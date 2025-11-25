¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¶È³¦¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤¿·×31¼Ò¤¬±©ÅÄ¤Ë½¸·ë¡ÖHANEDA EXPO 2025¡×ÅÐÃÅ¡¦Å¸¼¨¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÄÉ²Ã¸ø³«¡ª
¡ÁTOPPAN¤Ë¤è¤ë±ó³Ö¥í¥Ü¥Ã¥È¼Â¾Ú¤ä¡¢ANA¡¦JAL¤Ê¤ÉÅÐÃÅ¼Ô¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤â³«ºÅ¡Á
ÆüËÜ¶õ¹Á¥Ó¥ë¥Ç¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò±©ÅÄÌ¤ÍèÁí¹ç¸¦µæ½ê¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂçÅÄ
¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§ÂçÀ¾ ÍÎ¡¢°Ê²¼¡Ö±©ÅÄÌ¤ÍèÁí¸¦¡×¡Ë¤¬¡¢2025 Ç¯11 ·î27 Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á28
Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖHANEDA EXPO 2025 ¡Á¥ß¥é¥¤¤Î¶õ¹ÁÅÔ»ÔÅ¸¼¨¡Á¡×¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ÃíÌÜ¤Î¥«¥ó
¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹ÅÐÃÅ¼Ô¤ª¤è¤Ó½ÐÅ¸ÆâÍÆ¤ÎÄÉ²Ã¾ðÊó¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¶õ¹Á¡¦¹Ò¶õ¶È³¦¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¡Ö¶õ¹ÁÅÔ»Ô¡×ÆÃ²½·¿Å¸¼¨²ñ¤È¤·¤Æ¡¢À¸À®AI¡¦¥»
¥ó¥·¥ó¥°µ»½Ñ¡¦¥í¡¼¥«¥ë5G¡¦¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡¦¸ÜµÒÂÎ¸³¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂç¼ê´ë¶È¤äÀèÃ¼µ»½Ñ¤¬°ì
Æ²¤Ë½¸·ë¤·¤Þ¤¹¡£ÀèÃ¼µ»½Ñ´ë¶È¤ÎÅ¸¼¨¤Ë²Ã¤¨¡¢ÅÔ»Ô³«È¯¡¢±§Ãè»ö¶È¡¢AI¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¢¥µ
¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Þ¤ÇÂ¿ºÌ¤ÊÊ¬Ìî¤ò²£ÃÇ¤¹¤ë¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ HANEDA EXPO 2025 ºÇ¿·¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¡ÊÄÉ²Ã¸ø³«¾ðÊó¡Ë
¡üTOPIC 1¡§EXPO²ñ¾ì¤«¤é±ó³ÖÁàºî¡ª
TOPPAN¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î¡ÖTransBots®¡×¤Ë¤è¤ë»ÜÀß´ÉÍýDX¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼Â±é
¡¦³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯11·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á28Æü¡Ê¶â¡Ë10:00¡Á17:00
¡¦Áö¹Ô¾ì½ê¡§HANEDA INNOVATION CITY® 2³¬¥¾¡¼¥óKÉÕ¶á
TOPPAN¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢3¼¡¸µ²¾ÁÛ¶õ´Ö¤òÍøÍÑ¤·¤Æ°Û¼ïÊ£¿ôÂæ¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò±ó³Ö¤Ç´ÉÍý¡¦Áàºî¤Ç¤¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¥¤¥ó¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡ÖTransBots®¡×¤Î¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢EXPO²ñ¾ì¡Ê¥³¥ó¥°¥ì¥¹¥¯¥¨¥¢±©ÅÄ¡Ë¤«¤é¡¢Solid Surface¼Ò¤¬³«È¯¤·¤¿±ó³ÖÀ©¸æ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÊÀ¶ÁÝ¥í¥Ü¥Ã¥È¡¦±¿ÈÂ¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î·×2Âæ¡Ë¤ò±ó³ÖÁàºî¡£HANEDA INNOVATION CITY®2³¬¥¾¡¼¥óK¼þÊÕ¤òÁö¹Ô¤µ¤»¡¢¤½¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î°ÌÃÖ¾ðÊó¤ò¡ÖTransBots®¡×¤Ë¼è¤ê¹þ¤ß¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¥¤¥ó¾å¤Ç´ÉÍý¤¹¤ë¼¡À¤Âå¤Î»ÜÀß´ÉÍý¥â¥Ç¥ë¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
