オンライン年賀状、「年賀voice」が12月15日（月）に登場！
株式会社ena partners
受取人がURLを開くと、アニメーションと年賀voiceが画面に表示されます。
再生ボタンを押すと、差出人からのボイスメッセージを聞くことができます。
背景デザインは、全部で８種類あります。
株式会社ena partners（本社：東京都中央区、代表取締役社長：加藤）は、オンライン完結のボイスメッセージ付き年賀状「年賀voice」をリリースし、12月15日（木）よりサービスを開始します。
年賀voiceとは？
オンライン上で、ボイスメッセージ付き年賀状が送れる最新サービスです。
受取人がURLを開くと、アニメーションと年賀voiceが画面に表示されます。
再生ボタンを押すと、差出人からのボイスメッセージを聞くことができます。
ご利用方法は？
公式サイトより会員登録（無料）をして、以下の５ステップで誰でも簡単にご利用頂けます。
１、デザインを選択
２、名前を入力
３、写真を選択
４、ボイスを登録
５、年賀voiceを送る
背景デザインは、全部で８種類あります。
『年賀voice』基本情報
タイトル：『年賀voice』
開始日：2025年12月15日（月）
価格：～５枚（無料）、送り放題（３００円）
公式サイト：12月15日公開
商標登録第６８８０６９8号
特許出願番号：PCT/JP2024/044199