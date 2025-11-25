株式会社ハーバー研究所(所在地：東京都千代田区)は、マッサージしながら伸ばすことで肌を引きしめ、すっきり軽やかに整える全身用美容液オイル『すっきりボディオイル』を、2026年1月5日(月)より通信販売(オンラインショップは11:00頃更新予定)及び全国のショップハーバーにて、数量限定で発売いたします。冬は、冷えからくる血行不良や乾燥の影響で血流やリンパが滞り、全身のむくみや肌のゴワつき※1に悩まされがちです。このような季節のお悩みには、マッサージで肌を温め、巡りをサポートするケアがおすすめです。ハーバーの『すっきりボディオイル』は、なめらかなテクスチャーで手軽にマッサ―ジケアが行える、全身用美容液オイルです。引きしめと巡りをサポートする植物成分をたっぷりと配合し、肌をキュッと整え、すっきりとした美ボディへ導きます。さらに、保湿成分アルガンオイル※2、マカデミアナッツオイル※3、スクワランを贅沢にブレンド。脚やヒップ、腕など、気になる部分にマッサージしながら伸ばすことで肌をふっくらとやわらげて、ハリとつやを与えます。スーッとなじんでベタつかない、軽やかな使い心地。リラクシングな天然アロマ※4※5※6の香りで、心地よいボディケアのひとときをお楽しみいただけます。





『すっきりボディオイル』2,860円(税込)





≪商品概要≫

商品名 ：すっきりボディオイル

容量・価格：76mL 2,860円(税込)





＜商品特長＞

◎引きしめ成分イモーテルエキス※7※8配合。マッサージを組み合わせることで肌をキュッと整え、すっきりとした美ボディへ導きます。

◎巡りに特化した植物成分ローズマリー葉エキス※9、カミツレ花エキス※9を配合。

◎保湿成分アルガンオイル、さらにマカデミアナッツオイル、スクワランを贅沢にブレンド。

肌にハリとつやを与えます。

◎肌なじみを良くするトマト種子油※8配合。ベタつくことなく角質層まで浸透します。

◎ゼラニウム※4のほんのり甘くすっきりした香りに、華やかなローズヒップ※5と爽やかなティーツリー※6をブレンドした天然アロマの香り。





テクスチャー





＜使用方法＞

適量を手のひらに取り温めてから、脚やヒップ、腕などに下から上へ流すように伸ばします。

洗浄後の清潔な肌にお使いください。乾いた肌にも、お風呂場内での濡れた肌にもお使いいただけます。入浴後など、肌が温まっている時のケアがおすすめです。





※なくなり次第、終了となります。









※1 乾燥による

※2 アルガニアスピノサ核油

※3 マカデミア種子油

※4 ニオイテンジクアオイ油

※5 カニナバラ果実油

※6 ティーツリー葉油

※7 ヘリクリスムアングスチホリウム花エキス

※8 整肌成分

※9 皮膚コンディショニング成分









≪無添加主義(R)≫

ハーバーは創業以来「肌に必要なものだけを補い、肌本来の働きを助ける」という「無添加主義(R)」を貫き、その理念をすべての化粧品に反映しています。





ハーバーが守り続ける「5つの無添加」





□ お客さまからのお問い合わせ先

ハーバー研究所

フリーダイヤル： 0120-82-8080

URL ： https://www.haba.co.jp/