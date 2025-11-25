¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Âçºå¤«¤é´ØÀ¾¡¦Á´¹ñ¤Ø¡ª¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¶¨µÄ²ñÀßÎ©¡Ö»º´±Ì±°ìÂÎ¡×¤Ç»ÈÍÑºÑ°áÎà¤Î¥µ¡¼¥¥å¥é¡¼¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ
2030Ç¯ÅÙ¤ËÇ¯´Ö8,000¥È¥ó°Ê¾å¤Î»ÈÍÑºÑ°áÎà²ó¼ý¤òÌÜÉ¸
¡Á´Ä¶¾Ê¿ä¿Ê¡Ö»ÈÍÑºÑ°áÎà²ó¼ý¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¼Â¾Ú»ö¶È¡×2Ç¯Ï¢Â³ºÎÂò¡Á
2024Ç¯ÅÙ¤è¤ê¡¢Ì±´Ö´ë¶È¤ÈÂçºåÉÜ¤¬¶¦Æ±¤Ç°áÎÁÉÊ¤ÎÃÏ°è¶¦ÁÏ·¿¥µ¡¼¥¥å¥é¡¼¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢´Ä¶¾Ê¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡Ö»ÈÍÑºÑ°áÎà²ó¼ý¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¼Â¾Ú»ö¶È¡×¤È¤·¤Æ2Ç¯Ï¢Â³¡Ê2024Ç¯¡¢2025Ç¯¡Ë¤ÇºÎÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤ò11·î25Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¶¨µÄ²ñ¡×¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ËÀßÎ©¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥µ¡¼¥¥å¥é¡¼¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¤Î¿ä¿Ê¤ä¡¢2050Ç¯¤Î¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ëÃ£À®¤Ë¤â´óÍ¿¤¹¤ëË¤«¤ÊÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Æ±¤¸ÁÛ¤¤¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤¿³Æ´ë¶È¤äÃÏÊý¼«¼£ÂÎÅù¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æ¡¢²ó¼ý¡¢±¿ÈÂ¡¢Ê¬ÊÌ¡¦ºÆÍøÍÑ¡¢ºÆ»ñ¸»²½¤ò¹Ô¤¤¡¢°ì¤Ä¤º¤Ä²ÝÂê¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢²ò·èºö¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¶¨µÄ²ñÀßÎ©¤Ë¤è¤ê¡¢Âçºå¤«¤é¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤µ¤é¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¡Û
¡ã¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡ä
Ì±´Ö´ë¶È¤ÈÂçºåÉÜ¤¬¶¦Æ±¤Ç°áÎÁÉÊ¤ÎÃÏ°è¶¦ÁÏ·¿¥µ¡¼¥¥å¥é¡¼¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£´Ä¶¾Ê¥â¥Ç¥ë¼Â¾Ú»ö¶È¡ÊoHOHo(¥ª¥Û¥Û)¥µ¥¤¥¯¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°áÎà¤ò²ó¼ý¡¦ÁªÊÌ¸å¡¢ºÆÈÎ¤ä¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥Ë¡¼¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¶¨µÄ²ñÀßÎ©¤ÎÇØ·Ê¡ä
ÂçºåÉÜ¤Ç¤Ï¡¢½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¤Î·ÁÀ®¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ»ñ¸»½Û´Ä¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ¤Ç¡¢´Ä¶¾Ê¥â¥Ç¥ë¼Â¾Ú»ö¶È¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¡¢¤Þ¤¿Âçºå¤«¤é»ÈÍÑºÑ°áÎÁ¤ÎÇÑ´þÎÌ¤ò¸º¤é¤·¡¢Á¡°ÝtoÁ¡°Ý¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò¼Â¸½¤µ¤»¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¶¨µÄ²ñ¤òÀßÎ©¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¶¨µÄ²ñ¤È¤·¤Æ¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¢³èÆ°Êý¿Ë¡ä
