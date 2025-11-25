¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÅìËÌ¤ÎÍº¡¦ÀÄ¿¹¤ÎÏ¢ÇÆ¤Ï¡©Á°Ç¯4°Ì¼óÅÔ¡¦Åìµþ¤ÏÅìËÌ¤Î²ç¾ë¤òÊø¤»¤ë¤« º£Ç¯¤âÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤ÎÀºÌ©ºÎÅÀÊ¿¶ÑÅÀ¤ò½¸·×¤·¡È²Î¤¦¤Þ¸©No.1¡É¤ò·èÄê
³ô¼°²ñ¼ÒÂè°ì¶½¾¦¡Ê°Ê²¼¡¢Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¡ÖDAM 2025Ç¯Ç¯´Ö¥«¥é¥ª¥±¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤ÎÈ¯É½¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ ¡È²Î¤¦¤Þ¸©
¥é¥ó¥¥ó¥°¡É¤Î½¸·×¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£2025Ç¯11·î25Æü¤«¤é2026Ç¯1·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î½¸·×¤ò¤â¤È¤ËÁ´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò2026Ç¯2·î18Æü¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ç2²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡È²Î¤¦¤Þ¸©¥é¥ó¥¥ó¥°¡É¤Ï¡¢¡ÖDAM 2025Ç¯Ç¯´Ö¥«¥é¥ª¥±¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¡Ê153¶Ê¡Ë¢¨¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Á´¹ñ¤ÎDAMÀßÃÖÅ¹ÊÞ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀºÌ©ºÎÅÀ¤Ç²Î¤ï¤ì¤¿¥Ç¡¼¥¿¤ò½¸·×¤·¤Þ¤¹¡£ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤´¤È¤Ë³Æ¶Ê¤ÎÁíÆÀÅÀ¤ò²Î¾§²ó¿ô¤Ç³ä¤Ã¤ÆÊ¿¶ÑÅÀ¤ò»»½Ð¡¢ÆÀÅÀ¤¬ºÇ¤â¹â¤¤¡È²Î¤¦¤Þ¸©¡É¤ò·èÄê¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨LIVE¥«¥é¥ª¥± TOP10¤ª¤è¤Ó¡¢ºòÇ¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æº£Ç¯²Î¤ï¤ì¤¿¶Ê TOP10¤Î³Ú¶Ê¤ò½ü¤¯¡¿³Æ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç½ÅÊ£¤·¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¤Ï1¥«¥¦¥ó¥È
Á°²ó¤ÎÂè1²ó¤Ç¤Ï¡¢ÀÄ¿¹¸©¤¬Æ²¡¹¤Î1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡¢2°Ì»³·Á¸©¡¢3°Ì´ä¼ê¸©¤ÈÅìËÌÃÏÊý¤¬¥È¥Ã¥×3¤òÀê¤á¡¢4°Ì¤ËÅìµþÅÔ¤¬Â³¤¯¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥é¥ó¥¥ó¥°¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¤µ¤é¤ËÈ¯É½ÆâÍÆ¤ò½¼¼Â¤µ¤»¡¢No.1ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î»ÔÄ®Â¼ÊÌ¥È¥Ã¥×3¤â¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è¤´¤È¤Î²Î¤¦¤ÞÅÙ¤¬¤è¤êÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢½¸·×´ü´ÖÃæ¤ÏÃ¯¤Ç¤â»²²Ã¤Ç¤¤ë²Î¾§¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î²Î¾§¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥é¥ó¥¥ó¥°È¯É½¸å¤Ë¤Ï¡¢No.1¤Ëµ±¤¤¤¿ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÃÏ°è¸ÂÄê²Î¾§¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢º£¸å¤âÏÃÂêÀ¤Î¤¢¤ë´ë²è¤ä¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥«¥é¥ª¥±ÍøÍÑ¤ÎÂ¥¿Ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖDAM 2025Ç¯Ç¯´Ö¥«¥é¥ª¥±¥é¥ó¥¥ó¥°¡×²Î¾§¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó ³µÍ×
¡ÖDAM 2025Ç¯Ç¯´Ö¥«¥é¥ª¥±¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤ÇÈ¯É½¤·¤¿³Ú¶Ê¤ÎÃæ¤«¤é¹¥¤¤Ê¶Ê¤ò²Î¤Ã¤Æ¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£
