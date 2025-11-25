封筒メーカーの女性社員 封筒女子部による都市養蜂

「門仲はちみつ」に続き、蜂蜜酒(ミード)を新発売！

株式会社ムトウユニパック（本社：東京都江東区永代1-7-12、代表取締役会長：武藤佳資）は、

はちみつを主原料とする醸造酒「蜂蜜酒(ﾐｰﾄﾞ)」を2025年11月25日より販売します。

ワインのような奥深さとはちみつ由来の優しい甘さが特徴で、食前・食後酒としてはもちろんチーズやナッツなどとあわせてもお楽しみいただけます。人類最古のお酒 蜂蜜酒(ﾐｰﾄﾞ)をぜひご堪能ください。

門仲はちみつ蜂蜜酒

商品名：「門仲はちみつ 蜂蜜酒」(ﾐｰﾄﾞ)

アルコール度数：10％ 原材料：国産蜂蜜100％

内容量：200ml、販売価格：1,800円(税込み1,980円)

内容量：500ml、販売価格：4,000円(税込み4,400円)

製造所：BEE FRIENDSHIP 醸造所

販売者：株式会社ムトウユニパック/MONNAKA BEE BASE

「門仲はちみつ 蜂蜜酒」(ﾐｰﾄﾞ)について

蜂蜜酒/ミードとは人類最古のお酒とも言われており、ヨーロッパを中心に古くから親しまれている歴史あるお酒です。欧米ではハニーワインとも呼ばれています。私たちはこのロマンあふれるお酒を多くの方に知っていただくため、今回の商品開発にいたりました。蜂蜜酒(ミード)の製造は、東京浅草 隅田公園のほとりにあるはちみつ専門店 完熟屋 BEE FRIENDSHIP 醸造所にブレンド調整を委託。蜂蜜専門店で造られた高品質な蜂蜜酒です。天然素材を楽しんでいただけるように酸化防止剤や香料は一切使用していません。

蜂蜜酒_醸造タンク

門仲はちみつストーリー

隅田川に架かる永代橋、その近くにある封筒メーカーの本社ビル屋上にみつばちの巣箱があります。2022年女性社員が中心となり、特定非営利活動法人 江東区ハニービー・プロジェクトから指導を受けながら都市養蜂を開始しました。様々な困難を乗り越えながらみつばちのお世話をしています。春にはさくらの花からとれたはちみつ、初夏からは芳醇な香りが特徴の百花蜜が採れます。

「門仲はちみつ」をもっと多くの方に知っていただくために新商品を開発しました。









養蜂担当_全面蜜蓋



門仲はちみつ

味わいと飲み方

はちみつの甘さがありながらも洗練された上品な味の蜂蜜酒(ﾐｰﾄﾞ)です。

蜂蜜酒本来の香りや甘みを楽しみたい方はよく冷やしてストレートかロックで、すっきり爽やかに飲みたい方はソーダ割がおすすめです。結婚祝いや誕生日など特別な日、大切な人へのプレゼントやイベントの記念品、女子会やパーティーにどうぞ。

お酒は20歳になってから

門仲はちみつ蜂蜜酒ラベル