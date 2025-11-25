Âçºå¤«¤é´ØÀ¾¡¦Á´¹ñ¤Ø¡ª¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¶¨µÄ²ñÀßÎ©¡Ö»º´±Ì±°ìÂÎ¡×¤Ç»ÈÍÑºÑ°áÎà¤Î¥µ¡¼¥­¥å¥é¡¼¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´16Ëç)

2030Ç¯ÅÙ¤ËÇ¯´Ö8,000¥È¥ó°Ê¾å¤Î»ÈÍÑºÑ°áÎà²ó¼ý¤òÌÜÉ¸

¡Á´Ä¶­¾Ê¿ä¿Ê¡Ö»ÈÍÑºÑ°áÎà²ó¼ý¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¼Â¾Ú»ö¶È¡×2Ç¯Ï¢Â³ºÎÂò¡Á

2024Ç¯ÅÙ¤è¤ê¡¢Ì±´Ö´ë¶È¤ÈÂçºåÉÜ¤¬¶¦Æ±¤Ç°áÎÁÉÊ¤ÎÃÏ°è¶¦ÁÏ·¿¥µ¡¼¥­¥å¥é¡¼¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢´Ä¶­¾Ê¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡Ö»ÈÍÑºÑ°áÎà²ó¼ý¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¼Â¾Ú»ö¶È¡×¤È¤·¤Æ2Ç¯Ï¢Â³¡Ê2024Ç¯¡¢2025Ç¯¡Ë¤ÇºÎÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤ò11·î25Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¶¨µÄ²ñ¡×¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ËÀßÎ©¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£







¥µ¡¼¥­¥å¥é¡¼¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¤Î¿ä¿Ê¤ä¡¢2050Ç¯¤Î¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ëÃ£À®¤Ë¤â´óÍ¿¤¹¤ëË­¤«¤ÊÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Æ±¤¸ÁÛ¤¤¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤¿³Æ´ë¶È¤äÃÏÊý¼«¼£ÂÎÅù¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æ¡¢²ó¼ý¡¢±¿ÈÂ¡¢Ê¬ÊÌ¡¦ºÆÍøÍÑ¡¢ºÆ»ñ¸»²½¤ò¹Ô¤¤¡¢°ì¤Ä¤º¤Ä²ÝÂê¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢²ò·èºö¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¶¨µÄ²ñÀßÎ©¤Ë¤è¤ê¡¢Âçºå¤«¤é¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤µ¤é¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£

¡ÚËÜ¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¡Û

¡ã¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡ä

Ì±´Ö´ë¶È¤ÈÂçºåÉÜ¤¬¶¦Æ±¤Ç°áÎÁÉÊ¤ÎÃÏ°è¶¦ÁÏ·¿¥µ¡¼¥­¥å¥é¡¼¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£´Ä¶­¾Ê¥â¥Ç¥ë¼Â¾Ú»ö¶È¡ÊoHOHo(¥ª¥Û¥Û)¥µ¥¤¥¯¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°áÎà¤ò²ó¼ý¡¦ÁªÊÌ¸å¡¢ºÆÈÎ¤ä¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥Ë¡¼¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡ã¶¨µÄ²ñÀßÎ©¤ÎÇØ·Ê¡ä

ÂçºåÉÜ¤Ç¤Ï¡¢½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¤Î·ÁÀ®¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ»ñ¸»½Û´Ä¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ¤Ç¡¢´Ä¶­¾Ê¥â¥Ç¥ë¼Â¾Ú»ö¶È¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¡¢¤Þ¤¿Âçºå¤«¤é»ÈÍÑºÑ°áÎÁ¤ÎÇÑ´þÎÌ¤ò¸º¤é¤·¡¢Á¡°ÝtoÁ¡°Ý¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò¼Â¸½¤µ¤»¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¶¨µÄ²ñ¤òÀßÎ©¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡ã¶¨µÄ²ñ¤È¤·¤Æ¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¢³èÆ°Êý¿Ë¡ä

ÃÏ°è¼Ò²ñ¤ÎË­¤«¤ÊÌ¤Íè¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢°áÎà¤Ë¤ª¤±¤ëÃÏ°è¶¦ÁÏ·¿¥µ¡¼¥­¥å¥é¡¼¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£

­¡À¸³è¼Ô¤¬¼ê·Ú¤Ë°áÎÁÉÊ²ó¼ý¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë´Ä¶­¤òÀ°¤¨¡¢·ÑÂ³¤Ç¤­¤ëÆ©ÌÀÀ­¤Î¹â¤¤°áÎÁÉÊ²ó¼ý¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ

­¢²ó¼ý¤·¤¿°áÎà¤Î½Û´ÄÍøÍÑ¡¦¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È³«Âó

