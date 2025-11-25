株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下「当社」)は、当社が運営する施設「GiGO東京ドームシティ」において、2025年12月26日(金)より「ウルトラヒーローズEXPO 2026 ニューイヤーフェスティバル IN 東京ドームシティ」の開催を記念し、GiGO東京ドームシティ限定のキャンペーンを実施いたします。

開催概要

■開催期間：2025年12月26日(金)～2026年1月12日(月・祝)■開催店舗：GiGO東京ドームシティ■開催内容 ・マストバイキャンペーン・大きなウルトラマン立像展示・リポストキャンペーン

マストバイキャンペーン

■対象店舗：GiGO東京ドームシティ■開催期間：2025年12月26日(金)～2026年1月12日(月・祝)■キャンペーン内容：クレーンゲーム機に500円投入で、「ウルトラヒーローズEXPO 2026 オリジナルステッカー(全8種)」をランダムで1枚を進呈いたします。

※ノベルティの絵柄はお選びいただけません。 ※数量限定。なくなり次第、終了となります。

大きなウルトラマン立像展示

■展示場所：東京都文京区後楽1-3-61 GiGO東京ドームシティ店頭■展示期間：2025年12月26日(金)～2026年1月4日(日)

※予告なく展示期間を変更する場合があります。予めご了承ください。

リポストキャンペーン

キャンペーン開催を記念して、GiGO公式Xでリポストキャンペーンを開催いたします。期間中、GiGO公式Xアカウントをフォローのうえ、対象の投稿を｢リポスト｣していただいた方の中から、抽選で3名様に｢ウルトラヒーローズEXPO 2026 ステッカーコンプリートセット(全8種)｣をプレゼントいたします。■応募期間：2025年11月25日(火)～12月25日(木) ■公式X：https://x.com/GENDA_GiGO■応募規約：https://www.gendagigo.jp/cp/rtcp.html

「ウルトラヒーローズEXPO 2026 ニューイヤーフェスティバル IN 東京ドームシティ」とは

2025年12月26日(金)から2026年1月4日(日)にかけて開催される年末年始恒例のウルトラマンシリーズの人気イベントです。最新テレビシリーズ『ウルトラマンオメガ』より、ウルトラマンオメガや出演者が登場する大迫力のライブステージ、ウルトラヒーローとの記念撮影やグッズ販売などを楽しめるイベントです。■公式サイト：https://ultra-expo.com/prism2026/■公式X：https://twitter.com/m78expo

著作権表記

©円谷プロ©GENDA GiGO Entertainment Inc, All rights reserved.

キャンペーン特設ページ

https://tempo.gendagigo.jp/cp25/ultraman/