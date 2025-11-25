【牛角のブラックフライデー】黒毛和牛カルビが何皿でも「半額」！年に一度の「いい肉の日祭り」を開催 〜黒毛和牛3種＆ドリンクも特別価格〜

●黒毛和牛上赤身くらした通常価格1,080円（税込1,188円）→特別価格：780円（税込858円）肉の本来の旨みとコクを感じられる赤身に、霜降りが入ることで濃厚な味わいを引き出し、程よい脂と赤身のバランスが絶妙な一品。