¡ãÌÜÉ¸¿ôÃÍ¡ä

­¡2030Ç¯ÅÙ¤ËÂçºåÉÜ²¼¤Ç¾ÆµÑ¡¦Ëä¤áÎ©¤Æ¤µ¤ì¤ë»ÈÍÑºÑ°áÎà¤ò8,000¥È¥óºï¸º¡Ê2020Ç¯Èæ¡Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Ç¯´Ö¤Ç8,000¥È¥ó°Ê¾å¤Î»ÈÍÑºÑ°áÎà¤ò²ó¼ý

­¢¹ñÆâ¤Ç¤Î½Û´ÄÍøÍÑ¡Ê¥ê¥æ¡¼¥¹¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¡Ë¤ÇÇ¯´Ö3,500¥È¥ó¤ò½èÍý

¡Ú¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¶¨µÄ²ñ¡¢¥¹¥Æ¡¼¥È¥á¥ó¥È¡Û

»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢»ÈÍÑºÑ°áÎà¤Î¥µ¡¼¥­¥å¥é¡¼¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¤Ë¸þ¤±¤¿À¯ÉÜÌÜÉ¸¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Âçºå¤«¤é´ØÀ¾¡¦Á´¹ñ¤Ø¤È¡¢¶¨ÎÏ¤·¤Æ¡¢µ¤¤Å¤­¡¢À®Ä¹¡¦È¯Å¸¤¹¤ë³èÆ°¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¡¢³èÆ°¤Î¥¹¥Æ¡¼¥È¥á¥ó¥È¤ò·Ç¤²¤Þ¤¹¡£







­¡¥Ñ¥ê¶¨Äê¤Ë»¿Æ±¤·¡¢CO2ÇÓ½ÐÎÌ¤òºï¸º¤¹¤ë»ÈÍÑºÑ°áÎà¤Î¥µ¡¼¥­¥å¥é¡¼¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢²ñ°÷¤Î´Ä¶­ÂÐ±þ¤ä¾ðÊó³«¼¨¤òÂ¥¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£

­¢¡Ö»ÈÍÑºÑ°áÎà¤ÎÇÑ´þ¤òºï¸º¤·¡¢Á¡°ÝtoÁ¡°Ý¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡×À¯ÉÜÌÜÉ¸¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢²ó¼ý¡¢±¿ÈÂ¡¢Ê¬ÊÌ¡¦ºÆÍøÍÑ¡¢ºÆ»ñ¸»²½¤äÂ¾¶È¼ïÅù¤Î²ñ°÷¤È¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËÂº½Å¤·¤¢¤¤¡¢¹­¤¯¶¨ÎÏ¤·¤Æ²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤Þ¤¹¡£

­£¾ÊÄ£Åù¤È¤ÎÌ©¤ÊÏ¢·È¡¦¶¨µÄ¤ò»Ö¸þ¤·¡¢À¯ºöÄó¸ÀÅù¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ä´ºº¡¢¸¦µæ³«È¯¡¢¼Â¾Ú¡¢¼Ò²ñ¼ÂÁõÅù¤Ë´Ø¤ï¤ëÊä½õ¶â¤ä¡¢µ¬À©¤ÎÀ°È÷¡¦¸«Ä¾¤·Åù¡¢²ñ°÷¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬Í×¤Ê´Ä¶­¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£

­¤ÃÏ°è¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¿¼¤á¤Ê¤¬¤é¡¢»ÈÍÑºÑ°áÎà¤Î²ó¼ý¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¡¦¥ê¥æ¡¼¥¹Åù¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢ÃÏ°è¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎºÇÅ¬²½¤ä²ÝÂê²ò·è¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£

­¥²ó¼ý¡¦±¿ÈÂ¡¢µ»½Ñ³«È¯¡¦½èÍý»ÜÀßÆ³Æþ¤ÎÈñÍÑÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²ñ°÷Á´ÂÎ¤Ç¡¢µ¬ÌÏ¤Î·ÐºÑ¤ò¸ú¤«¤»¤ë¤³¤È¤ä¡¢¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëµò½Ð¤Î¤¢¤êÊý¤ò¹½ÁÛ¤¹¤ë¤³¤ÈÅù¡¢¸ß¤¤¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤ÆÄã¸º¤µ¤»¤ë²ò·èºö¤ò¸¡Æ¤¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£

­¦»ÈÍÑºÑ°áÎà¤ÎÇÑ´þ¤òºï¸º¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢¥È¥ì¡¼¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢·¼È¯¤¹¤ë¤³¤ÈÅù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢½Û´ÄÀ­¤Î²ÁÃÍ¤ò³ÎÎ©¤·¡¢¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¼è°ú¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£

