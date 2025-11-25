Jicoo、複雑なチーム商談を完全自動化へ。「営業＋技術」のペア調整や稼働上限設定で、複雑なチーム体制でも公平な予約分配を実現

ジクー株式会社

チームを効率化する予約プラットフォーム「Jicoo」を運営するジクー株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：鈴木真一郎、以下「Jicoo」）は、かねてより多くのご要望をいただいていた「担当者自動割当（ラウンドロビン）」機能の大幅な強化・改善を実施したことをお知らせします。

新たな「割当リスト」機能の実装により、「営業担当（必須）＋技術担当（選択）」といった複雑な条件（AND/OR条件）での同席調整や、「月間〇時間まで」といった担当者ごとの稼働上限を考慮した自動割り当てが可能になります。 従来の均等割り当てでは対応できなかった「複雑なチーム体制」や「メンバー間の業務負荷の偏り」という課題を解決し、組織全体のリソース最適化と、機会損失のないスムーズな商談・面談設定を実現します。

高度化する組織の課題

近年、インサイドセールスとフィールドセールスの分業や、エンジニア同席商談の増加など、企業における商談・面談の体制は複雑化しています。 これまで、複数名が関わる日程調整においては、「特定のスキルを持つメンバーが必須」などの条件を手動でパズルのように調整したり、「優秀なメンバーに予約が集中して疲弊する」といった業務負担の偏りが大きな課題となっていました。 今回の機能強化は、こうした組織課題を解決し、チーム全体の生産性を最大化するために実施されました。

新機能「割当リスト」による主な改善点

新しい「割当リスト」機能では、従来のラウンドロビン機能を大幅に拡張し、以下の設定が可能になりました。

1. 柔軟な割り当てルールの設定（AND/OR条件）

複数のメンバーやチームを「かつ (AND)」と「または (OR)」で自由に組み合わせた条件設定が可能です。

活用例：「Aさん（営業）」かつ「Bさん（技術）または Cさん（技術）」

→営業からAさん、技術からBさんかCさんのどちらか1名、合計2名が必ず予約に参加する体制を自動で構築できます。

2. 担当者ごとの稼働時間制限

担当者ごと、またはグループ単位で「1日あたり」「1週間あたり」「1ヶ月あたり」の予約受付時間の上限を設定できます。

活用例：「リーダー（月次上限1000分）」「メンバー（日次上限120分）」

→上限に達したメンバーは自動で割り当て対象から除外され、チームリーダーや特定メンバーへの過度な業務負担を防止します。

3. 3つの高度な割り当て方式

チームの運用方針に合わせて、3つの割り当て方式から選択できます。

均等配分: 最も予約が少ないメンバーを優先し、全員に均等に割り当てます。

優先度配分: 設定した優先度（高～低）に基づき、上位の担当者から順に割り当てます。（例：プライマリ担当者を優先し、上限に達したらバックアップ担当者が対応）

順繰り配分: 登録順にメンバーを順番に割り当てます。

活用シーンの具体例

例1: 複数部門の協力体制（セールス ＋ 技術サポート）

設定: ［条件1: Aさん(営業) OR Bさん(営業)］ かつ ［条件2: Cさん(技術) OR Dさん(技術)］

動作: 営業部から1名、技術部から1名、合計2名が必ず参加する予約枠を自動で提示します。

例2: プライマリとバックアップ担当者

設定: 割当方式を「優先度配分」に設定。

［ルール1（優先度: 高）: Aさん OR Bさん（日次上限: 各120分）］

［ルール2（優先度: 低）: Cさん OR Dさん（制限なし）］

動作: まずAさん・Bさんに予約を割り当て、両者が上限に達した場合のみ、Cさん・Dさんが対応します。

例3: チームリーダーの負荷分散

設定: 割当方式を「均等配分」に設定。

［条件1: Aさん(リーダー、月次上限: 1000分) OR Bさん(メンバー、日次上限: 180分) OR Cさん(メンバー、日次上限: 180分)］

動作: メンバー全員に予約を分散しつつ、各メンバーの上限を超えないよう自動調整します。

今後の展開

Jicooは「時空を超えて人と仕事がなめらかにつながる世界を創る」をミッションに掲げ、あらゆるリソースを予約可能にするプロダクトを提供してまいります。今後もAIを活用した機能強化や外部サービスとの連携を通じて、企業のDX推進と生産性向上を支援してまいります。

Jicooについて

日程調整ツール、予約システム、サービス（知識・スキル・経験）・決済までワンストップで実現するミーティングプラットフォームを運営しています。

無料トライアルはこちらから: https://www.jicoo.com/

ジクー株式会社（Jicoo, Inc.）について

URL：https://jicoohq.com

会社名：Jicoo, Inc.（ジクー株式会社）

所在地：東京都台東区浅草橋5丁目2-3鈴和ビル2F

代表者：代表取締役社長 鈴木真一郎

設立日：2020年4月

事業内容：予約プラットフォーム「Jicoo」の運営

※記載された商品名、各製品名は各社の登録商標または商標です。