TOPPAN¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
TOPPAN¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢¡Ö°õºþ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡Ö¾ðÊó¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó»ö¶ÈÊ¬Ìî¡×¡¢¡ÖÀ¸³è¡¦»º¶È»ö¶ÈÊ¬Ìî¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹»ö¶ÈÊ¬Ìî¡×¤Î3Ê¬Ìî¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Éý¹¤¤»ö¶È³èÆ°¤ò¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¿·µ¬»ö¶È¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¡¢»ö¶È³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
https://www.holdings.toppan.com/ja/
¡üTOPIC 2¡§¹Ò¶õ¡¦±§Ãè¡¦¥¨¥ó¥¿¥á¡¦¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ê¤É¡¢Â¿Ê¬Ìî¤Î¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤¬Ì¤Íè¤Î¶õ¹ÁÅÔ»Ô¤ò¸ì¤ë¡ªÃíÌÜ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹
¡¡Ö¶õ¤È±§Ãè¤Î½Ð²ñ¤¦¾ì½ê ¡½¡½ ¶õ¹Á¤¬Âó¤¯Ì¤ÍèÁü¡×
¡¦Æü»þ¡§11·î28Æü¡Ê¶â¡Ë12:50 - 13:50
¡¦ÅÐÃÅ¼Ô¡§
ÀÄÌÚ±Ñ¹ä»á¡Ê±§Ãè¥¨¥Ð¥ó¥¸¥§¥ê¥¹¥ÈⓇ¡¿°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍSpace Port Japan ÁÏ¶ÈÍý»ö¡Ë
Æâ»³ ¹À»á¡Ê¥¹¥«¥Ñ¡¼£Ê£Ó£Á£Ô³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
·§Ã«ÂçÃÏ»á¡Ê£Á£Î£Á¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ¥°¥ë¡¼¥×·Ð±ÄÀïÎ¬¼¼ »ö¶È¿ä¿ÊÉô ±§Ãè»ö¶È¥Á¡¼¥à ¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡Ë
ÅìÅç À¿»á¡ÊÆüËÜ¹Ò¶õ³ô¼°²ñ¼Ò ¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥óËÜÉô »ö¶È³«È¯Éô ±§Ãè¥°¥ë¡¼¥× ¥°¥ë¡¼¥×Ä¹¡Ë
³ÈÂç¤òÂ³¤±¤ë±§Ãè¥Ó¥¸¥Í¥¹»Ô¾ì¡£ÆüËÜ¤ÎÄ©Àï¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢¹Ò¶õ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È±§Ãè¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò·Ò¤°²Í¤±¶¶¤È¤·¤Æ¤Î¡È¥¹¥Ú¡¼¥¹¥Ý¡¼¥È¡É¤ò¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë¡¢¿·¤·¤¤±§Ãè»º¶È¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£À¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¹¤¬¤ë±§Ãè·ÐºÑ·÷¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÆüËÜ¤¬ÉÁ¤¯Ì¤ÍèÁü¤È¶¥ÁèÎÏ¶¯²½¤ÎÆ»¶Ú¤ò¶¦Í¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¤ß¤É¤³¤í¡ä¡¦¹ñÆâ³°¤Î¡È¥¹¥Ú¡¼¥¹¥Ý¡¼¥È¡ÉÆ°¸þ¤È²ÄÇ½À
¡¦±§Ãè¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î³ÈÂç¤È¤È¤â¤ËÂó¤«¤ì¤ë¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤ÈÌ¤Íè¤ÎÁªÂò»è
¢¡ÖÅÔ»Ô¤¬ÉñÂæ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ ¨¡ ÂÎ¸³¤È¥¢¡¼¥È¤¬ÀÚ¤ê³«¤¯Ì¤Íè¤ÎÅÔ»Ô¡×
¡¦Æü»þ¡§11·î28Æü¡Ê¶â¡Ë14¡§10¡Ý15¡§00
¡¦ÅÐÃÅ¼Ô¡§¿ù»³ ±û»á¡Ê¿·ÎÎ°è³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¡ß ¾®¶¶ ¸»ù»á¡ÊThe Human Miracle³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