­§Îã¤¨¤Ð¡¢Ê£¿ô¤Î²ñ°÷¤¬¡¢¥µ¡¼¥­¥å¥é¡¼¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¤ò¶¦Æ±¤Ç¿Ê¤á¤ë¥³¥ó¥½¡¼¥·¥¢¥à¤òÁÈÀ®¤·¡¢»ö¶È»ñ¶â¤ÎÄ´Ã£¤òÍÆ°×¤Ë¤¹¤ëÅù¡¢°ì´ë¶È¤À¤±¤Ç¤Ï¿Ê¤á¤Å¤é¤¤»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£

­¨¾®Çä¶È¤Î²ñ°÷¤Ë¡¢À¸³è¼Ô¤äÃÏ°è¤È¡¢¥µ¡¼¥­¥å¥é¡¼¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¤ÎÎØ¤òºî¤ë³Æ²ñ°÷¤Î¡Ö¤Ä¤Ê¤®Ìò¡×¤Ë¤Ê¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¡¢À¸³è¼Ô¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤òÂ¥¤·¡¢À¸³è¼ÔÌÜÀþ¤Ç¼ûÍ×¤òÀ¸¤à¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£

­©¾åµ­¤òÄÌ¤¸¡¢Á¡°ÝtoÁ¡°Ý¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë¸þ¤±¤¿´Ä¶­¤òÁá´ü¤ËÀ°¤¨¡¢¾­Íè¡¢´õ¾¯À­¤¬¹â¤Þ¤ëºÆÀ¸Á¡°Ý¤Ë²ñ°÷¤¬Í¥ÀèÅª¤Ë°Â²Á¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤­¤ë»Ô¾ì¤òÀ¸¤ß¡¢·ÐºÑ¹çÍýÅª¤Ë¡¢Âçºå¤«¤é´ØÀ¾¡¦Á´¹ñ¤Ø¤ÈÀ®Ä¹È¯Å¸¤·¤Þ¤¹¡£

¡Ú¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¦³èÆ°Êý¿Ë¤ÈÌÜÉ¸¡Û

¡ã¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ä

ÃÏ°è¼Ò²ñ¤ÎË­¤«¤ÊÌ¤Íè¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢°áÎà¤Ë¤ª¤±¤ëÃÏ°è¶¦ÁÏ·¿¥µ¡¼¥­¥å¥é¡¼¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£

¡ã³èÆ°ÌÜÅª¡ä

Âçºå¤«¤é¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»ÈÍÑºÑ°áÎà¤ÎºÆÍøÍÑ¡Ê¥ê¥æ¡¼¥¹¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÅù¡Ë¤Ë¤è¤ê¥µ¡¼¥­¥å¥é¡¼¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢»ÈÍÑºÑ°áÎà¤ÎÇÑ´þ¤òºï¸º¤·¤Þ¤¹¡£

¡ã³èÆ°Êý¿Ë¡ä

À¸³è¼Ô¤¬¼ê·Ú¤Ë°áÎÁÉÊ²ó¼ý¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë´Ä¶­¤òÀ°¤¨¡¢·ÑÂ³¤Ç¤­¤ëÆ©ÌÀÀ­¤Î¹â¤¤°áÎÁÉÊ²ó¼ý¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ

²ó¼ý¤·¤¿°áÎà¤Î½Û´ÄÍøÍÑ¡¦¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È³«Âó

¡ã¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¡ä

¡¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï³Æ¡¹¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¶È¼ï¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¶¦ÁÏ¤·¤Þ¤¹

¡¦ËÜ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¡¢¾ï¤Ë¸øÊ¿À­¤òÂº½Å¤·¡¢ÃæÎ©À­¤È¼Ò²ñÀ­¤Î¤¢¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹

¡¦CO2ÇÓ½ÐÎÌ¤Îºï¸ºÎ¨¤Ê¤É¡¢¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ë¸ú²Ì¤ò²Ä»ë²½¤·¤Þ¤¹

¡ãÎÌÅªÌÜÉ¸¡ä

­¡2030Ç¯ÅÙ¤ËÂçºåÉÜ²¼¤Ç¾ÆµÑ¡¦Ëä¤áÎ©¤Æ¤µ¤ì¤ë»ÈÍÑºÑ°áÎà¤ò8,000¥È¥óºï¸º¡Ê2020Ç¯Èæ¡Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Ç¯´Ö¤Ç8,000¥È¥ó°Ê¾å¤Î»ÈÍÑºÑ°áÎà¤ò²ó¼ý

­¢¹ñÆâ¤Ç¤Î½Û´ÄÍøÍÑ¡Ê¥ê¥æ¡¼¥¹¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¡Ë¤ÇÇ¯´Ö3,500¥È¥ó¤ò½èÍý

