【最大250円相当を還元】「ネスカフェ ゴールドブレンド」対象商品で「おうちカフェ」を楽しもう！　ポイント還元キャンペーンが本日11月25日（火）より開始

国内No.1のレシート買取りアプリ「レシチャレ」（※1）は、2025年11月25日(火)~12月24日（水）の期間、ネスレ日本株式会社の「ネスカフェ ゴールドブレンド 80g」をはじめとする対象商品を購入したレシートをアップロードすると最大で50円相当のポイントを付与するキャンペーンを実施します。

さらに、購入した対象商品を活用し、指定のアレンジレシピを実践いただいた写真を投稿すると、追加で200円相当のポイントを獲得できる「たべチャレ」も同時開催いたします。

対象商品は6商品、レシピは3種です。上質な味わいのコーヒーで癒されながら、最大250円相当が還元されるお得な機会です。ぜひお好みのアレンジレシピで特別なひとときをお楽しみください。

実施の背景：どんな時も「おうちカフェ」を楽しんでいただきたい

物価高騰が続き、家計の節約意識が高まるなか、自宅でコーヒーを楽しむ「おうちカフェ」の需要は堅調に推移しています。 その一方で、慌ただしい日常の中では、コーヒータイムが「一日の始まりの一杯」や「仕事中の気分転換」で終わってしまうことも少なくありません。

日々の忙しい生活を送る皆様に、「上質な香りのコーヒーで自分らしくほっと一息つく“ご褒美タイム”を持っていただきたい」という、クラシルとネスレの共通の想いから生まれました。

「買って・作って・投稿する」とポイント還元！

今回の食体験型キャンペーンは、「ネスカフェ ゴールドブレンド 80g」を含む「ネスカフェ」のソリュブルコーヒー計6種類を対象商品としています。対象商品ごとに選定されたアレンジレシピをお試しいただき、「たべチャレ」にも参加することで、さらにポイントの還元を受けられます。

「たべチャレ」では、「買う」「作る」「投稿する」の3ステップだけで、レシチャレのポイントがもらえ、節約しながらも新しいアレンジが楽しめる“ちょっとお得で前向きな体験”を提供しています。

気分や好みに合わせたアレンジレシピを試すことで、「おうちカフェ」がより豊かで心安らぐひとときになります。節約しながら楽しめる本キャンペーンに、ぜひご注目ください。

「レシチャレ」「たべチャレ」って？

レシチャレ（レシートチャレンジ）

「レシチャレ」アプリで対象商品を購入したレシートを撮影・投稿すると、1商品ごとに40～50円相当のポイントがもらえます。

たベチャレ（食べたチャレンジ）

対象レシピを実際につくってドリンク写真を投稿すると、1レシピあたり200円相当のポイントがプレゼントされます。レシチャレと組み合わせて参加すれば、もっと楽しく、もっとお得！

キャンペーン詳細

・期間

2025年11月25日（火）～12月24日（水）

・参加方法

1.レシチャレアプリをダウンロード

2.対象商品を購入してレシートを投稿（レシチャレ）

3.対象レシピをつくって料理写真を投稿（たベチャレ）

・コイン（ポイント）付与数

レシチャレ：40～50円相当／商品

たベチャレ：200円相当／レシピ

※レシートアップロードから最長1週間以内にコインを謹呈します。

※「レシチャレ」アプリ内のキャンペーンページからの応募のみ有効です。

※対象商品1点ごとにレシート応募・審査通過でポイントを進呈いたします。

※お一人様、同一商品でのご応募を含め、複数回のご応募が可能です。

※お一人様、1レシピにつき1回ずつのご応募が可能です。

※購入日が上記期間外のものは対象外です。

※期間中であっても規定数に達し次第終了します。

※期間を予告なく延長する可能性がございます。

対象商品と付与ポイントについて

対象商品ネスカフェ ゴールドブレンド 80g／50円相当ポイント

上質な香りと、マイルドな味わい「ネスカフェ ゴールドブレンド」。

ネスカフェ独自の「挽き豆包み製法」で、いつでも一杯ずつ、淹れたての味わいをお届け。

ネスカフェ ゴールドブレンド カフェインハーフ 80g／50円相当ポイント

カフェインを半分（※）におさえながらも、選び抜かれたこだわりの豆と製法で、「ネスカフェ ゴールドブレンド」ならではの上質な香りとすっきりとした軽やかな味わいを実現。

※本品2gを140mlのお湯に溶かしたコーヒー液を日本食品標準成分表2020年版（八訂）「コーヒー浸出液」と比較し、カフェインが約1/2

ネスカフェ ゴールドブレンド カフェレス 80g／50円相当ポイント

「ネスカフェ ゴールドブレンド」の上品な香りとマイルドな味わいはそのままに、自然の水だけを使用する独自の製法でカフェインを97％カット。

ネスカフェ ゴールドブレンド スティック ブラック 20P／40円相当ポイント

上質な香りと、マイルドな味わい。持ち運びにも便利なスティックタイプなので、外出先や仕事中でもお勧めです。個包装なので、いつでも淹れ立ての一杯をお楽しみいただけます。

ネスカフェ ゴールドブレンド カフェインハーフ スティック ブラック 20P／40円相当ポイント

カフェインを半分（※）におさえながらも、選び抜かれたこだわりの豆と製法で、「ネスカフェ ゴールドブレンド」ならではの上質な香りとすっきりとした軽やかな味わいを実現。持ち運びにも便利なスティックタイプなので、外出先や仕事中でもお勧めです。個包装なので、いつでも淹れ立ての一杯をお楽しみいただけます。

※本品2gを140mlのお湯に溶かしたコーヒー液を日本食品標準成分表2020年版（八訂）「コーヒー浸出液」と比較し、カフェインが約1/2

ネスカフェ ゴールドブレンド カフェインレス スティック ブラック 14P／40円相当ポイント

「ネスカフェ ゴールドブレンド」の上品な香りとマイルドな味わいはそのままに、自然の水だけを使用する独自の製法でカフェインを97％カット。持ち運びにも便利なスティックタイプなので、外出先や仕事中でもお勧めです。個包装なので、いつでも淹れ立ての一杯をお楽しみいただけます。

※一部店舗ではお取り扱いがない場合がございます。あらかじめご了承ください。

対象レシピ

・ネスカフェで上質な朝☀️ホットハニーシナモンオレ

https://www.kurashiru.com/recipe_cards/2db000ca-af9f-41eb-a930-cb0f6f2fa454

・一息のカフェモカ～あとちょっとだけ頑張るあなたに

https://www.kurashiru.com/recipe_cards/3b9886e0-7e35-49b0-8d53-e0b2480d635f

・自分へのご褒美！豆乳・ソイラテ

https://www.kurashiru.com/recipe_cards/969535d0-679c-462a-8892-599f165d5054

本キャンペーンの「たべチャレ」対象レシピは、「ネスカフェ」を使ったアレンジレシピを募る「クラシルショートコンテスト」（2025年10月10日（金）～10月17日（金）実施）で受賞したレシピから選定しております。

手軽にお試しいただけるアレンジレシピの数々を、この機会にぜひご体験ください。

■国内No.1レシート買取りアプリ「レシチャレ」について

レシチャレは、日常生活のついでにポイントがたまるお得なアプリです。移動距離や特売情報(チラシ)の閲覧数、お買い物後のレシートの送信数に応じてアプリ内のコインを獲得し、ためたコインは様々な特典(他社ポイント・デジタルギフト・電子マネーなど)と交換できます。

「レシチャレ」サービスサイト

https://www.rewards.kurashiru.com/

