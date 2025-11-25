オンライン年賀状、「年賀voice」が12月15日（月）に登場！

株式会社ena partners（本社：東京都中央区、代表取締役社長：加藤）は、オンライン完結のボイスメッセージ付き年賀状「年賀voice」をリリースし、12月15日（木）よりサービスを開始します。


年賀voiceとは？


オンライン上で、ボイスメッセージ付き年賀状が送れる最新サービスです。



受取人がURLを開くと、アニメーションと年賀voiceが画面に表示されます。


再生ボタンを押すと、差出人からのボイスメッセージを聞くことができます。




ご利用方法は？


公式サイトより会員登録（無料）をして、以下の５ステップで誰でも簡単にご利用頂けます。


１、デザインを選択


２、名前を入力


３、写真を選択


４、ボイスを登録


５、年賀voiceを送る



背景デザインは、全部で８種類あります。

『年賀voice』基本情報


タイトル：『年賀voice』


開始日：2025年12月15日（月）


価格：～５枚（無料）、送り放題（３００円）


公式サイト：12月15日公開


商標登録第６８８０６９8号


特許出願番号：PCT/JP2024/044199