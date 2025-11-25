こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【新発売】28ポートオール10G対応のスイッチ製品が登場！ 〜 DX時代のエッジを強化する、PoE++対応スイッチ 〜
アライドテレシス株式会社（本社 東京都品川区、代表取締役社長 サチエ オオシマ）は、オール10G対応のレイヤー2スイッチ「AT-SE250-28XHm」の受注を11月25日より開始したことをお知らせいたします。
近年、DXの推進にともない、企業ネットワークには複雑な要件が求められています。AIを活用した業務自動化や高度な分析、クラウドサービスによる柔軟なシステム運用が進む一方で、新たなアプリケーションの導入やオンライン会議、動画配信などの大容量コンテンツ利用も急増しています。
こうした背景から、無線LANの高速化を含め、コア層やディストリビューション層だけでなく、エッジ層のネットワークにも、大容量データを高速かつ安定的に処理する能力が不可欠です。さらに、エッジ層ではIPカメラ、無線LANアクセスポイント、IoTセンサー、スマート端末など、給電が必要な機器が増加しています。そのため、PoE++(IEEE 802.3bt)に対応した給電能力を持つスイッチが、エッジネットワークを支える重要な要素となっています。
このようなニーズに応えるため、今回当社は高いコストパフォーマンスを実現する「SE250シリーズ」に、PoE++対応モデル「AT-SE250-28XHm」を新ラインナップに追加しました。
●10ギガビットイーサネット対応によりエッジの高速・広帯域通信を実現
「AT-SE250-28XHm」は、ダウンリンクにPoE++対応の100M/1/2.5/5/10GBASE-Tポートを24ポート、アップリンクにSFP+スロットを4つ搭載したモデルです。PoE++ポートは、1ポートあたり最大60Wの給電が可能なため、オフィスや工場内でのレイアウト変更や高性能監視カメラの増設時にも、追加の電源工事は不要で、LANケーブル1本で通信と給電を同時に実現できます。これにより、設置場所の自由度が大幅に向上し、天井や壁面、屋外など電源確保が難しい場所にも容易に機器を配置可能です。
さらに、配線作業の簡略化による工期短縮やコスト削減、将来的な機器追加や移設への柔軟な対応が可能となり、ネットワーク運用の効率性を大きく改善します。例えば、監視カメラの増設やIoTセンサーの追加、無線LANアクセスポイントの再配置など、DXの推進や工場やビルのスマート化に伴う多様なニーズにスムーズに対応できる環境を構築できます。
●エンタープライズレベルのセキュリティ機能を搭載
本製品は、レイヤー2スイッチでありながら、エンタープライズレベルのセキュリティ機能を搭載しています。Tri-Auth機能により、同一ポートでIEEE 802.1X認証、Web認証、MACベース認証を柔軟に組み合わせることが可能です。さらに、安全なリモートアクセスを実現するSSHや、集中管理を支えるSNMPv3の暗号化・認証機能も標準装備しています。ネットワークの安全性と運用性を両立し、企業の高度なセキュリティ要件に応える製品となっています。
●端末まで含めたネットワーク全体の可視化と健康状態の監視が可能
加えて、本製品は、ITインフラの運用自動化と最適化を実現する統合管理ソリューション「AMF PLUS」の管理対象となるAMF PLUSメンバーに対応しています。AMF PLUSを活用することで、エージェントレスで端末を自動検出するDAM(Dynamic Asset Management)機能や、検出した端末をリスト化してアクセスポリシーを設定するIES(Intelligent Edge Security)といった機能により、管理外端末を含めたネットワーク全体の可視化や健康状態の監視などが可能です。これにより、安全性を維持しつつ管理業務の効率化を実現します。
【新製品】AT-SE250-28XHm
【製品仕様】出荷開始日：2025年11月26日（水）
https://digitalpr.jp/table_img/631/122721/122721_web_1.png
※ 本製品は保守バンドル型番がございます。デリバリースタンダード保守5年/7年付き製品からお選びいただけます。
●AT-SE250-28XHmの詳細情報はこちらよりご確認ください。https://www.allied-telesis.co.jp/products-list/at-se250-28xhm/
注）サポートチケットについては当社ホームページをご覧ください。
注）最新の情報は当社ホームページをご覧ください。
注）記載されている商品またはサービスの名称等はアライドテレシスホールディングス株式会社、アライドテレシス株式会社およびグループ各社、ならびに第三者や各社の商標または登録商標です。
---------------------------------------------------------------------
<<製品に関するお問合せ先>>
TEL:info@allied-telesis.co.jp
URL：https://www.allied-telesis.co.jp
---------------------------------------------------------------------
<< ニュースリリースに対するお問合せ先>>
