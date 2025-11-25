ジャンプフェスタ 2026出展！『アオのハコ』『SAKAMOTO DAYS』『Dr.STONE』新商品＆限定特典情報
株式会社トムス・エンタテインメント(本社：東京都中野区 代表取締役社長：竹崎 忠)は、2025年10月より予約開始した『アオのハコ』『SAKAMOTO DAYS』『Dr.STONE』冬の新商品を、2025年12月20日(土)、12月21日(日)開催の「ジャンプフェスタ 2026」トムス・エンタテインメント／セガ フェイブブース(会場：幕張メッセ)での販売をいたします。
『アオのハコ』冬ver.メインビジュアル
TVアニメ『アオのハコ』
https://www.tmsshop.jp/dp/jumpfesta2026/#AONOHAKO
【商品紹介】
キャラクターデザイン・総作画監督の谷野美穂さんによる描き下ろしイラストを商品化！
等身イラストは冬コーデの瑞々しい千夏と雛。ミニキャラは大喜・千夏・雛をラインナップ！
『アオのハコ』冬ver.商品一覧
『SAKAMOTO DAYS』アクションver.メインビジュアル
TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』
https://www.tmsshop.jp/dp/jumpfesta2026/#SAKAMOTODAYS
【商品紹介】
躍動感あふれるポーズが魅力！「アクション」をテーマにした描き下ろし商品を中心に、ミニキャライラストや場面写真を使用した商品などバリエーション豊かなラインナップで発売！！
『SAKAMOTO DAYS』アクションver.商品一覧
『Dr.STONE』ツーリングver.メインビジュアル
TVアニメ『Dr.STONE』
https://www.tmsshop.jp/dp/jumpfesta2026/#DrSTONE
【商品紹介】
石神千空、あさぎりゲン、Dr.ゼノ、スタンリー・スナイダーがスチームパンクな世界でバイクを整備したり一服したり……「ツーリング」中のふとした一瞬を切り取った描き下ろしキャラクターイラストの商品が登場！
『Dr.STONE』ツーリングver.商品一覧
【ジャンプフェスタ 2026会場限定購入特典】
12月20日(土)～12月21日(日)の会期中、「ジャンプフェスタ 2026」会場内トムス・エンタテインメント／セガフェイブブースにて『アオのハコ 冬ver.』『SAKAMOTO DAYS アクションver.』『Dr.STONE ツーリングver.』商品をご購入いただいたお客様を対象に、購入特典を配布いたします。
＜配布条件＞
・『アオのハコ 冬ver.』の対象商品を税込2,200円分ご購入ごと→『アオのハコ』L判ブロマイド(全5種／ランダム)1枚
『アオのハコ』冬ver. 「ジャンプフェスタ 2026」会場限定購入特典
・『SAKAMOTO DAYS アクションver.』の対象商品を税込2,200円分ご購入ごと→『SAKAMOTO DAYS』L判ブロマイド(全6種／ランダム)1枚
『SAKAMOTO DAYS』アクションver. 「ジャンプフェスタ 2026」会場限定購入特典
・『Dr.STONE ツーリングver.』の対象商品を税込2,200円分ご購入ごと→『Dr.STONE』L判ブロマイド(全4種／ランダム)1枚
『Dr.STONE』ツーリングver. 「ジャンプフェスタ 2026」会場限定購入特典
【会場限定ショップカード】
「ジャンプフェスタ 2026」トムス・エンタテインメント／セガ フェイブの物販エリアにご来場いただいた方に、ダイカットデザインの「ショップカード」を配布いたします。
※配布予定数量に達し次第終了。
「ジャンプフェスタ 2026」トムス・エンタテインメント／セガ フェイブブース 会場限定ショップカード
【美麗イラストの壁面装飾】
トムス・エンタテインメント／セガ フェイブブースでは、物販ブース横の壁面を3作品の新規描き下ろしイラストで彩ります。ご来場の記念に写真撮影などをお楽しみいただけます。
(C)三浦糀／集英社・「アオのハコ」製作委員会
(C)鈴木祐斗／集英社・SAKAMOTO DAYS製作委員会
(C)米スタジオ・Boichi／集英社・Dr.STONE製作委員会
＜商品に関するお問い合わせ＞
トムス・エンタテインメントお客様相談センター
E-mail: tms-shop@tms-e.co.jp