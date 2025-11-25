こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【東芝エネルギーシステムズ】ウエストホールディングスと東芝エネルギーシステムズが再生可能エネルギー・蓄電池分野における業務提携基本契約を締結
2025年11月25日
東芝エネルギーシステムズ株式会社
ウエストホールディングスと東芝エネルギーシステムズが
再生可能エネルギー・蓄電池分野における業務提携基本契約を締結
―両社の知見を生かし、発電所・蓄電所の開発から電力運用まで提供―
株式会社ウエストホールディングス（本社：広島市西区、代表取締役社長：江頭栄一郎、以下「ウエストHD」）と、東芝エネルギーシステムズ株式会社（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：島田太郎、以下「東芝ESS」）は、再生可能エネルギー（以下、「再エネ」）および蓄電池の分野における協業推進を目的とした業務提携基本契約を締結しました。
■提携の概要・背景
本提携は、カーボンニュートラル社会の実現に向けて、再エネおよび蓄電所事業者やGX（グリーントランスフォーメーション）を推進する需要家に対し、再エネ及び蓄電池を活用した総合的なエネルギーマネジメントを提供することを目的としています。
今般の提携における両社の役割は、ウエストHDは再生可能エネルギー発電所および蓄電所の開発、建設、維持保有を行い、東芝ESSは、ウエストHDが開発した発電所・蓄電所の運用において、電力の市場価格予測、蓄電池の充放電計画の作成、本蓄電所の制御、市場取引による収益化及びバランシング業務注などのアグリゲーション業務を行います。発電事業者および蓄電池事業者は開発から電力運用までのサービスを受けることが可能となります。
また、両社の知見やノウハウを生かし、GX経営を推進する企業・自治体などを対象に、自家消費型太陽光、蓄電池、バーチャルPPA、余剰売電を含む統合エネルギーサービスの提案を行います。
■協業内容
1. 再エネ発電所関連事業
ウエストHDが開発・建設する太陽光発電所から発電した電力を、東芝ESSがアグリゲーターとして運用し、需要家・小売電気事業者に電力と環境価値を提供します。FIP転換したFIT発電所や非FIT発電所を主な対象とします。
2. 蓄電池関連事業
ウエストHDが開発・建設する系統用蓄電所、あるいはFIT太陽光発電所をFIP転換し、発電所に併設した蓄電池を対象に、東芝ESSがアグリゲーターとして運用し、蓄電池事業者の収益性を高め、需要家には電力と環境価値を提供します。また、こうした運用は電力系統の需給バランスの安定化にも寄与します。
3. 需要家向けエネルギーマネジメント事業
GX経営を推進する企業を対象に、自家消費型太陽光、蓄電池、バーチャルPPA、余剰売電を含む統合エネルギーサービスの提案を行います。
ウエストHDが太陽光発電所や蓄電池、エネルギーマネジメントシステムなどの設備構築・顧客開拓を担い、東芝ESSがアグリゲーターとして制御・需給最適化を実施します。
■今後の展開
両社は、非FIT発電所や自治体資産を活用したコーポレートPPA、既存発電所に蓄電池を併設する新サービスの開発など、継続的な共同検討を行い、国内の脱炭素エネルギーへの転換に貢献してまいります。
注 発電（充放電）計画の立案・提出、発電計画と実際の発電量の差異に対するインバランス精算
■両社のコメント
株式会社ウエストホールディングス 代表取締役社長 江頭 栄一郎
「今回の提携は、再エネの普及を一段と加速させ、需要家にとって実効性のあるGX推進を実現するものです。東芝ESSとともに、地域社会と企業の持続可能な成長に貢献してまいります。」
東芝エネルギーシステムズ株式会社 エネルギーアグリゲーション事業部 事業部長 河原 慈大
「ウエストホールディングスの開発力と当社のアグリゲーション技術を融合させることで、分散型電源を活かした新たなエネルギービジネスを創出してまいります。」
■会社概要
株式会社ウエストホールディングス
所在地：広島県広島市西区楠木町一丁目15番24号
代表者：代表取締役社長 江頭 栄一郎
事業内容：再生可能エネルギー発電事業、エネルギーソリューション事業
URL：https://www.west-gr.co.jp/
東芝エネルギーシステムズ株式会社
所在地：神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34
代表者：代表取締役社長 島田 太郎
事業内容：エネルギー事業関連の製品・システム・サービスの開発・製造・販売
URL：https://www.toshiba-energy.com/
以上
＊東芝エネルギーシステムズ株式会社は株式会社東芝の１００％子会社です。