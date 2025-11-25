スポットライト型アルミスピーカーがファッションブランドと共演

キヤノンマーケティングジャパン株式会社（代表取締役社長：足立正親、以下キヤノンMJ）は、2025年12月1日に東京・銀座の「ギャラリー枝香庵（えこうあん）」にて開催されるアートイベント「日本的なものの再解釈 LIGHT & SHADOW “余白の美” 展」に協力します。本イベントは、ギリシャ人デザイナーによる東京発のファッションブランド「MICHAIL GKINIS AOYAMA（ミハイルギニスアオヤマ）」が主催します。キヤノンMJのスポットライト型アルミスピーカー「albos Light & Speaker（アルボス ライトアンドスピーカー）」とファッションが共創し、光と影、音、そして着るアートが生み出す非日常空間を体験できます。

キヤノンマーケティングジャパン株式会社MICHAIL GKINIS AOYAMA（左） albos Light & Speaker（右）

「albos Light & Speaker」は、音と光で空間を演出するスポットライト型アルミスピーカーで、「人が幸せを感じる快適な空間創り」をコンセプトとしています。このたびキヤノンMJは、「世界中のすべての人が自由に自分を表現し、輝く」をビジョンに持つファッションブランド「ミハイルギニスアオヤマ」が本製品のコンセプトに共感したことをきっかけに、同ブランドが主催するアートイベントに協力します。

自己表現の多様性を尊重するミハイルギニスアオヤマの「着るアート」と、空間を光と音で自由に彩ることのできる「albos Light & Speaker」の共創により、「着るアート」が光と影と音の中でゆらめく非日常空間を演出します。

また会場にはキヤノンのミニフォトプリンター「SELPHY CP1500」を設置します。来場者はスマートフォンなどで撮影したその日限りの体験を、その場で自由に印刷して楽しむことができます。

■日本的なものの再解釈 LIGHT & SHADOW “余白の美“ 展 開催概要

開催日時：2025年12月1日（月） 15:00～20:30

16:00および19:30より、国際的なデザイン賞である「DFA AWARD」を受賞したコートストールのデモンストレーションを実施

会 場：ギャラリー枝香庵（えこうあん）

〒104-0061 東京都中央区銀座3-3-12 銀座ビルディング７F

入 場 料：無料

入場方法：事前予約不要

イベントお知らせ：https://www.michailgkinis.com/topics/941/

■キヤノンMJが協力する製品概要

1．スポットライト型アルミスピーカー「albos Light & Speaker」

「albos Light & Speaker」は、心地よいサウンドと光により、忙しい日常から切り離されたくつろぎの空間を演出するスポットライト型のワイヤレススピーカーです。精密切削加工技術を駆使したアルミ削り出しの美しい外観が特徴で、インテリアとしても馴染みます。

「世界に発信したい『日本ならでは』の魅力にあふれている」と認められる対象を表彰する「おもてなしセレクション2024」にて金賞を受賞（主催：ENGAWA株式会社）。

「albos Light & Speaker」の詳細はこちら

https://personal.canon.jp/product/albos/brand

2．高画質ミニフォトプリンター「SELPHY CP1500」

スマホやタブレット端末から簡単・手軽に高画質な写真プリントを楽しむことができます。専用アプリ「SELPHY Photo Layout」を通じて豊富なレイアウト機能や加工機能を活用することで、オリジナルの作品作りから思い出の共有まで幅広い楽しみ方を実現できます。

「SELPHY CP1500」の詳細はこちら

https://personal.canon.jp/product/printer/miniphotoprinter/branding/cp1500

■MICHAIL GKINIS AOYAMAミハイルギニスアオヤマについて

「クリエーティブを纏え。」をキーメッセージとするミハイル ギニス アオヤマは、日本古来の卓越したクラフトマンシップを、独特の視点とセンスで再解釈し、テクノロジーを掛け合わせることで、新しい価値を提供するファッションブランドです。ギリシャで生まれ、ロンドンで学び、東京を拠点に活躍するギリシャ人アーティスト兼デザイナーのミハイルギニスは、誰もが持つ内にある創造性を解放し、自己表現を叶える、服とストールの境界を超える服「着るアートストール」を提唱します。

アジアを代表する国際的なデザイン賞である「DFA AWARD」 を2021年、2025年に受賞。

「MICHAIL GKINIS AOYAMA」の詳細はこちら

https://www.michailgkinis.com

●一般の方のお問い合わせ先：キヤノンマーケティングジャパン株式会社 コンスーマ新規ビジネス企画課 03-6719-9712