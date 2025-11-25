こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【冬季限定】クリスマスやバレンタインの贈り物に心温まるコーヒーを『ドリップ オン® Winter Limited -トラジャブレンド-』
12月1日（月）より、全国の直営ショップほかで発売
キーコーヒー株式会社（本社：東京都港区、社長：柴田 裕）は、冬季限定の簡易抽出型コーヒー『ドリップ オン® Winter Limited -トラジャブレンド-』を、2025年12月1日（月）より、全国のキーコーヒー直営ショップおよび公式ECサイト「KEY COFFEE OFFICIAL ONLINE SHOP」にて期間限定で発売します。
『ドリップ オン® Winter Limited -トラジャブレンド-』は、当社のフラッグシップブランドでインドネシア産の「トアルコ トラジャ」をベースに、ケニア産の香り高い水洗式アラビカ種などをブレンドした冬季限定のコーヒーです。香り高くコク深い、重厚感あふれる味わいが楽しめます。
パッケージは、雪の結晶を華に見立てたノルディック柄のニット風に彩どり、編み込み模様がもつ温かさと華やかさを表現。冬ならではのデザインに仕上げました。
クリスマスやバレンタインの贈り物としてはもちろん、ウィンターシーズンのお供にぴったりの商品です。
■商品概要
https://digitalpr.jp/table_img/2715/122759/122759_web_1.png
キーコーヒーは、『珈琲とKISSAのサステナブルカンパニー』を掲げ、喫茶文化の継承と持続可能なコーヒー生産を実現する事業活動を行ってまいります。
本件に関するお問合わせ先
キーコーヒー株式会社 広報チーム 担当 郄木・岡田
TEL 03-5400-3069／Email key1@keycoffee.co.jp
関連リンク
キーコーヒー HP
https://www.keycoffee.co.jp/
