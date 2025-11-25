株式会社トムス・エンタテインメント(本社：東京都中野区 代表取締役社長：竹崎 忠)は、2025年10月より予約開始した『アオのハコ』『SAKAMOTO DAYS』『Dr.STONE』冬の新商品を、2025年12月20日(土)、12月21日(日)開催の「ジャンプフェスタ 2026」トムス・エンタテインメント／セガ フェイブブース(会場：幕張メッセ)での販売をいたします。





『アオのハコ』冬ver.メインビジュアル





TVアニメ『アオのハコ』

https://www.tmsshop.jp/dp/jumpfesta2026/#AONOHAKO





【商品紹介】

キャラクターデザイン・総作画監督の谷野美穂さんによる描き下ろしイラストを商品化！

等身イラストは冬コーデの瑞々しい千夏と雛。ミニキャラは大喜・千夏・雛をラインナップ！





『アオのハコ』冬ver.商品一覧

『SAKAMOTO DAYS』アクションver.メインビジュアル





TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』

https://www.tmsshop.jp/dp/jumpfesta2026/#SAKAMOTODAYS





【商品紹介】

躍動感あふれるポーズが魅力！「アクション」をテーマにした描き下ろし商品を中心に、ミニキャライラストや場面写真を使用した商品などバリエーション豊かなラインナップで発売！！





『SAKAMOTO DAYS』アクションver.商品一覧

『Dr.STONE』ツーリングver.メインビジュアル





TVアニメ『Dr.STONE』

https://www.tmsshop.jp/dp/jumpfesta2026/#DrSTONE





【商品紹介】

石神千空、あさぎりゲン、Dr.ゼノ、スタンリー・スナイダーがスチームパンクな世界でバイクを整備したり一服したり……「ツーリング」中のふとした一瞬を切り取った描き下ろしキャラクターイラストの商品が登場！





『Dr.STONE』ツーリングver.商品一覧





【ジャンプフェスタ 2026会場限定購入特典】

12月20日(土)～12月21日(日)の会期中、「ジャンプフェスタ 2026」会場内トムス・エンタテインメント／セガフェイブブースにて『アオのハコ 冬ver.』『SAKAMOTO DAYS アクションver.』『Dr.STONE ツーリングver.』商品をご購入いただいたお客様を対象に、購入特典を配布いたします。





＜配布条件＞

・『アオのハコ 冬ver.』の対象商品を税込2,200円分ご購入ごと→『アオのハコ』L判ブロマイド(全5種／ランダム)1枚





『アオのハコ』冬ver. 「ジャンプフェスタ 2026」会場限定購入特典





・『SAKAMOTO DAYS アクションver.』の対象商品を税込2,200円分ご購入ごと→『SAKAMOTO DAYS』L判ブロマイド(全6種／ランダム)1枚





『SAKAMOTO DAYS』アクションver. 「ジャンプフェスタ 2026」会場限定購入特典





・『Dr.STONE ツーリングver.』の対象商品を税込2,200円分ご購入ごと→『Dr.STONE』L判ブロマイド(全4種／ランダム)1枚





『Dr.STONE』ツーリングver. 「ジャンプフェスタ 2026」会場限定購入特典





【会場限定ショップカード】

「ジャンプフェスタ 2026」トムス・エンタテインメント／セガ フェイブの物販エリアにご来場いただいた方に、ダイカットデザインの「ショップカード」を配布いたします。

※配布予定数量に達し次第終了。





「ジャンプフェスタ 2026」トムス・エンタテインメント／セガ フェイブブース 会場限定ショップカード





【美麗イラストの壁面装飾】

トムス・エンタテインメント／セガ フェイブブースでは、物販ブース横の壁面を3作品の新規描き下ろしイラストで彩ります。ご来場の記念に写真撮影などをお楽しみいただけます。









(C)三浦糀／集英社・「アオのハコ」製作委員会

(C)鈴木祐斗／集英社・SAKAMOTO DAYS製作委員会

(C)米スタジオ・Boichi／集英社・Dr.STONE製作委員会









