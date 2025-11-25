パソコン工房・グッドウィルを運営する株式会社ユニットコム（代表取締役：端田 泰三、本社：大阪市浪速区）は、2025年11月25日（火）より、パソコン工房 WEB サイトおよび全国のパソコン工房・グッドウィル各店舗にて、パソコン工房セレクト商品『31in1 精密ドライバーセット』を順次販売いたします。

■ パソコン工房セレクト商品『31in1 精密ドライバーセット』

パソコン工房セレクト商品『31in1 精密ドライバーセット』は、パソコン、時計、メガネ、玩具など様々なメンテナンスに対応できる精密ドライバーセットです。30種類のビット(先端工具)を付属しており、さまざまなネジに対応することができます。また、ビットはマグネット式で外れにくく、ネジを吸着させることが可能です。

◇ パソコン工房セレクト商品『31in1 精密ドライバーセット』商品情報

商品名：31in1 精密ドライバーセット ( UNI-TL04 )販売価格：1,280円https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1188430&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20251125_1&utm_content=nonpay

◇ 31in1 精密ドライバーセット ( UNI-TL04 )内容物

延長ロッド×1ドライバービット×30

◇ パソコン工房オリジナル・セレクト商品 特集ページ

https://www.pc-koubou.jp/pc/pb_products.php?utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20251125_1&utm_content=nonpay

