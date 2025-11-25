アジア太平洋地域商業印刷市場は、デジタルトランスフォーメーションと高品質印刷技術の革新を原動力に、年平均成長率（CAGR）4.91％で成長し、2033年までに3,016億米ドルに達すると予測されている