ÃÏ°è¼Ò²ñ¤ÎË¤«¤ÊÌ¤Íè¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢°áÎà¤Ë¤ª¤±¤ëÃÏ°è¶¦ÁÏ·¿¥µ¡¼¥¥å¥é¡¼¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡À¸³è¼Ô¤¬¼ê·Ú¤Ë°áÎÁÉÊ²ó¼ý¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¡¢·ÑÂ³¤Ç¤¤ëÆ©ÌÀÀ¤Î¹â¤¤°áÎÁÉÊ²ó¼ý¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ
¢²ó¼ý¤·¤¿°áÎà¤Î½Û´ÄÍøÍÑ¡¦¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È³«Âó
¡ãÌÜÉ¸¿ôÃÍ¡ä
¡2030Ç¯ÅÙ¤ËÂçºåÉÜ²¼¤Ç¾ÆµÑ¡¦Ëä¤áÎ©¤Æ¤µ¤ì¤ë»ÈÍÑºÑ°áÎà¤ò8,000¥È¥óºï¸º¡Ê2020Ç¯Èæ¡Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Ç¯´Ö¤Ç8,000¥È¥ó°Ê¾å¤Î»ÈÍÑºÑ°áÎà¤ò²ó¼ý
¢¹ñÆâ¤Ç¤Î½Û´ÄÍøÍÑ¡Ê¥ê¥æ¡¼¥¹¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¡Ë¤ÇÇ¯´Ö3,500¥È¥ó¤ò½èÍý
¡Ú¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¶¨µÄ²ñ¡¢¥¹¥Æ¡¼¥È¥á¥ó¥È¡Û
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢»ÈÍÑºÑ°áÎà¤Î¥µ¡¼¥¥å¥é¡¼¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¤Ë¸þ¤±¤¿À¯ÉÜÌÜÉ¸¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Âçºå¤«¤é´ØÀ¾¡¦Á´¹ñ¤Ø¤È¡¢¶¨ÎÏ¤·¤Æ¡¢µ¤¤Å¤¡¢À®Ä¹¡¦È¯Å¸¤¹¤ë³èÆ°¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¡¢³èÆ°¤Î¥¹¥Æ¡¼¥È¥á¥ó¥È¤ò·Ç¤²¤Þ¤¹¡£
¡¥Ñ¥ê¶¨Äê¤Ë»¿Æ±¤·¡¢CO2ÇÓ½ÐÎÌ¤òºï¸º¤¹¤ë»ÈÍÑºÑ°áÎà¤Î¥µ¡¼¥¥å¥é¡¼¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢²ñ°÷¤Î´Ä¶ÂÐ±þ¤ä¾ðÊó³«¼¨¤òÂ¥¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡Ö»ÈÍÑºÑ°áÎà¤ÎÇÑ´þ¤òºï¸º¤·¡¢Á¡°ÝtoÁ¡°Ý¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡×À¯ÉÜÌÜÉ¸¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢²ó¼ý¡¢±¿ÈÂ¡¢Ê¬ÊÌ¡¦ºÆÍøÍÑ¡¢ºÆ»ñ¸»²½¤äÂ¾¶È¼ïÅù¤Î²ñ°÷¤È¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËÂº½Å¤·¤¢¤¤¡¢¹¤¯¶¨ÎÏ¤·¤Æ²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤Þ¤¹¡£
£¾ÊÄ£Åù¤È¤ÎÌ©¤ÊÏ¢·È¡¦¶¨µÄ¤ò»Ö¸þ¤·¡¢À¯ºöÄó¸ÀÅù¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ä´ºº¡¢¸¦µæ³«È¯¡¢¼Â¾Ú¡¢¼Ò²ñ¼ÂÁõÅù¤Ë´Ø¤ï¤ëÊä½õ¶â¤ä¡¢µ¬À©¤ÎÀ°È÷¡¦¸«Ä¾¤·Åù¡¢²ñ°÷¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬Í×¤Ê´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£