2025Ç¯10·î¤ËÊÄËë¤·¤¿Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡£¤½¤ÎÇ®µ¤Îä¤á¤ä¤é¤ÌÃæ¡¢¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡Ö¤¤¤Î¤Á¤Î¤¢¤«¤·¡×¤òÅý³ç¤·¤¿¿ù»³»á¤È¡¢ºÅ»ö´ë²è¤ò¸£°ú¤·¤¿¾®¶¶»á¤¬±©ÅÄ¤ÇÅÐÃÅ¤·¤Þ¤¹¡£È¾Ç¯´Ö¤ÎÉñÂæÎ¢¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÎÈ¯ÁÛ¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢2027Ç¯²£ÉÍ¹ñºÝ±à·ÝÇîÍ÷²ñ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡È¼¡¤Ê¤ëÌ¤ÍèÅÔ»Ô¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¡É¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¤ß¤É¤³¤í¡ä
¡¦ËüÇî¤«¤é¼¡¤Î²ÖÇî¤Ø¡½¡½Ì¤ÍèÅÔ»Ô¤Å¤¯¤ê¤ËÀ¸¤¤ë¥ê¥¢¥ë¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É
¡¦ËüÇîÍè¾ì¼ÔÌó2,500Ëü¿Í¤¬ÂÎ´¶¤·¤¿¡Ö¶Ã¤¤ÎAI¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë±é½Ð¡×¤¬Âó¤¯¡¢¿·¤¿¤ÊÅÔ»ÔÂÎ¸³¤Î¥Ò¥ó¥È
¢¨Íè¾ì¼Ô½ÐÅµ¸µ¡§Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤è¤ê
£¡ÖÆüËÜ¤ò¼é¤ë¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ÎÅ¸Ë¾¡½¹Ò¶õ¥¤¥ó¥Õ¥é¤«¤é´ë¶È¤Þ¤Ç¡×
¡¦Æü»þ¡§11·î28Æü(¶â)16¡§00-17¡§00
¡¦ÅÐÃÅ¼Ô¡§Ê¿ ¾ÌÀ»á¡Ê½°µÄ±¡µÄ°÷/½éÂå¥µ¥¤¥Ð¡¼°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÂç¿Ã¡Ë
³Æ¹ñ¤Ç¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤Ø¤Î·Ù²ü¤¬°ìÁØ¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÀ¯ºö¤äµ¬À©²þ³×¤ÎºÇÁ°Àþ¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊ¿¾ÌÀ»á¤¬ÅÐÃÅ
¤·¤Þ¤¹¡£¹Ò¶õ¥¤¥ó¥Õ¥é¤«¤é´ë¶ÈËÉ±Ò¤Þ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ò¼è¤ê´¬¤¯¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î¸½¾õ¤È²ÝÂê¡¢¤½¤ÎÎ¢Â¦¤Ç¿Ê¤àÀ¯ºö¤Å¤¯¤ê¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡È¹ñ²È¤ò¼é¤ë¼¡À¤Âå¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÀïÎ¬¡É¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¡ÖEmotional Airport¡Á¡É¿´¤¬¤¦¤´¤¯¡ÉÌ¤Íè¤Î¶õ¹Á¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤È¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤È¤Ï¡×
Ä¹Ç¯¡¢¶õ¹ÁÀß·×¤Ë·È¤ï¤ë°´Àß·×¤¬¡¢¿Í¤Î¿´¤ËÆÏ¤¯¶õ¹Á¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤Îºß¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦Æü»þ¡§2025Ç¯11·î27Æü(ÌÚ)15¡§40-16¡§10
¡¦ÅÐÃÅ¼Ô¡§ËÜÅÄ ¾¡Ê¿»á¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò°´Àß·× ¼¹¹ÔÌò°÷ ¸òÄÌ¥¤¥ó¥Õ¥é¥É¥á¥¤¥óÄ¹¡Ë
¶õ¹Á¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤¬Âç¤¤¯ÊÑ³×¤¹¤ëÃæ¡¢¡ÖEmotional Airport¡×¤ò·Ç¤²¡¢¶õ¹Á¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤Î¿·¤·¤¤²ÁÃÍÁÏÂ¤¤ËÄ©¤à³ô¼°²ñ¼Ò°´Àß·×¤è¤êËÜÅÄ¾¡Ê¿»á¤¬ÅÐÃÅ¤·¤Þ¤¹¡£ÍøÍÑ¼Ô¤Î¡È¿´¤¬Æ°¤¯¡ÉÂÎ¸³Àß·×¤«¤é¡¢ÅÔ»Ô¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¿·¤¿¤Ê¶õ¹ÁÁü¤Þ¤Ç¡¢¡ÈÌ¤Íè¤Î¶õ¹Á¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤È¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡É¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¤½¤ÎÂ¾¤ÎÃíÌÜÅÐÃÅ¥×¥í¥°¥é¥à¡§
ÅÐÃÅ¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://x.gd/T2P0a
