【牛角のブラックフライデー】黒毛和牛カルビが何皿でも「半額」！年に一度の「いい肉の日祭り」を開催 〜黒毛和牛3種＆ドリンクも特別価格〜
【期間限定】2025年11月25日(火)〜12月10日(水)
コロワイドグループの株式会社レインズインターナショナルが展開する「牛角」では、2025年のブラックフライデーに合わせ、黒毛和牛を特別価格でご提供する、年に一度の「いい肉の日祭り」を開催します。実施期間は2025年11月25日(火)〜12月10日(水)の2週間。この機会にぜひ気軽に“黒毛和牛三昧”をお楽しみください。
期間中は、対象商品をすべて“何皿でも”特別価格でご注文いただけます。『黒毛和牛カルビ』が半額に加え、『黒毛和牛上赤身くらした』は780円(税込858円)、『黒毛和牛ゲタカルビ』は680円(税込748円)で登場。味わい・食感の違いを食べ比べながら、気軽に贅沢な“黒毛和牛三昧”をお楽しみいただけます。さらに、お酒との相性が良い『ホルモン四種盛り』も特別価格でご提供するほか、『ハイボール』や『無糖レモンサワー』も190円（税込209円）の“お祭り価格”でご用意。この時期だけの大盤振る舞いをぜひお楽しみください。
「いい肉の日祭り」キャンペーン 概要
・実施期間：2025年11月25日(火)〜12/10日(水)
・実施店舗：全国の牛角店舗 ※牛角食べ放題専門店、牛角焼肉食堂、牛角成城学園前店を除く。
・利用方法：着席時・会計時に牛角公式ホームページの「専用ページ画面」をスタッフに提示。
※割引後の飲食代金合計が2,000円(税込)以上で利用可。※その他クーポン券・優待サービスとの併用はできません。ただし、併用可の記載のあるクーポンは除きます。※ご利用条件の詳細は、専用ページをご確認ください。
▼「いい肉の日祭り」専用ページはこちら
https://www.gyukaku.ne.jp/lp/202511_iinikunohi/release/?utm_source=release&utm_medium=release&utm_term=202511_1129_cp
「日本の黒毛和牛の美味しさを、もっと気軽に楽しんでいただきたい」という想いから、牛角では、和牛のプロフェッショナルが全国から選び抜いたこだわりのお肉をお手頃な価格でご提供しています。
●黒毛和牛ゲタカルビ
通常価格980円（税込1,078円）
→特別価格：680円（税込748円）
牛一頭からわずかしかとれない、骨と骨の間のお肉。骨の髄から出る旨みをたっぷり含んだ濃厚な味わいが特長。
＼こちらもオトク／
●ホルモン四種盛り（塩ダレ・味噌ダレ）
通常価格880円（税込968円）→特別価格：680円（税込748円）
色々な味わいを一度に楽しめる気軽さが魅力！牛レバー・シマチョウ・厚切りミノ・やみつき豚ホルモンの盛り合わせ。
●ハイボール
通常価格530円（税込583円）→特別価格：190円（税込209円）
●牛角無糖レモンサワー
通常価格480円（税込528円）→特別価格：190円（税込209円）
●各種ソフトドリンク
通常価格380円（税込418円）→特別価格：190円（税込209円）
【会社概要】
株式会社レインズインターナショナル
代表取締役社長：澄川 浩太
牛角、しゃぶしゃぶ温野菜、居酒家 土間土間、とんかつ神楽坂さくら等の飲食店を展開
本件に関するお問合わせ先
【取材・掲載に関するお問い合わせ 】
株式会社レインズインターナショナル(http://www.reins.co.jp/)
横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークタワー12F
広報担当 一柳
E-mail：pr@reins.co.jp TEL：045-224-7200
