【番組名】「eスポーツ道」

【放送日時】2025年12月2日（火）深夜0時15分～ ※広島エリアのみ

広島ホームテレビが放送する、広島発のeスポーツ教養バラエティ番組「eスポーツ道」。今回は、懐かしいゲーム機やソフトが続々登場！レトロゲームの品ぞろえが中四国最大級というゲームショップを舞台に“レトロゲーム”の世界を深掘りしていきます。

ゲストは、広島在住でレトロゲームの魅力を発信しているYouTuber・ホリメロさんが登場。レトロゲームを愛してやまない、番組MCの中島尚樹と、レトロゲームを知らない世代の岡本愛衣アナウンサーとともに、その魅力を探っていきます。

ゲーム対決では、まさかの事態に…？？？今のeスポーツの原点ともいえる、「レトロゲーム」を様々な角度で楽しみます！

【出演者】

番組MC：中島尚樹、岡本愛衣（HOMEアナウンサー）、ホリメロ（レトロゲーム系YouTuber）

【配信】

放送後、YouTube「eスポーツ道」公式チャンネルで配信予定！過去放送回やプロゲーマーへのインタビュー動画も配信中！

【「eスポーツ道」とは…】

プロゲーマーや、eスポーツの関係者が講師役として登場し、「eスポーツ」の魅力やその奥深さを教える教養バラエティ番組。（広島ホームテレビ不定期火曜・深夜０時15分～放送）ＷＥＢ版では、豪華ゲストとのゲーム対決やプロ選手へのインタビュー企画など、eスポーツの魅力を発信中！

https://www.youtube.com/channel/UC3uCPIb_oulTdWjAveRipGwhttps://twitter.com/esportsdo