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡§
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¾Î ¡§HANEDA EXPO 2025 ¡Á¥ß¥é¥¤¤Î¶õ¹ÁÅÔ»ÔÅ¸¼¨¡Á
³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯11·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á28Æü¡Ê¶â¡Ë
Å¸¼¨¡§10»þ¡Ý17»þ¡¢¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡§12»þ¡Ý17»þ
²ñ¾ì¡§HANEDA INNOVATION CITY® ZONE J 1³¬ ¡Ö¥³¥ó¥°¥ì¥¹¥¯¥¨¥¢±©ÅÄ¡×
¥×¥í¥°¥é¥à¡§Å¸¼¨¡§½ÐÅ¸´ë¶È¤Ë¤è¤ë¥Ö¡¼¥¹Å¸¼¨¡¢ÀèÃ¼µ»½Ñ¤ÎÅ¸¼¨
¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹: ¶È³¦¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥À¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó
ÌµÎÁ»öÁ°Æþ¾ìÅÐÏ¿¡§
https://hanedaexpo-officialticket.eventos.tokyo/web/portal/1161/event/14925/users/login
¡ÊÅÐÏ¿´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á11·î28Æü¡Ê¶â¡Ë¡Ë
¢£HANEDA EXPO2025¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¡§
Âè5²ó¤ò·Þ¤¨¤ëº£²ó¤Ï¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤ò¡Ö¶õ¹Á¡×¤«¤é¡Ö¶õ¹ÁÅÔ»Ô¡×¤Ø¤È¿Ê²½¡£À¸À®AI¡¢¥»¥ó¥·¥ó¥°µ»½Ñ¡¢¥í¡¼¥«¥ë5G¡¢¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡¢¸ÜµÒÂÎ¸³¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤¬¿Ê¤àÀèÃ¼µ»½Ñ¤¬°ìÆ²¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦»ö¶ÈÅ¸¼¨¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡§AI¡¦±§Ãè¡¦ÅÔ»Ô³«È¯¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¼¡À¤Âå¤òÀÚ¤êÂó¤¯ÀèÃ¼µ»½Ñ¤ÈÌ¤ÍèÅÔ»Ô¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÄó¼¨¡¦¸òÎ®¡¦¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Î¾ì¡§¶È³¦¤ÎÏÈ¤ò±Û¤¨¤¿½Ð²ñ¤¤¤È¶¨¶È¤òÂ¥¤¹¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¥ó¥°
¢£»²²è´ë¶È¡§
¡ã¥´¡¼¥ë¥É¶¨»¿¡ä³ô¼°²ñ¼ÒÌîÂ¼Áí¹ç¸¦µæ½ê
¡ã¥·¥ë¥Ð¡¼¶¨»¿¡ä
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥³¥Í¥¯¥È³ô¼°²ñ¼Ò
SUSHI TOP MARKETING³ô¼°²ñ¼Ò
¡ã½ÐÅ¸´ë¶È°ìÍ÷¡ä
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥³¥Í¥¯¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡¢SUSHI TOP MARKETING³ô¼°²ñ¼Ò¡¢TOPPAN¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÆüËÜÅÅµ¤³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÁÐÆü¥Æ¥Ã¥¯¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥ë¥É¡¢
ÅìÍÎÅÅÁõ³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡¢»°É©½Å¹©µ¡³£¥·¥¹¥Æ¥à³ô¼°²ñ¼Ò¡¢»°É©½Å¹©¸òÄÌ¡¦·úÀß¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡¢²¬Ã«¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò°´Àß·×¡¢NTT¥Æ¥¯¥Î¥¯¥í¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥³¥ó¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¡¼¥¯¥¹¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡¢¾å³¤±×¹ÒÌÖÍí²Êµ»Í¸Â¸ø»Ê¡¢ÆüËÜ¶õ¹Á¥Ó¥ë¥Ç¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò
¡Ê½çÉÔÆ±¡Ë
¡ãÅÐÃÅ/¶¨ÎÏ´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¡ä
¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÌîÂ¼Áí¹ç¸¦µæ½ê¡¢ANA¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥³¥Í¥¯¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡¢SUSHI TOP MARKETING³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥Ö¥ó¶ä¹Ô¡¢ÌîÂ¼ÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÅìµÞÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÀ¤³¦ËÇ°×¥»¥ó¥¿¡¼¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡¢³ô¼°²ñ¼Ò°´Àß·×¡¢ÆüËÜ¶õ¹Á¥Ó¥ë¥Ç¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¹¥Ú¡¼¥¹¥Ý¡¼¥È¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢¥¹¥«¥Ñ¡¼£Ê£Ó£Á£Ô³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÆüËÜ¹Ò¶õ³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¿·ÎÎ°è³ô¼°²ñ¼Ò¡¢The Human Miracle³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¿¹¡¦ßÀÅÄ¾¾ËÜË¡Î§»öÌ³½ê¡¢³ô¼°²ñ¼ÒneoAI
¡ã±¿±Ä¶¨ÎÏ¡ä°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÁ´¹ñ¶õ¹Á»ö¶È¼Ô¶¨²ñ¡¢ÆüËÜ¶õ¹Á¥Ó¥ë¥Ç¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò
¡ã¸å±ç¡äÂçÅÄ¶è
¡ã¼çºÅ¡ä³ô¼°²ñ¼Ò±©ÅÄÌ¤ÍèÁí¹ç¸¦µæ½ê
¢£ºÇ¿·¾ðÊó¤ÎÈ¯¿®¤Ï¤³¤Á¤é¡§
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.hanedaexpo.com/
¸ø¼°X¡ÊTwitter¡Ë¡§https://x.com/hanedaexpo
¢£³ô¼°²ñ¼Ò±©ÅÄÌ¤ÍèÁí¹ç¸¦µæ½ê¡§
https://www.haneda-the-future.com/
±©ÅÄ¶õ¹Á¤ÎÎ¹µÒ¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤Î·úÀß¡¢´ÉÍý¡¦±¿±Ä¤òÃ´¤¦ÆüËÜ¶õ¹Á¥Ó¥ë¥Ç¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
±©ÅÄ¤ò¼´¤Ë¡¢¿Í¤äÃÏÊý¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ä¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°Åù¤Î²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¡ÖÃÏÊýÁÏÀ¸¡×¡¦¡Ö´Ñ¸÷³«È¯¡×»ö¶È¤ä¡¢ÆüËÜÈ¯¤Î¥¢¡¼¥È¡¦Ê¸²½¤ÎÈ¯¿®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡Ö¥¢¡¼¥È¡õ¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¡×»ö¶È¡¢±©ÅÄÈ¯¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¿Íºà³«È¯¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¡Ö¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡×»ö¶È¡¦¡Ö¾ðÊóÀïÎ¬¡×»ö¶È¤Ê¤É¤ËÄ©Àï¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦²ÁÃÍ¡¢Ì¤Íè¤òÁÏÂ¤¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§
¡ã½ÐÅ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡äê±©ÅÄÌ¤ÍèÁí¹ç¸¦µæ½ê ¾ðÊóÀïÎ¬»ö¶ÈÉô ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§meta-port@hfri-co.com
¡ã¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¡¦¤´¼èºà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡äê±©ÅÄÌ¤ÍèÁí¹ç¸¦µæ½ê ¹Êó¡¦PR¼¼ ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§press@hfri-co.com
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
±©ÅÄÌ¤ÍèÁí¹ç¸¦µæ½êHP
https://www.haneda-the-future.com/
HANEDA EXPO2025¸ø¼°HP
https://www.hanedaexpo.com/
HANEDA EXPO2025¸ø¼°X
https://x.com/hanedaexpo