¡ãÁ´ÂÎÁü¡ä







¡Ú¶¨µÄ²ñ»²²è´ë¶È¡¢¼«¼£ÂÎ¡Û







¡ÚÂÎÀ©¿Þ¡Û







¡Ú´Ä¶­¾Ê¥â¥Ç¥ë¼Â¾Ú»ö¶È¡ÊoHOHo¥µ¥¤¥¯¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ë¡Û







¡Ú2024Ç¯ÅÙ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡Û¢¨2025Ç¯ÅÙ¤Ï6·î23Æü¡Á12·î19Æü¤Î´ü´Ö¤Ç¼è¤êÁÈ¤ßÃæ

¡ã¼Â¾Ú´ü´Ö¡§2024Ç¯6·î¡Á12·î¡ä

­¡²ó¼ýµòÅÀ¤ò¶¨Æ¯Å¸³«¡¡´ü´Ö2024Ç¯10·î9Æü¡Á12·î1Æü¡Ê54Æü´Ö¡Ë

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨µòÅÀ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¶¨Æ¯²ó¼ýµòÅÀ¿ô¡¡ÌÜÉ¸50µòÅÀ¡¡·ë²Ì65µòÅÀ

²ó¼ýÎÌ¡¡ÌÜÉ¸5,000­Ô¡¡·ë²Ì4,932­Ô

­¢²ó¼ý¡¦ÁªÊÌ¤Î°ì¸µ²½

²ó¼ý¤µ¤ì¤¿°áÎà¤òÁªÊÌ¤¹¤ëµ»½Ñ¤ò»ý¤Á¡¢¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¹©¾ì¡ÊÂçºåÉÜÀôÆî»Ô¡Ë¤òÍ­¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¥·¡¼¡¡¡¡¥Ç¥£¡¼¥¨¥à¤Ç°ì¸µÅª¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ê²ó¼ý¤«¤é¤Î½Û´Ä¤ò¼Â¸½¡£

·ë²Ì¡¡»ö¶ÈÁ´ÂÎ¤Ë²Ã¤¨¡¢²ó¼ýµòÅÀÊÌ¤Ë²ó¼ýÎÌµÚ¤ÓÁªÊÌ³ä¹ç¤ò»»½Ð

­£¸ú²Ì¤ÎÂ¬Äê¤È²Ä»ë²½

ÂçºåÉÜ¤¬»ö¶ÈÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤Æ¤¤¤ëEarth hacks¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤«¤ÄÁÊµáÎÏ¤Î¤¢¤ë¡Ö¥Ç¥«¥Ü¡¡¡¡¡¡¥¹¥³¥¢®¡×¤Î³èÍÑ¡£

·ë²Ì¡¡27,209¡¡¢Í¡¡648¡ÊkgCO2e¡Ë

­¤²ó¼ý¸å¤Î³èÍÑ¸¡Æ¤

ºÆÍøÍÑ¡Ê¥ê¥æ¡¼¥¹¡Ë²ÄÇ½¤Ê°áÎà¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¥·¡¼¥Ç¥£¡¼¥¨¥à¤¬ÊÝÍ­¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥×Åù¤Ç¥ê¥»¡¼¥ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥Ë¡¼¥º¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÀ½ÉÊ¤Î³«È¯¤Î¸¡Æ¤¤â¹Ô¤¤¡¢¤½¤ÎÀ½ÉÊ¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿ºÆ»ñ¸»²½»ö¶È¼Ô¡¦¡¡À½Â¤¼Ô¤Î³«Âó¤ò¹Ô¤¤¡¢²Ä»ë²½¤¹¤ë¡£

·ë²Ì¡¡¶¨¶È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤«¤éºÆ»ñ¸»²½»ö¶È¼Ô¡¦À½Â¤¼Ô¤Î²Ä»ë²½¤Þ¤Ç¤ò¼Â»Ü

¡ÚÆþ²ñ¾ò·ï¤È²ñ°÷¤´¤È¤Î¼ç¤Ê³èÆ°ÆâÍÆ¡Û







¡ÚÁÈ¿¥ÂÎÀ©¿Þ¡Û







ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè

ÀÄ»³¾¦»ö³ô¼°²ñ¼Ò Åìµþ¥ª¥Õ¥£¥¹¡¡¹­ÊóÉô¡¡Ä¹ß·¡¢¹â¶¶

¢©110-0005ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¾åÌî4-5-10 ÀÄ»³¾åÌî¥Ó¥ë 7£Æ

TEL:03¡Ê5846¡Ë5656¡¡ MAIL: pr@aoyama-syouji.co.jp