アライドテレシス株式会社 マーケティングコミュニケーション部
E-mail： pr_mktg@allied-telesis.co.jp
TEL：03-5437-6042 URL：https://www.allied-telesis.co.jp
アライドテレシス株式会社 東京都品川区西五反田7-21-11第2TOCビル
関連リンク
AT-SE250-28XHmの詳細情報はこちらよりご確認ください。
https://www.allied-telesis.co.jp/products-list/at-se250-28xhm/
近年、DXの推進にともない、企業ネットワークには複雑な要件が求められています。AIを活用した業務自動化や高度な分析、クラウドサービスによる柔軟なシステム運用が進む一方で、新たなアプリケーションの導入やオンライン会議、動画配信などの大容量コンテンツ利用も急増しています。
このようなニーズに応えるため、今回当社は高いコストパフォーマンスを実現する「SE250シリーズ」に、PoE++対応モデル「AT-SE250-28XHm」を新ラインナップに追加しました。
●10ギガビットイーサネット対応によりエッジの高速・広帯域通信を実現
「AT-SE250-28XHm」は、ダウンリンクにPoE++対応の100M/1/2.5/5/10GBASE-Tポートを24ポート、アップリンクにSFP+スロットを4つ搭載したモデルです。PoE++ポートは、1ポートあたり最大60Wの給電が可能なため、オフィスや工場内でのレイアウト変更や高性能監視カメラの増設時にも、追加の電源工事は不要で、LANケーブル1本で通信と給電を同時に実現できます。これにより、設置場所の自由度が大幅に向上し、天井や壁面、屋外など電源確保が難しい場所にも容易に機器を配置可能です。
さらに、配線作業の簡略化による工期短縮やコスト削減、将来的な機器追加や移設への柔軟な対応が可能となり、ネットワーク運用の効率性を大きく改善します。例えば、監視カメラの増設やIoTセンサーの追加、無線LANアクセスポイントの再配置など、DXの推進や工場やビルのスマート化に伴う多様なニーズにスムーズに対応できる環境を構築できます。
●エンタープライズレベルのセキュリティ機能を搭載
本製品は、レイヤー2スイッチでありながら、エンタープライズレベルのセキュリティ機能を搭載しています。Tri-Auth機能により、同一ポートでIEEE 802.1X認証、Web認証、MACベース認証を柔軟に組み合わせることが可能です。さらに、安全なリモートアクセスを実現するSSHや、集中管理を支えるSNMPv3の暗号化・認証機能も標準装備しています。ネットワークの安全性と運用性を両立し、企業の高度なセキュリティ要件に応える製品となっています。
●端末まで含めたネットワーク全体の可視化と健康状態の監視が可能
加えて、本製品は、ITインフラの運用自動化と最適化を実現する統合管理ソリューション「AMF PLUS」の管理対象となるAMF PLUSメンバーに対応しています。AMF PLUSを活用することで、エージェントレスで端末を自動検出するDAM(Dynamic Asset Management)機能や、検出した端末をリスト化してアクセスポリシーを設定するIES(Intelligent Edge Security)といった機能により、管理外端末を含めたネットワーク全体の可視化や健康状態の監視などが可能です。これにより、安全性を維持しつつ管理業務の効率化を実現します。
【新製品】AT-SE250-28XHm
【製品仕様】出荷開始日：2025年11月26日（水）
https://digitalpr.jp/table_img/631/122721/122721_web_1.png
※ 本製品は保守バンドル型番がございます。デリバリースタンダード保守5年/7年付き製品からお選びいただけます。
●AT-SE250-28XHmの詳細情報はこちらよりご確認ください。https://www.allied-telesis.co.jp/products-list/at-se250-28xhm/
注）サポートチケットについては当社ホームページをご覧ください。
注）最新の情報は当社ホームページをご覧ください。
注）記載されている商品またはサービスの名称等はアライドテレシスホールディングス株式会社、アライドテレシス株式会社およびグループ各社、ならびに第三者や各社の商標または登録商標です。
---------------------------------------------------------------------
<<製品に関するお問合せ先>>
TEL:info@allied-telesis.co.jp
URL：https://www.allied-telesis.co.jp
---------------------------------------------------------------------
<< ニュースリリースに対するお問合せ先>>
アライドテレシス株式会社 マーケティングコミュニケーション部
E-mail： pr_mktg@allied-telesis.co.jp
TEL：03-5437-6042 URL：https://www.allied-telesis.co.jp
アライドテレシス株式会社 東京都品川区西五反田7-21-11第2TOCビル
関連リンク
AT-SE250-28XHmの詳細情報はこちらよりご確認ください。
https://www.allied-telesis.co.jp/products-list/at-se250-28xhm/