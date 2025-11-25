LaLoka Labs、株式会社ブランドクラウドと連携し顧客紹介に関する業務委託契約を締結

合同会社LaLoka LabsLaLoka Labs、株式会社ブランドクラウドと連携し顧客紹介に関する業務委託契約を締結

合同会社LaLoka Labs（ラロカラボ）(https://lalokalabs.co/ja/)（所在地：東京都、代表社員CEO：イクバル・アバドゥラ）（AIマーケティング支援サービス「Kafkai（カフカイ）(https://kafkai.com/ja/)」を開発・販売）は、株式会社ブランドクラウド（所在地：東京都港区、代表取締役：加藤卓也）と顧客紹介に関する業務委託契約を締結しました。

この提携により、LaLoka Labsは、ブランドクラウドが提供する以下2つのサービスを紹介・提案する体制が整いました。

* ブランド価値向上支援「ブランドリフティング」

* オンライン風評被害対策「風評被害クラウド」

企業のデジタルプレゼンスにおける信頼性向上とレピュテーションリスクの軽減を、AIとクラウドを活用した形で支援します。

ブランドクラウド社のサービス紹介

■ ブランドリフティング

企業の「見られ方」を分析し、信頼性やブランドイメージを高めるための改善施策を提案・実行する支援サービス。検索結果、評判、ソーシャルメディア分析などを総合的に活用し、ブランド価値向上を図ります。

■ 風評被害クラウド

検索エンジン上のネガティブな検索候補・キーワードを検出・対処し、企業のレピュテーションを守るためのクラウド型対策ツールです。長期的な被害抑制と再発防止にも対応します。

※ブランドクラウド社は、企業や個人の評判リスクを可視化・分析し、風評被害対策やブランド価値向上を支援するクラウドサービスを提供しています。 同社が公表している事例では、特定企業において高い成果（例：再発防止率やリピート率の向上）を実現していますが、数値はあくまで同社公表情報に基づく一般的な説明であり、結果は個別案件により異なります。

今後の展開

当社は今後も、企業がデジタル時代においてブランド価値を維持・向上できるよう、適切なパートナーとの連携を通じて支援を続けてまいります。 本契約を通じて、より多くの企業が安心してオンライン上のブランド課題に取り組める環境づくりを推進いたします。

Kafkai（カフカイ）について

Kafkaiは、LaLoka Labsが開発・提供するAIコンテンツ生成およびSEO・競合分析ツールです。中小企業から大手企業まで幅広い導入実績があり、Web集客とブランド戦略を支えるプラットフォームとして活用されています。

公式サイト：https://kafkai.com/ja

株式会社ブランドクラウドについて

企業のブランド価値と評判を守るクラウドサービスを提供。ブランドリスクの可視化・分析・対応支援を通じて、企業の健全な成長と信頼構築を支援しています。

詳細：https://solution.brandcloud.co.jp

会社概要

* 会社名：合同会社LaLoka Labs

* 所在地：東京都

* 代表者：イクバル・アバドゥラ

* 事業内容：AIライティングツール「Kafkai」の開発・運営

本件に関するお問い合わせ

LaLoka Labs 広報担当

Email：support@kafkai.com

Web：https://kafkai.com/ja/