¤ÃÏ°è¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¿¼¤á¤Ê¤¬¤é¡¢»ÈÍÑºÑ°áÎà¤Î²ó¼ý¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¡¦¥ê¥æ¡¼¥¹Åù¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢ÃÏ°è¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎºÇÅ¬²½¤ä²ÝÂê²ò·è¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¥²ó¼ý¡¦±¿ÈÂ¡¢µ»½Ñ³«È¯¡¦½èÍý»ÜÀßÆ³Æþ¤ÎÈñÍÑÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²ñ°÷Á´ÂÎ¤Ç¡¢µ¬ÌÏ¤Î·ÐºÑ¤ò¸ú¤«¤»¤ë¤³¤È¤ä¡¢¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëµò½Ð¤Î¤¢¤êÊý¤ò¹½ÁÛ¤¹¤ë¤³¤ÈÅù¡¢¸ß¤¤¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤ÆÄã¸º¤µ¤»¤ë²ò·èºö¤ò¸¡Æ¤¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¦»ÈÍÑºÑ°áÎà¤ÎÇÑ´þ¤òºï¸º¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢¥È¥ì¡¼¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢·¼È¯¤¹¤ë¤³¤ÈÅù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢½Û´ÄÀ¤Î²ÁÃÍ¤ò³ÎÎ©¤·¡¢¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¼è°ú¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
§Îã¤¨¤Ð¡¢Ê£¿ô¤Î²ñ°÷¤¬¡¢¥µ¡¼¥¥å¥é¡¼¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¤ò¶¦Æ±¤Ç¿Ê¤á¤ë¥³¥ó¥½¡¼¥·¥¢¥à¤òÁÈÀ®¤·¡¢»ö¶È»ñ¶â¤ÎÄ´Ã£¤òÍÆ°×¤Ë¤¹¤ëÅù¡¢°ì´ë¶È¤À¤±¤Ç¤Ï¿Ê¤á¤Å¤é¤¤»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£
¨¾®Çä¶È¤Î²ñ°÷¤Ë¡¢À¸³è¼Ô¤äÃÏ°è¤È¡¢¥µ¡¼¥¥å¥é¡¼¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¤ÎÎØ¤òºî¤ë³Æ²ñ°÷¤Î¡Ö¤Ä¤Ê¤®Ìò¡×¤Ë¤Ê¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¡¢À¸³è¼Ô¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤òÂ¥¤·¡¢À¸³è¼ÔÌÜÀþ¤Ç¼ûÍ×¤òÀ¸¤à¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£
©¾åµ¤òÄÌ¤¸¡¢Á¡°ÝtoÁ¡°Ý¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë¸þ¤±¤¿´Ä¶¤òÁá´ü¤ËÀ°¤¨¡¢¾Íè¡¢´õ¾¯À¤¬¹â¤Þ¤ëºÆÀ¸Á¡°Ý¤Ë²ñ°÷¤¬Í¥ÀèÅª¤Ë°Â²Á¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë»Ô¾ì¤òÀ¸¤ß¡¢·ÐºÑ¹çÍýÅª¤Ë¡¢Âçºå¤«¤é´ØÀ¾¡¦Á´¹ñ¤Ø¤ÈÀ®Ä¹È¯Å¸¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¦³èÆ°Êý¿Ë¤ÈÌÜÉ¸¡Û
¡ã¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ä
ÃÏ°è¼Ò²ñ¤ÎË¤«¤ÊÌ¤Íè¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢°áÎà¤Ë¤ª¤±¤ëÃÏ°è¶¦ÁÏ·¿¥µ¡¼¥¥å¥é¡¼¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã³èÆ°ÌÜÅª¡ä
Âçºå¤«¤é¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»ÈÍÑºÑ°áÎà¤ÎºÆÍøÍÑ¡Ê¥ê¥æ¡¼¥¹¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÅù¡Ë¤Ë¤è¤ê¥µ¡¼¥¥å¥é¡¼¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢»ÈÍÑºÑ°áÎà¤ÎÇÑ´þ¤òºï¸º¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã³èÆ°Êý¿Ë¡ä
À¸³è¼Ô¤¬¼ê·Ú¤Ë°áÎÁÉÊ²ó¼ý¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¡¢·ÑÂ³¤Ç¤¤ëÆ©ÌÀÀ¤Î¹â¤¤°áÎÁÉÊ²ó¼ý¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ
²ó¼ý¤·¤¿°áÎà¤Î½Û´ÄÍøÍÑ¡¦¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È³«Âó
