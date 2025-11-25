25周年を迎えたmezzo piano junior(メゾピアノ ジュニア)が贈る、ファンイベント『Mezzo Fan Room Christmas Party』を12月7日（日）に1日限定開催！

株式会社ナルミヤ・インターナショナル

子ども服ブランドを手掛ける株式会社ナルミヤ・インターナショナル(本社：東京都港区、代表取締役社長執行役員：國京紘宇)が展開するジュニアブランド「mezzo piano junior（メゾピアノジュニア）」は、ブランド誕生25周年を記念し、ファンイベント『Mezzo Fan Room Christmas Party』を2025年12月7日（日）に1日限定で開催いたします。

本イベントは、メゾピアノジュニアのファンが集まる特別なお部屋「ファンルーム」をテーマに、25周年を記念してスタートした企画です。夏に初開催した『Mezzo Fan Room』には多くのご応募をいただき、高倍率の中から当選された方々にご来場いただきました。各回の入場前には待機列ができるほどの大盛況で、ブランドへの熱い思いとイベントへの期待があふれる人気イベントとなりました。

今回のクリスマスパーティーでは、25周年記念アイテムの先行販売や、大人気モデルによるメイクレッスン、デザイナー＆スタイリストと一緒に春夏のトレンドを学べるスタイリングレッスンなど、ファンルームならではの特別な体験をご用意しています。また、来場者にはささやかなクリスマスプレゼントも。

ファン同士で“好き”を語り合い、憧れのメイクに挑戦し、とっておきのお買い物やワークショップを楽しめる、トキメキが詰まった空間。メゾピアノジュニアの世界観を存分にご堪能いただける1日をお届けします。

■イベント概要

・イベント名：Mezzo Fan Room Christmas Party（メゾ ファンルーム クリスマスパーティー）

・開催日時：2025年12月7日（日）

2部制（第1部：10:30～13:00／第2部：14:00～16:30）

・会場：株式会社ナルミヤ・インターナショナル 本社ラウンジ

東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルB館9階

・定員：抽選で100名様（午前・午後の2部制／各回50名）

・参加費：無料

・参加方法：事前予約制（抽選）となります。

・予約受付期間：2025年11月22日（土）～11月30日（日）

・当選発表：2025年12月2日（火）以降、当選者へメールにてご連絡いたします。

・お申し込みURL：https://jp.surveymonkey.com/r/H7HH65B

■イベント内容

Room#001

My Pick My Bear ぬいぐるみカスタムワークショップ

メゾピアノジュニアオリジナルのくまちゃんチャームに、お好きなスウィートキャップやキラキラネックレスを自由に組み合わせて、世界にひとつだけのオリジナルチャームを作れる特別ワークショップを開催します。

自分用はもちろん、お友達とおそろいで持ってもかわいく、思い出に残る体験になること間違いなしです。

カスタムアイテムは、お手持ちのぬいぐるみのアレンジ用としてもおすすめです。

My Bear チャーム \3,300(税込)アソート柄スウィートキャップ \3,190(税込)25th キラキラネックレス \1,320(税込)【チャーム購入者限定プレゼント】イニシャルチャーム【チャーム購入者限定プレゼント】オリジナルBOX

Room#002

25周年だけのキラキラロゴトレーナーが先行発売

冬らしいキラキラをたっぷりまとった、メゾピアノジュニアの象徴的なロゴが目を引くガーリートレーナー。

メゾピアノらしいピンクと、コーデに取り入れやすいブラックの2色展開で、毎日の着こなしをかわいく彩ります。

キラキラロゴトレーナー \9,790(税込)

サイズ：S(140cm)、M(150cm)、L(160cm)

Room#003

MilleFee×メゾピアノ 大人気モデルによる特別メイクレッスン

メゾピアノガールスペシャルモデルのきい ( Instagram： @ki___0601(https://www.instagram.com/ki___0601/) )が、コスメブランド「MilleFee ( Instagram：@millefee_official(https://www.instagram.com/millefee_official/) )」の商品を使って初めてでも真似しやすい「毎日メイクのこだわりポイント」を教える、この日だけの特別メイクレッスンを開催！

さらに！MilleFee×メゾピアノのコラボアイテムが当日購入できちゃいます！

MilleFee オフィシャルサイト :https://www.millefee.jp/

メゾピアノガール スペシャルモデル

小日向 希衣（こひなた きい）

Cuugal専属モデルとして活躍し、現在は 3号連続で表紙を飾るなど、同世代から圧倒的な支持を集める大人気モデル。2024年にはメゾピアノジュニアのイメージモデルを務め、現在はメゾピアノガールのスペシャルモデルとしても活動中。親しみやすい着こなしと、トレンドを自分らしく取り入れた“お手本コーデ”が話題を呼んでいます。

当日は、各回定員15名の少人数制で、間近にきいのかわいいヒミツを教えてもらえる全2回のレッスンを開催予定。参加をご希望の方には、当日先着順で整理券を配布いたします。なお、整理券をお持ちでない方も見学は可能ですが、テスターのご用意はございませんのでご了承ください。

【メイクレッスン開催時間】

◆ 第1部

11:30～11:50

◆ 第2部

15:00～15:20

Room#004

春夏のトレンドをいち早くチェック！デザイナー&スタイリストトークセッション

2026SSの新作アイテムが一足先に登場！

数多くのティーン誌のスタイリングを手掛けるスタイリスト東さん ( Instagram：@azumasatoomi0502(https://www.instagram.com/azumasatoomi0502/) )と、メゾピアノジュニアデザイナーが登場し、春夏のトレンドやおすすめコーディネートのヒントをプロが直接お届けします。

さらに、メゾピアノガールが新作を実際に着こなして見せてくれるよ(ハート)

【スタイリングレッスン開催時間】

◆ 第1部

12:00～12:30

◆ 第2部

15:30～16:00

Room#005

とっておきが見つかる！アトリエセール

1点物のサンプル品や、季節を問わず使える人気アイテムを、ALL70％OFFのスペシャルプライスにてご用意いたします。各部数量限定のため、なくなり次第終了となります。ぜひこの機会に、素敵な出会いをお楽しみください。

※サンプル品のサイズはすべて150cmとなります。状況によって個数制限を設けさせていただく場合がございます。

Room#006

メゾピアノジュニアからのクリスマスプレゼント！カプセルトイで運試し

当日来場した方は、カプセルトイにチャレンジできます。

MilleFee×メゾピアノのコラボコスメや、メゾピアノジュニアの人気バッグやヘアアクセサリーが当たるかも？ハズレなしなので、何が出るかドキドキ！

※プレゼント対象は15歳までのお子さま限定となります。

Room#007

SNS投稿でさらにプレゼント！クリスマスパーティーオリジナルアイシングクッキー

当日カスタムしたMy Bear チャームまたは、先行発売のトレーナーの着用画像をSNSに投稿してくれた方に、bon bon c’est bon（Instagram：@_bonboncestbon(https://www.instagram.com/_bonboncestbon/)）様のオリジナルアイシングクッキーをプレゼント！クリスマスパーティーだけの特別なデザインに仕上げていただきました。

※お家で楽しんだ後は、賞味期限内にお召し上がりをお願いいたします。

25周年を迎えたメゾピアノジュニアは、これからもジュニア世代の“トキメキ”を大切にし、楽しい体験とともに成長を応援してまいります。ぜひ「Mezzo Fan Room Christmas Party」で特別な一日をお楽しみください。

華やかでロマンティックな女の子のためのブランド。上品なスタイルから、トレンド感のあるカジュアルスタイルまで展開。

対象：9-15歳

サイズ：140-160cm

