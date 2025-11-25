シリーズ累計160万部突破の「５分シリーズ」が漫画投稿サイト「めちゃコミック クリエイターズ」とコラボ　「５分シリーズ 短編ホラー小説 コミカライズコンテスト」を開催！

河出書房新社

株式会社河出書房新社（東京都新宿区／代表取締役 小野寺優）は、人気の児童書シリーズ「５分シリーズ」（エブリスタ編）と漫画投稿サイト「めちゃコミック クリエイターズ」がコラボしたコンテスト「５分シリーズ 短編ホラー小説 コミカライズコンテスト」を開催します。


作品募集期間は2025年11月25日(火) ～ 2026年1月29日(木)。



■コンテスト概要

「５分シリーズ」は、小説投稿サイト「エブリスタ」に投稿された珠玉の短編小説の中から、厳選して書籍化した人気シリーズです。現在累計160万部を突破しています。


今回、河出書房新社×エブリスタ×めちゃコミック クリエイターズが共同企画し、コミカライズコンテストを開催いたします。




＜開催時期＞


2025年11月25日(火)10:00～2026年1月29日 (木)23:59




＜各賞と賞金・特典＞


【大賞】


賞金 ：10万円


特典：5分シリーズ書籍に受賞作品掲載


※掲載される5分シリーズ書籍は2026年夏頃の刊行予定です



【期待賞】


QUOカードPay5000円分を贈呈




＜応募条件＞


下記の3つの短編ホラー小説作品の中から作品を選んで漫画にして応募してください。


構図やコマ割りは自由に考えていただきOKです！


※作品は小説投稿サイト「エブリスタ」で読むことができます。



●作品１：『理想の関係』　　作：久里　　


▶作品URL：https://estar.jp/novels/25727164


（『５分後に最凶のラスト』収録作品）



●作品２：『最後の写真』　　作：水沢ながる　　


▶作品URL：https://estar.jp/novels/25595955


（『５分後に奇奇怪怪のラスト』収録作品）



●作品３：『あっ！何か落としましたよ』　　作：須賀ゆうすけ　　


▶作品URL：https://estar.jp/novels/25728911


（『５分後に奇奇怪怪のラスト』収録作品）



※版面（ページ読み）作品のみ


※ページ数指定なし、完成原稿のみ




＜審査員＞


河出書房新社「5分シリーズ」編集部、めちゃコミック クリエイターズ編集部





作品の応募は「めちゃコミック クリエイターズ」より受け付けます。


応募要項の詳しい情報は、めちゃコミック クリエイターズのコンテストページで確認することができます。


URL：https://creators.mechacomic.jp/contest/5minutes_horror



●「５分シリーズ」について

小説創作プラットフォーム「エブリスタ」（2010年～サービス開始）に投稿された主に一般の方の小説作品約200万作品の中から、ひとつのテーマ（感動、ホラー、コメディ、ミステリー、恋愛など）に合わせて、短めの物語を8～10作品ほど選び、1冊にまとめたものです。


主な読者の対象年齢は、小学校高学年から中学生。学校での「朝読」（読書を習慣づける目的で始業時間前に読書の時間を10分程度設ける運動）でも、全国でたくさんの生徒に親しまれています。


毎回テーマに合わせた描きおろしのカバーイラストも話題を呼び、現在では年齢問わず、幅広い層の読者から支持を集める大人気シリーズです。



「5分シリーズ」公式書誌ページ


https://www.kawade.co.jp/np/search_result.html?ser_id=61210


「5分シリーズ」公式Xアカウント　


https://x.com/gofun_series



■めちゃコミック クリエイターズとは

「めちゃコミック クリエイターズ」（提供：株式会社アムタス）は、国内最大級の電子書籍・漫画ストア「めちゃコミック」が運営する漫画投稿サービスです。


ジャンル不問、いつでも誰でも簡単にPC・スマートフォン・タブレットから作品を投稿し、読者や編集部からのリアクションやコメント、講評を確認することができます。


2021年11月のサービス提供開始以降、多くの漫画家の方に作品をご投稿いただき、コンテスト受賞者をはじめ続々と「めちゃコミック」でデビューしています。



めちゃコミック クリエイターズURL：https://creators.mechacomic.jp/



■エブリスタとは

2010年よりサービスを開始。恋愛やファンタジー、ホラー、ミステリー、BL、青春、


ノンフィクションなど多様なジャンルの作品が投稿されている小説創作プラットフォームです。


エブリスタは「誰もが輝ける場所（everystar）」をコンセプトに、一人一人の思いや言葉から生まれる物語をひろく世界へ届けられるクリエイティブコミュニティであり続けます。



エブリスタURL：https://estar.jp/



●関連書



『５分後に最凶のラスト』



編者：エブリスタ


仕様：46版／並製／208ページ


発売日：2022年7月27日


税込定価：1,100円（本体1,000円）


ISBN：978-4-309-61243-0


URL：https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309612430/






『５分後に奇奇怪怪のラスト』



編者：エブリスタ


仕様：46版／並製／208ページ


発売日：2022年10月20日


税込定価：1,100円（本体1,000円）


ISBN：978-4-309-61245-4


URL：https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309612454/