¡ã¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï³Æ¡¹¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¶È¼ï¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¶¦ÁÏ¤·¤Þ¤¹
¡¦ËÜ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¡¢¾ï¤Ë¸øÊ¿À¤òÂº½Å¤·¡¢ÃæÎ©À¤È¼Ò²ñÀ¤Î¤¢¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹
¡¦CO2ÇÓ½ÐÎÌ¤Îºï¸ºÎ¨¤Ê¤É¡¢¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ë¸ú²Ì¤ò²Ä»ë²½¤·¤Þ¤¹
¡ãÎÌÅªÌÜÉ¸¡ä
¡2030Ç¯ÅÙ¤ËÂçºåÉÜ²¼¤Ç¾ÆµÑ¡¦Ëä¤áÎ©¤Æ¤µ¤ì¤ë»ÈÍÑºÑ°áÎà¤ò8,000¥È¥óºï¸º¡Ê2020Ç¯Èæ¡Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Ç¯´Ö¤Ç8,000¥È¥ó°Ê¾å¤Î»ÈÍÑºÑ°áÎà¤ò²ó¼ý
¢¹ñÆâ¤Ç¤Î½Û´ÄÍøÍÑ¡Ê¥ê¥æ¡¼¥¹¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¡Ë¤ÇÇ¯´Ö3,500¥È¥ó¤ò½èÍý
¡ãÁ´ÂÎÁü¡ä
¡Ú¶¨µÄ²ñ»²²è´ë¶È¡¢¼«¼£ÂÎ¡Û
¡ÚÂÎÀ©¿Þ¡Û
¡Ú´Ä¶¾Ê¥â¥Ç¥ë¼Â¾Ú»ö¶È¡ÊoHOHo¥µ¥¤¥¯¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ë¡Û
¡Ú2024Ç¯ÅÙ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡Û¢¨2025Ç¯ÅÙ¤Ï6·î23Æü¡Á12·î19Æü¤Î´ü´Ö¤Ç¼è¤êÁÈ¤ßÃæ
¡ã¼Â¾Ú´ü´Ö¡§2024Ç¯6·î¡Á12·î¡ä
¡²ó¼ýµòÅÀ¤ò¶¨Æ¯Å¸³«¡¡´ü´Ö2024Ç¯10·î9Æü¡Á12·î1Æü¡Ê54Æü´Ö¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨µòÅÀ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¶¨Æ¯²ó¼ýµòÅÀ¿ô¡¡ÌÜÉ¸50µòÅÀ¡¡·ë²Ì65µòÅÀ
²ó¼ýÎÌ¡¡ÌÜÉ¸5,000Ô¡¡·ë²Ì4,932Ô
¢²ó¼ý¡¦ÁªÊÌ¤Î°ì¸µ²½
²ó¼ý¤µ¤ì¤¿°áÎà¤òÁªÊÌ¤¹¤ëµ»½Ñ¤ò»ý¤Á¡¢¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¹©¾ì¡ÊÂçºåÉÜÀôÆî»Ô¡Ë¤òÍ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¥·¡¼¡¡¡¡¥Ç¥£¡¼¥¨¥à¤Ç°ì¸µÅª¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ê²ó¼ý¤«¤é¤Î½Û´Ä¤ò¼Â¸½¡£
·ë²Ì¡¡»ö¶ÈÁ´ÂÎ¤Ë²Ã¤¨¡¢²ó¼ýµòÅÀÊÌ¤Ë²ó¼ýÎÌµÚ¤ÓÁªÊÌ³ä¹ç¤ò»»½Ð
£¸ú²Ì¤ÎÂ¬Äê¤È²Ä»ë²½
ÂçºåÉÜ¤¬»ö¶ÈÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤Æ¤¤¤ëEarth hacks¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤«¤ÄÁÊµáÎÏ¤Î¤¢¤ë¡Ö¥Ç¥«¥Ü¡¡¡¡¡¡¥¹¥³¥¢®¡×¤Î³èÍÑ¡£
·ë²Ì¡¡27,209¡¡¢Í¡¡648¡ÊkgCO2e¡Ë
¤²ó¼ý¸å¤Î³èÍÑ¸¡Æ¤
ºÆÍøÍÑ¡Ê¥ê¥æ¡¼¥¹¡Ë²ÄÇ½¤Ê°áÎà¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¥·¡¼¥Ç¥£¡¼¥¨¥à¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥×Åù¤Ç¥ê¥»¡¼¥ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥Ë¡¼¥º¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÀ½ÉÊ¤Î³«È¯¤Î¸¡Æ¤¤â¹Ô¤¤¡¢¤½¤ÎÀ½ÉÊ¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿ºÆ»ñ¸»²½»ö¶È¼Ô¡¦¡¡À½Â¤¼Ô¤Î³«Âó¤ò¹Ô¤¤¡¢²Ä»ë²½¤¹¤ë¡£
·ë²Ì¡¡¶¨¶È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤«¤éºÆ»ñ¸»²½»ö¶È¼Ô¡¦À½Â¤¼Ô¤Î²Ä»ë²½¤Þ¤Ç¤ò¼Â»Ü
¡ÚÆþ²ñ¾ò·ï¤È²ñ°÷¤´¤È¤Î¼ç¤Ê³èÆ°ÆâÍÆ¡Û
¡ÚÁÈ¿¥ÂÎÀ©¿Þ¡Û
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
