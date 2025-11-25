【利用サポートの体制強化】リユース特化型EC一括管理システム「WASABI SWITCH（ワサビスイッチ）」が、365日・土日祝サポート体制を実施

株式会社ワサビ

株式会社ワサビ（本社：大阪府大阪市、代表取締役：大久保裕史、以下「ワサビ」）が提供する

リユース特化型EC一元管理システム「WASABI SWITCH（ワサビスイッチ）」は、「土曜日、日曜日や祝日でも安心してワサビスイッチを使いたい」というお客様の声にお応えし、365日・土日祝のサポート対応を開始しました。

■対応についてのご案内

・対応時間は 10:00 ~ 18:00 となります。

・土日祝は対応スタッフが限られているため、ご返信にお時間をいただく場合がございます。

・お問い合わせ内容によっては、ご回答までに数日いただく場合がございます。

（長期休暇（GW・お盆休み・年末年始）なども対応予定となっております。）

お客様にとって、より便利で快適なサービスをご提供できるよう努めてまいります。

ご不明な点がございましたら、サポート担当までお気軽にお問い合わせください。

引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。

■WASABI SWITCH（ワサビスイッチ）について

「WASABI SWITCH」は、ECモール運営の業務を円滑にする「リユース特化型EC一元管理システム」です。一括出品・受注、買取管理・在庫連携などの機能によって、複数モールにおける各業務の現状を劇的に改善し、ショップの売上・利益の向上を図ります。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=gIW8zK8cEns ]実際の導入事例を詳しく見る :https://wasabi-inc.biz/world-switch/case/?utm_source=Google&utm_medium=prtimes&utm_campaign=support365

■株式会社ワサビについて

海外販売向けコンサルティングを始めとした越境EC向けECソリューション事業を展開。日本が扱う質の良い商品を、海外で効率的に販売できる国内外EC管理システムを開発、運用しています。

リユース業界のさらなる発展を促し、リユース・リサイクルビジネスを通じて、環境・経済共に持続可能な社会を目指すイベント「リユースフェス」の事務局を務めるなど、イベント運営にも力を入れています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/42554/table/138_1_df3631b9fb7e86f53f59481faddf142b.jpg?v=202511251158 ]



本件に関するお問い合わせ

担当者：株式会社ワサビ 広報担当

TEL: 050-5838-3170（代表）

お問い合わせはこちらから :https://wasabi-inc.biz/contact/press/?utm_source=Google&utm_medium=prtimes&utm_campaign=support365