かに！ とらふぐ！この冬は徳兵衛・海鮮アトムで豪華ネタを食べつくす！かに祭り＆とらふぐ祭り 同時開催決定！2025年12月2日(火)からスタート！

コロワイドグループの株式会社アトム（本社：神奈川県横浜市 代表取締役社長：植田剛史）が展開する回転寿司業態の「にぎりの徳兵衛」「海鮮アトム」各店で、2025年12月2日(火)から、「かに祭り」と「とらふぐ祭り」を期間限定で実施します。

かに祭り＆とらふぐ祭り 同時開催決定！

とびきり美味しい、贅沢な蟹メニューをお客様に楽しんでいただこう！と、昨年に続き、今年の冬も「かに祭り」開催！長さは約17センチ以上、重さは通常の本ずわい蟹の約4倍もある超ビックサイズの「特大本たらば蟹一貫」をはじめ、漁期約2ヶ月のみ、福井、石川など日本海で今年水揚げされた、希少なメスのずわい蟹「せいこ蟹甲羅盛り」や、身がぎっしり詰まった「たらば蟹天ぷら」も期間限定で登場します！

また、かに祭りと同時期にふぐの王様「とらふぐ祭り」も開催。噛みしめるほど旨みが溢れる「てっさ」と、熱々で芳醇な一杯「ひれ酒」も期間限定で販売します。

年末年始のご親戚、ご友人との楽しいお食事のひと時に！今年一年間がんばった自分へのご褒美に！ぜひお近くのアトムのお店でご賞味ください。

冬の贅『かに祭り』/ふぐの王様『とらふぐ祭り』商品概要

■期間

2025年12月2日(火)～2026年1月初旬（なくなり次第終了）

■実施店舗

「にぎりの徳兵衛」38店舗、「海鮮アトム」9店舗 計46店舗

※【にぎりの徳兵衛】天王店、扶桑店 、関店、桑名店、稲沢店では実施致しません。

※一部店舗ではメニュー内容が異なります。

■かに祭り内容

特大本たらば蟹一貫特大本たらば蟹一貫

1,460円

昨年の年末年始では、

累計3800食以上販売した

大人気メニュー！長さは約17ｃｍ以上、

重さは通常の本ずわい蟹の

約4倍もある超ビックサイズ。

せいこ蟹甲羅盛りせいこ蟹甲羅盛り

1,496円

漁期約2ヶ月のみ！

福井、石川など日本海で今年水揚げされた

希少なメスのずわい蟹。

内子、蟹味噌、外子、蟹身、蟹かぶ※ を

余すことなく楽しめます！

※蟹かぶは蟹の肩肉で、足の付け根の部分です。

紅ずわい蟹紅ずわい蟹

825円

身が柔らかくジューシーな甘さ！

かに味噌×ほぐし身をのせた贅沢な握り。

生ずわい蟹生ずわい蟹

825円

濃厚な甘み！

生ならではの柔らかな食感がたまりません！

たらば蟹天ぷらたらば蟹天ぷら

616円

揚げても美味しい！

旨味たっぷりの贅沢な天ぷら。

■とらふぐ祭り内容

てっさてっさ

2,079円

噛みしめるほど旨みが溢れる「てっさ」は、お好みでてっぴ、小ネギを巻き、紅葉おろし、ポン酢でお召し上がりください。クリーミーで濃厚な「白子」はそのまま素材の味をお楽しみいただくのがおすすめです。

ひれ酒ひれ酒

649円

炙ったとらふぐのひれを熱燗に浸すことで琥珀色の芳醇な一杯に。

二杯目はさらに美味しい！

ひれの旨みがさらに深まる二杯目もおすすめ。つぎ酒は「熱燗」をご注文ください。

※価格はすべて税込です。※写真はイメージです。

にぎりの徳兵衛・海鮮アトムについて

＜にぎりの徳兵衛＞

にぎりの徳兵衛は東海地区をメインに計43店舗展開している『活気』『旬』『伝統』を楽しむ廻転寿司です。ハキハキした元気、ニコニコした笑顔でピチピチした鮮度と産地にこだわった食材を使用し脈々と伝えられた技術で作りだす本物のお寿司をご提供しております。『本まぐろ』、 『季節の鮮魚』、『伝統の技』にこだわり、お客様をお迎えいたします。

・HP https://www.nigirinotokubei.com/

・X https://twitter.com/tokubei1971

・Instagram：https://www.instagram.com/tokubei1971/

にぎりの徳兵衛ブランドロゴにぎりの徳兵衛店舗外観イメージ

＜海鮮アトム＞

海鮮アトムは、福井県内に9店舗展開しており、地の利を生かした素材を思う存分に味わって頂ける廻転寿司です。本まぐろなど定番のほか、旬モノや福井の郷土料理である「焼きさば」、繊細で柔らかな食感とやさしい甘みの「紅ずわい蟹」、新鮮なぶりと大葉を巻いた「ぶり鉄火巻き」など福井らしさが楽しめるメニューが好評。お寿司に合う福井生まれの辛口の日本酒もご用意しています。

・HP https://www.kaisenatom.com/

・X https://twitter.com/kaisenatom

・Instagram：https://www.instagram.com/kaisenatom/

海鮮アトムブランドロゴ海鮮アトム店舗外観イメージ

アトムアプリのご紹介

「ステーキ宮」「カルビ大将」「がんこ亭」「にぎりの徳兵衛」「海鮮アトム」「かつ時」がひとつになった統合アプリ。その名もアトムアプリ！

アプリ一つで各ブランドの情報管理や、クーポン配信などに加え、新たに「来店共通ポイントカード」が搭載されました！より便利にお得にご利用頂くことが出来ますので、この機会にぜひインストールをお願いいたします。