¼Â»Ü´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î25Æü(²Ð)¡Á2026Ç¯1·î31Æü(ÅÚ)
¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤ÎDAMÀßÃÖÅ¹
ÂÐ±þµ¡¼ï¡§LIVE DAM WAO!¡¢LIVE DAM Ai¥·¥ê¡¼¥º¡¢LIVE DAM STADIUM¥·¥ê¡¼¥º
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤ª¤è¤ÓLIVE DAM¥·¥ê¡¼¥º
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ç¥ó¥â¥¯¤ÏSmartDAM¥·¥ê¡¼¥º
±þÊçÊýË¡¡§¡ ¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¤ÎSmartDAM¤«¤é¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ð¥Ê¡¼¤ò¥¿¥Ã¥Á
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ú¡¼¥¸Æâ¤ÎÂÐ¾Ý¶Ê¤«¤é2¶Ê¤òÁª¶Ê¤·¤Æ²Î¾§
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢ SmartDAM¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿QR¥³¡¼¥É¤è¤ê±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£ É¬Í×¾ðÊó¤òÆþÎÏ¤·¤Æ±þÊç
ÂÐ¾Ý¶Ê¡§¡ÖDAM Ç¯´Ö¥«¥é¥ª¥±¥é¥ó¥¥ó¥°2025¡×È¯É½³Ú¶Ê¡Ê153¶Ê¡Ë
¾ÞÉÊ¡§QUO¥«¡¼¥ÉPay5,000±ßÊ¬¡¡25Ì¾ÍÍ
¢£¡È²Î¤¦¤Þ¸© No.1¡É ¸ÂÄêÁí³Û100Ëü±ß¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó ³µÍ×
¡¡2026Ç¯2·î18ÆüÈ¯É½¤Î¡È²Î¤¦¤Þ¸©¥é¥ó¥¥ó¥°¡É¤Ë¤ª¤¤¤ÆNo.1 ¤Ëµ±¤¤¤¿ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÎDAMÀßÃÖÅ¹¸ÂÄê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡£ÃÏ¸µ¤ÇÁí³Û100Ëü±ß¤ÎÊ¬¤±Á°¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¼Â»Ü´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î24Æü(²Ð) ¡Á3·î31Æü(²Ð)
¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¡§¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅÔÆ»ÉÜ¸©Æâ¤ÎDAMÀßÃÖÅ¹
ÂÐ±þµ¡¼ï¡§LIVE DAM WAO!¡¢LIVE DAM Ai¥·¥ê¡¼¥º¡¢LIVE DAM STADIUM¥·¥ê¡¼¥º
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤ª¤è¤ÓLIVE DAM¥·¥ê¡¼¥º
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ç¥ó¥â¥¯¤ÏSmartDAM¥·¥ê¡¼¥º
±þÊçÊýË¡¡§¡ ¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¤ÎSmartDAM¤«¤é¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ð¥Ê¡¼¤ò¥¿¥Ã¥Á
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ú¡¼¥¸Æâ¤ÎÂÐ¾Ý¶Ê¤«¤é1¶Ê¤òÁª¶Ê¤·¤Æ²Î¾§
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢ SmartDAM¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿QR¥³¡¼¥É¤è¤ê±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£ É¬Í×¾ðÊó¤òÆþÎÏ¤·¤Æ±þÊç
ÂÐ¾Ý¶Ê¡§2026Ç¯1·î¤ÎDAM ·î´Ö¥«¥é¥ª¥±¥é¥ó¥¥ó¥°TOP50¡¡
¾ÞÉÊ¡§Áí³Û100Ëü±ß¡ÊQUO¥«¡¼¥ÉPay20,000±ßÊ¬¡¡50Ì¾ÍÍ¡Ë¡¡
¢£´ØÏ¢¥µ¥¤¥È¡§
¡¦¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¡ÖDAM 2025Ç¯Ç¯´Ö¥«¥é¥ª¥±¥é¥ó¥¥ó¥°È¯É½¡ª¡×
¡¡https://www.dkkaraoke.co.jp/news/
¡¦DAM 2025Ç¯Ç¯´Ö¥«¥é¥ª¥±¥é¥ó¥¥ó¥°¡§
¡¡https://www.clubdam.com/ranking/2025/
¡¦¡É²Î¤¦¤Þ¸©No.1¡É¸ÂÄê100Ëü±ß¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡§¡¡¡¡¡¡
¡¡https://www.clubdam.com/campaign/collaboration/cp202511_damkaracp.html#utauma
¡¦¡ÖDAM 2025Ç¯Ç¯´Ö¥«¥é¥ª¥±¥é¥ó¥¥ó¥°¡×²Î¾§¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó ¡§
¡¡https://www.clubdam.com/campaign/collaboration/cp202511_damkaracp.html