ÀÄ»³¾¦»ö³ô¼°²ñ¼Ò Åìµþ¥ª¥Õ¥£¥¹¡¡¹ÊóÉô¡¡Ä¹ß·¡¢¹â¶¶
¢©110-0005ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¾åÌî4-5-10 ÀÄ»³¾åÌî¥Ó¥ë 7£Æ
TEL:03¡Ê5846¡Ë5656¡¡ MAIL: pr@aoyama-syouji.co.jp
¡Á´Ä¶¾Ê¿ä¿Ê¡Ö»ÈÍÑºÑ°áÎà²ó¼ý¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¼Â¾Ú»ö¶È¡×2Ç¯Ï¢Â³ºÎÂò¡Á
2024Ç¯ÅÙ¤è¤ê¡¢Ì±´Ö´ë¶È¤ÈÂçºåÉÜ¤¬¶¦Æ±¤Ç°áÎÁÉÊ¤ÎÃÏ°è¶¦ÁÏ·¿¥µ¡¼¥¥å¥é¡¼¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢´Ä¶¾Ê¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡Ö»ÈÍÑºÑ°áÎà²ó¼ý¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¼Â¾Ú»ö¶È¡×¤È¤·¤Æ2Ç¯Ï¢Â³¡Ê2024Ç¯¡¢2025Ç¯¡Ë¤ÇºÎÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤ò11·î25Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¶¨µÄ²ñ¡×¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ËÀßÎ©¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥µ¡¼¥¥å¥é¡¼¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¤Î¿ä¿Ê¤ä¡¢2050Ç¯¤Î¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ëÃ£À®¤Ë¤â´óÍ¿¤¹¤ëË¤«¤ÊÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Æ±¤¸ÁÛ¤¤¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤¿³Æ´ë¶È¤äÃÏÊý¼«¼£ÂÎÅù¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æ¡¢²ó¼ý¡¢±¿ÈÂ¡¢Ê¬ÊÌ¡¦ºÆÍøÍÑ¡¢ºÆ»ñ¸»²½¤ò¹Ô¤¤¡¢°ì¤Ä¤º¤Ä²ÝÂê¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢²ò·èºö¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¶¨µÄ²ñÀßÎ©¤Ë¤è¤ê¡¢Âçºå¤«¤é¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤µ¤é¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¡Û
¡ã¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡ä
Ì±´Ö´ë¶È¤ÈÂçºåÉÜ¤¬¶¦Æ±¤Ç°áÎÁÉÊ¤ÎÃÏ°è¶¦ÁÏ·¿¥µ¡¼¥¥å¥é¡¼¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£´Ä¶¾Ê¥â¥Ç¥ë¼Â¾Ú»ö¶È¡ÊoHOHo(¥ª¥Û¥Û)¥µ¥¤¥¯¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°áÎà¤ò²ó¼ý¡¦ÁªÊÌ¸å¡¢ºÆÈÎ¤ä¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥Ë¡¼¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¶¨µÄ²ñÀßÎ©¤ÎÇØ·Ê¡ä
ÂçºåÉÜ¤Ç¤Ï¡¢½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¤Î·ÁÀ®¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ»ñ¸»½Û´Ä¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ¤Ç¡¢´Ä¶¾Ê¥â¥Ç¥ë¼Â¾Ú»ö¶È¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¡¢¤Þ¤¿Âçºå¤«¤é»ÈÍÑºÑ°áÎÁ¤ÎÇÑ´þÎÌ¤ò¸º¤é¤·¡¢Á¡°ÝtoÁ¡°Ý¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò¼Â¸½¤µ¤»¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¶¨µÄ²ñ¤òÀßÎ©¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¶¨µÄ²ñ¤È¤·¤Æ¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¢³èÆ°Êý¿Ë¡ä
