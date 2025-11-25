もと専業主婦が39歳で初就職。109、居酒屋を経てドムドム社長になった異色の経歴の著者、初のエッセイ『39歳、初就職。』が11月27日に発売！

株式会社世界文化ホールディングス

世界文化社は、異色の経歴からドムドムハンバーガー社長に就任した藤崎忍さんによるエッセイ『39歳、初就職。』を11月27日（木）に発売いたします。

夫の病をきっかけに、専業主婦が39歳で初就職。

結婚、病、就職、転職、介護、クビ…「食っていくため」就職してから七転八倒たどり着いたのは、まさかの「ドムドムハンバーガー社長」の肩書だった。人も利益も大切にしながら、いい仕事をするには……？そんな問いに向き合い、もがきながら歩む著者の姿に、温かな刺激をもらえるエッセイです。

◆ 異色の経歴のドムドムハンバーガー女性社長・藤崎さんによる希望のエッセイ

＜異例の経歴＞

・夫の病をきっかけに39歳で専業主婦から初就職。

・介護の傍ら渋谷１０９のアパレル店で小さなことから改善を重ねるうちに、売上を倍増させたが転職を余儀なくされる。

・新橋に居酒屋を開店、みるみるうちに予約必須の人気店に。夫の介護の傍ら2軒目を出店。

・常連にみこまれドムドムハンバーガー商品開発担当として転職。

・最初の商品をヒットさせ、わずか９カ月で社長に就任、3年目に黒字化を果たした。

◆ 異例の業績改善達成の裏にあった今の時代に必要な仕事哲学

＜人も利益も自分も大切に＞

利益や成果から目をそらせない、働いてお金を稼ぐことの難しさ。感情をもった他者同士で働いていくことの難しさ。人も利益も、そして自分も大切にしながら、「いい仕事」をするには……その問いに常に向き合い、異色のキャリアでもがきながら歩んできた藤崎さんの等身大の言葉を綴ります。

◆ 自身や他者の弱さ・感情を大切にする考え方にある、温かな言葉と視点

＜仕事と感情＞

『「仕事は仕事、感情を挟まない」などと割り切れない私が、仕事や人生の窮地に立たされたとき、何を考えどう選択してきたか。そこで自身の中にどんな感情の動きがあったのか。そういった私にとっての「仕事と感情」「自分と他者」の関係をじっくり見つめ直して、本音と葛藤をまとめたのが、本書です。』-「はじめに」より

◆ 感謝を込めて！「３９どむそうくん」オリジナルグッズをプレゼント！

本書の「39歳」と感謝の「サンキュー」にちなみ、オリジナルデザインの「39（サンキュー）どむぞうくん」が爆誕しました！ ここでしか手に入れられない貴重なグッズをゲットできる機会をお見逃しなく！

●『39歳、初就職。』の感想をお寄せ下さった方の中から抽選で30名様に「39（サンキュー）どむぞうくん」（名前：しのこ）ぬいぐるみをプレゼント

「39（サンキュー）どむぞうくん」（名前：しのこ）

【応募期間】

2025年11月27日～2026年1月12日23時59分

【当選者数】

30名様

【プレゼント内容】

『39歳、初就職』発売記念「39（サンキュー）どむぞうくん」（しのこ）ボールチェーンぬいぐるみ

【応募方法】

世界文化社が指定するフォームに、『39歳、初就職。』をお読みいただいた感想をお寄せください。

●書店購入特典！「39（サンキュー）どむぞうくん」オリジナルステッカー

特典ご協力書店様で、書籍購入の方にステッカーをプレゼントいたします。こちらもここでしか手に入らない、３９（サンキュー）どむぞうくんデザインです。

◆ 著者プロフィール

●藤崎 忍（ふじさき しのぶ）

1966年7月、東京都墨田区生まれ。短大卒業後、区議会議員の男性と結婚。主婦として子育てなどに奔走していたが、39歳の時に夫が病に倒れ、生活のために就活。渋谷109のアパレルショップに就職。小さなことから改善を重ねるうちに、売り上げを倍増させる。5年間働いた後、2011年から東京・新橋に居酒屋を開店。みるみるうちに予約の取れない人気店になる。夫の介護の傍ら、翌年には2軒目を出店。常連に見込まれ、17年にドムドムハンバーガーの新商品開発担当として転職。「厚焼きたまごバーガー」をヒットさせ、わずか9カ月で社長に就任。テレビ朝日系「激レアさんを連れてきた」テレビ東京系「ガイアの夜明け」出演等。

※藤崎の『崎』の 正式表記はたつさき

◆ 刊行概要

『39歳、初就職。』

■著：藤崎 忍

■発売日：2025年11月27日（木）

■定価：1,650円（税込）

■仕様：四六判・264ページ

■発行：株式会社世界文化社

https://books.sekaibunka.com/book/b10151964.html

https://www.amazon.co.jp/dp/4418226001

