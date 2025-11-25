【新商品】一心たん助通販、『柚子塩仙台仕込み牛タン』を11/25(火)より発売開始！爽やかな柚子の香りと仙台仕込みの旨味を堪能できる、食卓を格上げするこだわりの逸品が新登場

株式会社Globridge

株式会社Globridge（グロブリッジ、本社：東京都港区赤坂、代表取締役：大塚 誠）が運営する都内5店舗を展開中の人気焼肉店『一心たん助』の通販にて、新商品【柚子塩仙台仕込み牛タン（180g／税込3,500円）】を発売いたします。独自製法で引き出した柚子の爽やかさと仙台仕込みの牛タンが織りなす、家庭で手軽に専門店クオリティを楽しめる逸品。ご飯にもお酒にも合う万能な味わいで、日常の食卓をワンランクアップさせる商品として2025年11/25(火)より登場いたします。

柚子塩仙台仕込み牛タン 税込3,500円

■ 商品概要

【商品名】柚子塩仙台仕込み牛タン

【内容量】180g

【販売価格】税込3,500円

▼通販サイトURL▼

https://tansukeshop.base.shop/(https://tansukeshop.base.shop/)



■ 商品特徴

１. 独自製法で引き出す、柚子の「爽やかさ・キレ・ほのかな苦味」

柚子の魅力である「香り・酸味・ほのかな苦味」を最大限に引き出すために、独自の製法を採用。

爽快さと深みが共存した味わいは、肉厚の牛タンと抜群にマッチします。

２. 噛むたび広がる、香り豊かな柚子の風味

口に含んだ瞬間に感じる柚子の爽やかさと、噛むほどに広がる香りが食欲を刺激。

牛タンの旨味との調和が生む、他では味わえない心地よい余韻が楽しめます。

３.ご飯にもお酒にも合う「万能タイプ」

柚子のキリッとしたアクセントが温かいご飯との相性抜群。

また、爽やかな塩味がビールやレモンサワー、ハイボールなどの酒類ともよく合い、

「晩酌の主役」としても最適です。

４. いつもの食卓をワンランクアップさせるプレミアム感

ご家庭でも専門店の味わいを楽しめるこだわりの牛タン。

普段の食卓はもちろん、贈り物や特別な日にも喜ばれる、ワンランク上の逸品です。



▪️一心たん助の「こだわり」仙台仕込みの本格牛タンを、最高の状態でお届け

一心たん助の牛タンは、牛タンの本場・仙台で受け継がれてきた伝統の仕込み技術をベースに、専門店ならではの丁寧な熟成加工を施しています。

じっくりと時間をかけて旨味を引き出すことで、牛タン特有のコクと深みを最大限に引き出しました。

その厚みからは想像できないほど、歯切れがよくジューシーな食感は、表面に入れた繊細なスリット（切れ込み）によるもの。

このひと手間が、焼き上げた瞬間の香ばしさと、噛んだ瞬間にあふれ出す肉汁を生み出し、まさに“旨味の爆発”とも言える味わいを実現しています。

口に運べば、その一枚がどれほどの手間と技で仕上げられているかを、体感として感じていただけるはずです。



▪️一心たん助グループが提供する「牛タンエンターテイメント」

牛タン専門店『焼肉 一心たん助』グループは、都内5店舗で連日行列をつくる話題店。そのモットーは「牛タンを通じてお客様に笑顔と幸せをお届けする」こと。ホスピタリティあふれる接客と活気ある店舗運営で、多くのお客様に愛されています。

創業当初から掲げるのは、「仙台牛タンの食べ放題」という新しい焼肉体験。サクッとした歯切れとプリッとした柔らかさが特徴の牛タンはもちろん、上カルビ、特選ハラミ、赤身の希少部位など、素材にこだわり抜いた肉をご提供しています。

さらに、目の前で炙って仕上げる名物「肉寿司」は、SNSでも話題の人気メニュー。単なる焼肉食べ放題ではない、“エンターテイメントとしての焼肉”を提供することが一心たん助の流儀です。

スタッフ一人ひとりの細やかな気配りと、笑顔あふれる接客も、お客様から高い評価をいただいております。

-----------

▼通販サイトURL▼

https://tansukeshop.base.shop/

▼一心たん助公式URL

■公式Instagram

https://instagram.com/tansuke_official?igshid=YmMyMTA2M2Y=

■公式Twitter

https://mobile.twitter.com/isshintansuke

■公式TikTok

https://www.tiktok.com/@tansuke_official

■公式Youtube

https://youtube.com/channel/UCtZOHt4kRqd9-NuSBjOudyQ

-----------

＜ 株式会社Globridge会社概要 ＞

■会社名 ： 株式会社Globridge (グロブリッジ)

■所在地 ： 東京都港区赤坂2丁目14-11 天翔オフィス赤坂701

■代表者 ： 代表取締役 大塚誠

■事業内容 ： 飲食店の経営、コンサルティング、プロデュース

■店舗数 ： 東京都・埼玉県・神奈川県・愛知県・大阪府・京都府・兵庫県・茨城県・北海道 など約250店舗（フランチャイズ店舗・VR店舗含む）

■設立 ：2008年9月

■URL ：http://www.globridge.co.jp/