ÃÏ°è¼Ò²ñ¤ÎË¤«¤ÊÌ¤Íè¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢°áÎà¤Ë¤ª¤±¤ëÃÏ°è¶¦ÁÏ·¿¥µ¡¼¥¥å¥é¡¼¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡À¸³è¼Ô¤¬¼ê·Ú¤Ë°áÎÁÉÊ²ó¼ý¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¡¢·ÑÂ³¤Ç¤¤ëÆ©ÌÀÀ¤Î¹â¤¤°áÎÁÉÊ²ó¼ý¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ
¢²ó¼ý¤·¤¿°áÎà¤Î½Û´ÄÍøÍÑ¡¦¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È³«Âó
¡ãÌÜÉ¸¿ôÃÍ¡ä
¡2030Ç¯ÅÙ¤ËÂçºåÉÜ²¼¤Ç¾ÆµÑ¡¦Ëä¤áÎ©¤Æ¤µ¤ì¤ë»ÈÍÑºÑ°áÎà¤ò8,000¥È¥óºï¸º¡Ê2020Ç¯Èæ¡Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Ç¯´Ö¤Ç8,000¥È¥ó°Ê¾å¤Î»ÈÍÑºÑ°áÎà¤ò²ó¼ý
¢¹ñÆâ¤Ç¤Î½Û´ÄÍøÍÑ¡Ê¥ê¥æ¡¼¥¹¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¡Ë¤ÇÇ¯´Ö3,500¥È¥ó¤ò½èÍý
¡Ú¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¶¨µÄ²ñ¡¢¥¹¥Æ¡¼¥È¥á¥ó¥È¡Û
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢»ÈÍÑºÑ°áÎà¤Î¥µ¡¼¥¥å¥é¡¼¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¤Ë¸þ¤±¤¿À¯ÉÜÌÜÉ¸¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Âçºå¤«¤é´ØÀ¾¡¦Á´¹ñ¤Ø¤È¡¢¶¨ÎÏ¤·¤Æ¡¢µ¤¤Å¤¡¢À®Ä¹¡¦È¯Å¸¤¹¤ë³èÆ°¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¡¢³èÆ°¤Î¥¹¥Æ¡¼¥È¥á¥ó¥È¤ò·Ç¤²¤Þ¤¹¡£
¡¥Ñ¥ê¶¨Äê¤Ë»¿Æ±¤·¡¢CO2ÇÓ½ÐÎÌ¤òºï¸º¤¹¤ë»ÈÍÑºÑ°áÎà¤Î¥µ¡¼¥¥å¥é¡¼¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢²ñ°÷¤Î´Ä¶ÂÐ±þ¤ä¾ðÊó³«¼¨¤òÂ¥¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡Ö»ÈÍÑºÑ°áÎà¤ÎÇÑ´þ¤òºï¸º¤·¡¢Á¡°ÝtoÁ¡°Ý¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡×À¯ÉÜÌÜÉ¸¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢²ó¼ý¡¢±¿ÈÂ¡¢Ê¬ÊÌ¡¦ºÆÍøÍÑ¡¢ºÆ»ñ¸»²½¤äÂ¾¶È¼ïÅù¤Î²ñ°÷¤È¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËÂº½Å¤·¤¢¤¤¡¢¹¤¯¶¨ÎÏ¤·¤Æ²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤Þ¤¹¡£
£¾ÊÄ£Åù¤È¤ÎÌ©¤ÊÏ¢·È¡¦¶¨µÄ¤ò»Ö¸þ¤·¡¢À¯ºöÄó¸ÀÅù¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ä´ºº¡¢¸¦µæ³«È¯¡¢¼Â¾Ú¡¢¼Ò²ñ¼ÂÁõÅù¤Ë´Ø¤ï¤ëÊä½õ¶â¤ä¡¢µ¬À©¤ÎÀ°È÷¡¦¸«Ä¾¤·Åù¡¢²ñ°÷¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬Í×¤Ê´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£
¤ÃÏ°è¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¿¼¤á¤Ê¤¬¤é¡¢»ÈÍÑºÑ°áÎà¤Î²ó¼ý¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¡¦¥ê¥æ¡¼¥¹Åù¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢ÃÏ°è¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎºÇÅ¬²½¤ä²ÝÂê²ò·è¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¥²ó¼ý¡¦±¿ÈÂ¡¢µ»½Ñ³«È¯¡¦½èÍý»ÜÀßÆ³Æþ¤ÎÈñÍÑÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²ñ°÷Á´ÂÎ¤Ç¡¢µ¬ÌÏ¤Î·ÐºÑ¤ò¸ú¤«¤»¤ë