NFC内蔵キーホルダー「MUSIC TOUCH」、アニメ『鎧伝サムライトルーパー』輝煌帝烈火モデル発売！

ユニバーサル ミュージック合同会社

ユニバーサル ミュージック合同会社（本社：東京都渋谷区、社長兼最高経営責任者（CEO）：藤倉 尚、以下ユニバーサル ミュージック）は、NFCチップを内蔵したカセットテープ型キーホルダー「MUSIC TOUCH（ミュージック タッチ）」と、アニメ「鎧伝サムライトルーパー」とのコラボレーション商品からイラストレーター岡本英郎氏による新規描き下ろしイラストを採用した輝煌帝烈火モデルを12月12日（金）に発売、販売予約受付を開始します。

「MUSIC TOUCH」は、スマートフォンをかざすだけで登録したURLにアクセスできるオリジナルキーホルダーです。QRコードを読み込む必要はなく、ワンタッチでスムーズに接続可能。内蔵のNFCチップは何度でも書き換えられるため、音楽配信サイトや動画サイトなど、お好みのURLを自由に登録し、自分だけのオリジナルキーホルダーとして楽しめます。

今回登場する「鎧伝サムライトルーパー」コラボレーション 輝煌帝烈火モデル には、鎧デザインを手がけたイラストレーター岡本英郎氏による新規描き下ろしイラストを採用。MUSIC TOUCHの定番モデルであるカセットテープ型に加え、キャラクターの姿を全面にあしらったアクリルカード型も同時発売します。いずれも「鎧伝サムライトルーパー」の世界観を存分に楽しめる特別仕様となっています。

本商品は、ユニバーサル ミュージック公式通販サイト UNIVERSAL MUSIC STORE にて予約受付中です。UNIVERSAL MUSIC STOREにて、輝煌帝烈火モデルのMUSIC TOUCH アクリルキーホルダーとカセットキーホルダーをセット購入された方には、先着で「岡本英郎 サイン入り MUSIC TOUCHアクリルキーホルダー専用アクリル台座」をプレゼントします。

■アクリルキーホルダータイプ

輝煌帝烈火モデルは特別にリバーシブルタイプ！

■カセットキーホルダータイプ

■商品情報：

アニメ『鎧伝サムライトルーパー』MUSIC TOUCH アクリルキーホルダー (輝煌帝烈火)

・価格：2,420円（税込）

・発売日：2025年12月12日（金）

・仕様：サイズ W86mm × H54mm、素材 アクリル樹脂

・発売/販売元：ユニバーサル ミュージック合同会社

アニメ『鎧伝サムライトルーパー』MUSIC TOUCH カセットキーホルダー(輝煌帝烈火)

・価格：1,980円（税込）

・発売日：2025年12月12日（金）

・仕様：サイズ W60mm × H36mm、素材 ポリカーボネート

・発売/販売元：ユニバーサル ミュージック合同会社

■販売サイト：

UNIVERSAL MUSIC STORE

https://store.universal-music.co.jp/collections/music-touch

※UNIVERSAL MUSIC STOREにて、輝煌帝烈火モデルのMUSIC TOUCH アクリルキーホルダーとカセットキーホルダーをセット購入された方に、先着で「岡本英郎 サイン入り MUSIC TOUCHアクリルキーホルダー専用アクリル台座」をプレゼント！

UNIVERSAL MUSIC STORE 公式X

https://x.com/UM_STORE_JP

MUSIC TOUCH 公式HP

https://sp.universal-music.co.jp/musictouch/

■岡本英郎による新規描き下ろしイラスト原画展示

・日程：12月13日（土）・14日（日）

・時間：2日間共通 11：00～17：00

・会場：東京タワー フットタウン2階イベントスペース

・イベント内容：

アニメ「鎧伝サムライトルーパー」鎧デザインを手がけたイラストレーター岡本英郎による新規描き下ろしイラスト原画展示

既発商品のアニメ『鎧伝サムライトルーパー』MUSIC TOUCH コラボ商品と新商品の販売

■岡本英郎氏：

■MUSIC TOUCHに関するお問い合わせ：

ユニバーサル ミュ-ジック カスタマー・サービスセンター（お客様相談窓口）

https://support.universal-music.co.jp/hc/ja （月～金 10:00～18:00 ※祝・祭日除く）

※お問い合わせへのご返答は、メールにてご連絡差し上げております

※お問い合わせ内容によっては、返信にお時間をいただく場合がございます