCHI。は直前に急遽セットリストを変更。冒頭をSEではなく板付きで登場し、昨年のZepp公演や今年のVeats SHIBUYAワンマンでの悔しい思い、これからの思いを語ったあと、9曲40分のノンストップライブを披露。らびゅーず(＝「らびゅあたっく。」のファン)、はちパン(＝「なないろパンダちゃん。」のファン)とともに、おひとりさま。(＝BOCCHI。のファン)を沸かす全力のライブとなった。
Autumn FESの様子
Autumn FESの様子
■ 今回の5周年は、“総力戦！” ■
今回のBOCCHI。5周年記念ライブは、SEVENTEEN FES presentsとして「らびゅあたっく。」「なないろパンダちゃん。」の出演は発表されていたが、先日GDL所属の「茜紬(あずみ)うた」のソロデビュー、4人組「BLUE REGRET。」の結成が発表。追って、本公演の追加ゲストとして出演が発表された。
《ソロアイドル 茜紬うた》
グラビアアイドル、タレント、俳優としてマルチに活動中。同事務所初となるソロアイドルとしてデビューが決定。過去にアイドルグループで活動してきた経験があり、彼女が魅せるどこか懐かしい昭和アイドルのようなステージに注目。
《4人組アイドルグループ BLUE REGRET。》
同事務所4組目となるアイドルグループ「BLUE REGRET。」。
「“蒼く残る後悔は、明日へ向かうメロディになる。”メロディックロック系アイドル」をコンセプトに初見でも耳に残りやすく、フロアを熱く揺らすステージを目指し、12/2(火)プレデビュー(オープニングアクト)。
12月2日はGDL Entertainmentアイドル総出で盛り上げ、先輩・BOCCHI。をお祝いする。常に先導して突き進むBOCCHI。の5周年記念ライブで、BOCCHI。の背中を見て活動してきた妹グループのステージも必見だ。
■ 今後のSEVENTEEN FESで使える『17プレミアムカード』を進呈 ■
BOCCHI。結成5周年を記念して、来場者(手売りチケット入場者を除く)には『17プレミアムカード』を配布。今後のSEVENTEEN FES入場時に提示すると「サインありチェキ券1枚」がもらえるそうだ。次回以降もお得に特典会に参加できるので、ぜひ今回の記念ライブに参加したい。
■ BOCCHI。を代表し“澄川れみ”からのメッセージ ■
5年間応援してくれたおひとりさま。、BOCCHI。に関わってくださった全ての方に感謝の気持ちを込めて、心に響くライブをお届けします！
今までのBOCCHI。ではなく、それ以上のもの見せられたらと思っています。
ぜひ5周年記念ライブを一緒に楽しんでください！
■ ライブ情報 ■
2025年12月2日(火) BOCCHI。 5th Anniversary LIVE
会場：Zepp SHINJUKU(TOKYO)
出演：BOCCHI。／らびゅあたっく。／なないろパンダちゃん。／茜紬うた／
BLUE REGRET。(オープニングアクト)
時間：開場17:15／開演18:00
料金：グッズ付きVIPエリアチケット(ファストパス付き) 20,000円
前方エリアチケット(ファストパス付き) 10,000円
カメラエリアチケット(ファストパス付き) 10,000円
一般チケット 1,000円
予約：【一般発売】10/25(土)21:00～12/1(月)23:59
詳細はこちら
https://bocchi.club/news/article/?date=2025-10-02
5周年記念ライブ