¤³¤È¤ä¡¢¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëµò½Ð¤Î¤¢¤êÊý¤ò¹½ÁÛ¤¹¤ë¤³¤ÈÅù¡¢¸ß¤¤¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤ÆÄã¸º¤µ¤»¤ë²ò·èºö¤ò¸¡Æ¤¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¦»ÈÍÑºÑ°áÎà¤ÎÇÑ´þ¤òºï¸º¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢¥È¥ì¡¼¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢·¼È¯¤¹¤ë¤³¤ÈÅù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢½Û´ÄÀ¤Î²ÁÃÍ¤ò³ÎÎ©¤·¡¢¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¼è°ú¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
§Îã¤¨¤Ð¡¢Ê£¿ô¤Î²ñ°÷¤¬¡¢¥µ¡¼¥¥å¥é¡¼¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¤ò¶¦Æ±¤Ç¿Ê¤á¤ë¥³¥ó¥½¡¼¥·¥¢¥à¤òÁÈÀ®¤·¡¢»ö¶È»ñ¶â¤ÎÄ´Ã£¤òÍÆ°×¤Ë¤¹¤ëÅù¡¢°ì´ë¶È¤À¤±¤Ç¤Ï¿Ê¤á¤Å¤é¤¤»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£
¨¾®Çä¶È¤Î²ñ°÷¤Ë¡¢À¸³è¼Ô¤äÃÏ°è¤È¡¢¥µ¡¼¥¥å¥é¡¼¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¤ÎÎØ¤òºî¤ë³Æ²ñ°÷¤Î¡Ö¤Ä¤Ê¤®Ìò¡×¤Ë¤Ê¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¡¢À¸³è¼Ô¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤òÂ¥¤·¡¢À¸³è¼ÔÌÜÀþ¤Ç¼ûÍ×¤òÀ¸¤à¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£
©¾åµ¤òÄÌ¤¸¡¢Á¡°ÝtoÁ¡°Ý¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë¸þ¤±¤¿´Ä¶¤òÁá´ü¤ËÀ°¤¨¡¢¾Íè¡¢´õ¾¯À¤¬¹â¤Þ¤ëºÆÀ¸Á¡°Ý¤Ë²ñ°÷¤¬Í¥ÀèÅª¤Ë°Â²Á¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë»Ô¾ì¤òÀ¸¤ß¡¢·ÐºÑ¹çÍýÅª¤Ë¡¢Âçºå¤«¤é´ØÀ¾¡¦Á´¹ñ¤Ø¤ÈÀ®Ä¹È¯Å¸¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¦³èÆ°Êý¿Ë¤ÈÌÜÉ¸¡Û
¡ã¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ä
ÃÏ°è¼Ò²ñ¤ÎË¤«¤ÊÌ¤Íè¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢°áÎà¤Ë¤ª¤±¤ëÃÏ°è¶¦ÁÏ·¿¥µ¡¼¥¥å¥é¡¼¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã³èÆ°ÌÜÅª¡ä
Âçºå¤«¤é¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»ÈÍÑºÑ°áÎà¤ÎºÆÍøÍÑ¡Ê¥ê¥æ¡¼¥¹¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÅù¡Ë¤Ë¤è¤ê¥µ¡¼¥¥å¥é¡¼¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢»ÈÍÑºÑ°áÎà¤ÎÇÑ´þ¤òºï¸º¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã³èÆ°Êý¿Ë¡ä
À¸³è¼Ô¤¬¼ê·Ú¤Ë°áÎÁÉÊ²ó¼ý¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¡¢·ÑÂ³¤Ç¤¤ëÆ©ÌÀÀ¤Î¹â¤¤°áÎÁÉÊ²ó¼ý¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ
²ó¼ý¤·¤¿°áÎà¤Î½Û´ÄÍøÍÑ¡¦¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È³«Âó
¡ã¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï³Æ¡¹¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¶È¼ï¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¶¦ÁÏ¤·¤Þ¤¹
