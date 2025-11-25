こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【センコー】「マーキュリア・サプライチェーン投資事業有限責任組合」への出資決定
〜物流・サプライチェーンの変革に資する技術・事業への新たなアプローチ〜
センコーグループホールディングス傘下のセンコー株式会社（本社：大阪市北区、社長：大越 昇、以下「センコー」）は、2025年11月21日、株式会社マーキュリアインベストメント（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：豊島俊弘）が設立した「マーキュリア・サプライチェーンファンド投資事業有限責任組合（以下：本ファンド）」への出資契約を締結いたしました。
本ファンドは、物流・サプライチェーン領域の課題解決に資する革新的な技術やビジネスモデルを有するスタートアップ企業を投資対象としています。センコーは、本ファンドへの参画を通じて、これらの企業との連携による新たな物流サービスの創出やDX化の推進、そしてオープンイノベーションの促進に取り組み、事業拡大を目指してまいります。
物流業界では、労働力不足や環境対応など、持続可能な事業運営に向けた課題が顕在化しており、先進技術の活用や新たな事業モデルの推進が不可欠です。本ファンドは、こうした社会課題の解決と持続可能な成長の実現を目的とし、革新的な技術や事業モデルを持つ企業への投資を行います。
センコーは、倉庫ロボットや自動運転技術、AIによる需要予測などの先端テクノロジーの活用を視野に入れ、スタートアップ企業との連携を積極的に進めることで、物流・サプライチェーン領域の課題解決と事業拡大、さらには持続可能な社会の実現に貢献してまいります。
【ファンド概要】
本件に関するお問合わせ先
センコー株式会社
総務部 広報担当
電話：０６−６４４０−５１５８
E-mail：soum@sknet.senko.co.jp