¡¦ËÜ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¡¢¾ï¤Ë¸øÊ¿À¤òÂº½Å¤·¡¢ÃæÎ©À¤È¼Ò²ñÀ¤Î¤¢¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹
¡¦CO2ÇÓ½ÐÎÌ¤Îºï¸ºÎ¨¤Ê¤É¡¢¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ë¸ú²Ì¤ò²Ä»ë²½¤·¤Þ¤¹
¡ãÎÌÅªÌÜÉ¸¡ä
¡2030Ç¯ÅÙ¤ËÂçºåÉÜ²¼¤Ç¾ÆµÑ¡¦Ëä¤áÎ©¤Æ¤µ¤ì¤ë»ÈÍÑºÑ°áÎà¤ò8,000¥È¥óºï¸º¡Ê2020Ç¯Èæ¡Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Ç¯´Ö¤Ç8,000¥È¥ó°Ê¾å¤Î»ÈÍÑºÑ°áÎà¤ò²ó¼ý
¢¹ñÆâ¤Ç¤Î½Û´ÄÍøÍÑ¡Ê¥ê¥æ¡¼¥¹¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¡Ë¤ÇÇ¯´Ö3,500¥È¥ó¤ò½èÍý
¡ãÁ´ÂÎÁü¡ä
¡Ú¶¨µÄ²ñ»²²è´ë¶È¡¢¼«¼£ÂÎ¡Û
¡ÚÂÎÀ©¿Þ¡Û
¡Ú´Ä¶¾Ê¥â¥Ç¥ë¼Â¾Ú»ö¶È¡ÊoHOHo¥µ¥¤¥¯¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ë¡Û
¡Ú2024Ç¯ÅÙ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡Û¢¨2025Ç¯ÅÙ¤Ï6·î23Æü¡Á12·î19Æü¤Î´ü´Ö¤Ç¼è¤êÁÈ¤ßÃæ
¡ã¼Â¾Ú´ü´Ö¡§2024Ç¯6·î¡Á12·î¡ä
¡²ó¼ýµòÅÀ¤ò¶¨Æ¯Å¸³«¡¡´ü´Ö2024Ç¯10·î9Æü¡Á12·î1Æü¡Ê54Æü´Ö¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨µòÅÀ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¶¨Æ¯²ó¼ýµòÅÀ¿ô¡¡ÌÜÉ¸50µòÅÀ¡¡·ë²Ì65µòÅÀ
²ó¼ýÎÌ¡¡ÌÜÉ¸5,000Ô¡¡·ë²Ì4,932Ô
¢²ó¼ý¡¦ÁªÊÌ¤Î°ì¸µ²½
²ó¼ý¤µ¤ì¤¿°áÎà¤òÁªÊÌ¤¹¤ëµ»½Ñ¤ò»ý¤Á¡¢¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¹©¾ì¡ÊÂçºåÉÜÀôÆî»Ô¡Ë¤òÍ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¥·¡¼¡¡¡¡¥Ç¥£¡¼¥¨¥à¤Ç°ì¸µÅª¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ê²ó¼ý¤«¤é¤Î½Û´Ä¤ò¼Â¸½¡£
·ë²Ì¡¡»ö¶ÈÁ´ÂÎ¤Ë²Ã¤¨¡¢²ó¼ýµòÅÀÊÌ¤Ë²ó¼ýÎÌµÚ¤ÓÁªÊÌ³ä¹ç¤ò»»½Ð
£¸ú²Ì¤ÎÂ¬Äê¤È²Ä»ë²½
ÂçºåÉÜ¤¬»ö¶ÈÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤Æ¤¤¤ëEarth hacks¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤«¤ÄÁÊµáÎÏ¤Î¤¢¤ë¡Ö¥Ç¥«¥Ü¡¡¡¡¡¡¥¹¥³¥¢®¡×¤Î³èÍÑ¡£
·ë²Ì¡¡27,209¡¡¢Í¡¡648¡ÊkgCO2e¡Ë
¤²ó¼ý¸å¤Î³èÍÑ¸¡Æ¤
ºÆÍøÍÑ¡Ê¥ê¥æ¡¼¥¹¡Ë²ÄÇ½¤Ê°áÎà¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¥·¡¼¥Ç¥£¡¼¥¨¥à¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥×Åù¤Ç¥ê¥»¡¼¥ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥Ë¡¼¥º¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÀ½ÉÊ¤Î³«È¯¤Î¸¡Æ¤¤â¹Ô¤¤¡¢¤½¤ÎÀ½ÉÊ¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿ºÆ»ñ¸»²½»ö¶È¼Ô¡¦¡¡À½Â¤¼Ô¤Î³«Âó¤ò¹Ô¤¤¡¢²Ä»ë²½¤¹¤ë¡£
·ë²Ì¡¡¶¨¶È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤«¤éºÆ»ñ¸»²½»ö¶È¼Ô¡¦À½Â¤¼Ô¤Î²Ä»ë²½¤Þ¤Ç¤ò¼Â»Ü
¡ÚÆþ²ñ¾ò·ï¤È²ñ°÷¤´¤È¤Î¼ç¤Ê³èÆ°ÆâÍÆ¡Û
¡ÚÁÈ¿¥ÂÎÀ©¿Þ¡Û
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
ÀÄ»³¾¦»ö³ô¼°²ñ¼Ò Åìµþ¥ª¥Õ¥£¥¹¡¡¹ÊóÉô¡¡Ä¹ß·¡¢¹â¶¶
¢©110-0005ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¾åÌî4-5-10 ÀÄ»³¾åÌî¥Ó¥ë 7£Æ
TEL:03¡Ê5846¡Ë5656¡¡ MAIL: pr@aoyama-syouji.co.jp